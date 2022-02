Kivihiiltä Helen voi ostaa muualtakin niiden parin vuoden ajaksi, kun energiayhtiö vielä hiiltä polttaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi jollain aikavälillä vaikuttaa myös Helsingin energiayhtiön Helenin lämmöntuotantoon.

Helen on viime vuodet ostanut tarvitsemansa kivihiilen Venäjältä. Hiilenpoltto loppuu Hanasaaren voimalassa vuoden kuluttua ja Salmisaaren voimalassa kahden vuoden kuluttua.

”Korvaavan kivihiilen saanti ei sinänsä ole mikään ongelma, sillä kyllä maailmassa hiiltä riittää. Helen on ostanut sitä Venäjältä lähinnä kuljetuskustannusten vuoksi”, Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) sanoo.

Hiililastin kuljettaminen esimerkiksi Australiasta tulisi kalliimmaksi.

Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikopäätä näy helsinkiläisten arjessa, energiayhtiössä joudutaan laittamaan tulevaisuuden skenaarioita uusiksi.

”Voi sanoa, että kyllä siellä sukat pyörivät jaloissa”, Soininvaara tiivistää.

Energiatilanne kiinnostaa myös kaupungintalolla. Soininvaara kiirehtii tapaamaan pormestari Juhana Vartiaista (kok) perjantaina aamupäivällä.

Hiilivarastot riittävät lopputalven ajaksi, joten lyhyellä aikavälillä helsinkiläisten ei tarvitse pelätä kotiensa lämmityksen puolesta.

Sähkön suhteen Helen on yliomavarainen eli se myy sähköä ulkopuolisille. Helen omistaa osan Olkiluodon ydinvoimalasta, ja sillä on osakkuuksia tuulivoimassa.

”Maakaasua Helen on tänä talvena käyttänyt hyvin vähän, koska Putin kuusinkertaisti sen hinnan viime vuonna. Sitä on käytetty vain, kun sähkönhinta on noussut yli 150 euroon megawattitunnilta eli sähkönhinta on muuttunut erityisen kalliiksi”, Soininvaara sanoo.

Kallista maakaasua Helen on korvannut öljyllä, mikä taas sotii Helenin ilmastotavoitteita vastaan. Tosin sekä maakaasu että öljy ovat fossiilisia polttoaineita.

Maakaasun saatavuudesta ja hinnasta saattaa tulla todellinen ongelma parin vuoden kuluttua, kun hiilenpoltto loppuu. Maakaasun on tarkoitus olla Helenin tukijalka ennen kuin energiayhtiö on saanut käyttöönsä sellaisia lämmöntuotantotapoja, jotka eivät perustu polttoon.

Ensi talveksi Helen ottaa käyttöön Vuosaaressa hakevoimalan, mutta sitäkin voidaan pitää ylimenokauden ratkaisuna ympäristösyistä.

Helen tutkii parhaillaan Kilpilahden toimijoilta kertyvän hukkalämmön siirtämistä yhdysputken avulla Helsingin kaukolämpöverkkoon. Arvioitavana on myös meriveden lämmön hyödyntäminen suuressa mittakaavassa.

Molempien hankkeiden ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan.