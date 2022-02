Kaasunviennin mahdolliset rajoitukset Venäjältä nostaisivat kaasun hintaa myös Suomessa, arvioi suomalainen kaasuntoimittaja.

Kallistuvat kaasulaskut huolestuttavat Helsingin Puistolassa asuvaa Helmut Grzembaa, joka hoitaa taloyhtiönsä isännöintiä.

Rivi- ja paritalosta koostuvassa viiden huoneiston yhtiössä kaasulasku on pompannut vuodessa lähes 180 prosenttia.

Tammikuussa 2021 taloyhtiön kaasulasku oli noin 1 260 euroa, kun tammikuussa 2022 se oli jo noin 3 490 euroa. HS on nähnyt kopiot laskuista.

Grzemban kirjanpidon mukaan kaasun hinta on nousut runsaassa vuodessa kahdeksasta sentistä 17,6:een senttiin kilowattitunnilta. Se on tuonut satojen eurojen kuukausittaisia lisäkustannuksia asuntoa kohti, hän sanoo.

”Siihen verrattuna sähkön ja bensan hinnannousut ovat vielä pieniä.”

Grzemban taloyhtiössä kaasua käytetään kiinteistön ja veden lämmittämiseen. Kaasun yhtiö hankkii Suomen Kaasuenergialta, joka osti maakaasuliiketoiminnan Helsingin kaupungin omistamalta Heleniltä vuonna 2019.

1970-luvulla rakennettu taloyhtiö siirtyi öljylämmityksestä maakaasuun yli kymmenen vuotta sitten. Taloyhtiö olisi tuolloin ollut kiinnostunut kaukolämmöstä, mutta sitä ei Grzemban mukaan ollut kiinteistöön saatavilla.

Kaasun hinta huolettaa taloyhtiössä nyt entistä enemmän, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maakaasun hinta nousi kolmisenkymmentä prosenttia torstaina sodan alettua, ja nousu jatkui perjantaina.

Energiaviraston johtaja Antti Paananen sanoo, että koko viime syksyn jatkunut kaasun hinnannousu on seurausta monesta tekijästä.

Kaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa, eikä kaasun tukkuhinta enää ole sidottu esimerkiksi kivihiilen tai öljyn hintaan. Kaasun hinta määräytyy nyt markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Hinnannousuun on vaikuttanut esimerkiksi kysynnän kasvu erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa sekä kylmä talvi, mikä on kuluttanut kaasuvarastoja.

Hintakaton asettaminen olisi poliittinen päätös, ja se voisi johtaa tilanteeseen, jossa myyjä on pakotettu myymään kaasua tappiolla, Paananen sanoo.

”Jos tukkuhinnat nousevat eivätkä kaasun myyjät voi siirtää sitä eteenpäin asiakkaille, myyjät joutuvat nielemään hinnannousun.”

Vaikka varsinaista hintasääntelyä kaasulle ei ole, laki edellyttää, että kaasun vähittäismyyjien pitää toimittaa kaasua kohtuulliseen hintaan. Hinnan kohtuullisuus on toisaalta subjektiivista.

Euroopassa oma kaasuntuotanto on vähentynyt viime vuosina. Venäjä on puolestaan pihdannut kaasutoimituksiaan, Paananen sanoo.

”Venäjä on toimittanut vain sen, mitä pitkäaikaisissa sopimuksissa on sovittu.”

Valtaosa Suomessa käytettävästä kaasusta tulee putkia pitkin Venäjältä, loppu Baltiasta.

Sota Ukrainassa tarkoittaa uusia uhkia kaasutoimituksille ja lisää nousupainetta kaasun hinnalle. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev on jo uhkaillut merkittävillä kaasun hinnankorotuksilla.

Suomen Kaasuenergian torstaisen tiedotteen mukaan Venäjän kaasunviennin mahdollinen rajoittaminen näkyisi myös Suomessa kaasun hinnassa, joka on sidoksissa Euroopan kaasupörssien hinnoitteluun.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Perttu Lahtinen sanoo, että toistaiseksi kaasun toimitushäiriöitä ei ole ollut ja toimitukset kotitalouksille pyritään varmistamaan. Jos kaasun saanti vaikeutuu merkittävästi, kaasutoimituksia voidaan joutua rajoittamaan.

Poikkeusolosuhteissa tilanteen hallinta siirtyy Huoltovarmuuskeskukselle.

HS:n torstaina haastattelemat energia-alaa tuntevat asiantuntijat pitivät maakaasutoimitusten katkeamisen suoraa merkitystä Suomelle vähäisenä.

Suomessa kotitalouksien kaasunkäyttö on marginaalia. Energiaviraston Paanasen mukaan kaasua käyttäviä kuluttaja-asiakkaita on noin 30 000, joista suurin osa on pääkaupunkiseudulla olevia liesiasiakkaita.

Lämmitykseen kaasua käyttää muutama tuhat asuinkiinteistöä.