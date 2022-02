Pormestari Vartiainen: Helsingin turvallisuusorganisaatio on kutsuttu koolle, pakolaisten saapumiseen varaudutaan

Vartiaisen mukaan Helsinki tekee osuutensa, jos Ukrainasta on tulossa pakolaisia Suomeen.

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen mukaan kaupunkikonsernin turvallisuusorganisaatio on kutsuttu torstaina koolle käsittelemään Ukrainan tilannetta ja keskustelemaan varautumisesta.

Pormestari Juhana Vartiaisen mukaan Helsingillä on aina varautumissuunnitelma äkillisiin, yllättäviin kriiseihin.

”Olen vahvasti sitä, mieltä, että jos tilanne niin vaatii, Suomen pitää olla valmis ottamaan ukrainalaisia pakolaisia. Tietysti Helsinki tekee silloin myös osuutensa, vaikka ne ovatkin kansallisia päätöksiä.”

Vartiaisen mukaan torstaina kaupungin organisaatiossa alettiin vielä tarkemmin pohtia, mitä se Helsingiltä edellyttää, jos Suomeen tulisi laajamittaisesti pakolaisia.

Vartiaisen mukaan varautumisessa on kyse kaupungin yhteisestä asiasta, joka koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa. Helsingin kaupunki seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä.

”Mikäli Suomeen kohdistuisi laaja pakolaisaalto, mietimme Helsingissäkin osaltamme vastaanottotoimintaan soveltuvia tiloja, henkilöstötarpeita ja pakolaisten tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.”

Vartiainen ei tiedä, mutta olettaa, että sote-puolella on myös varauduttu Suomessa asuvien ukrainalaisten tarvitsemaan henkiseen tukeen.

Pormestari ei vielä pysty tarkemmin kertomaan, mitä esimerkiksi vastaanottoon sopivat tilat kaupungissa olisivat.

Nämä ovat ensi vaiheen toimenpiteitä. Seuraavassa vaiheessa puhutaan Vartiaisen mukaan esimerkiksi asunnoista ja koulutuksesta.

Vartiaisen mukaan myös pohditaan, miten pakolaisasiassa toimitaan yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa ja muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

”Koronahoidossa meillä on syntynyt yhteistyökuvioita. Lisäksi ely-keskus on laatinut Uudenmaan maahanmuuton valmiussuunnitelman, jossa menettelytapoja ja yhteistyön perusteita on suunniteltu.”

Vartiainen ei osaa arvioida, miten todennäköistä on, että Suomeen ja Helsinkiin on tulossa ukrainalaisia pakolaisia.