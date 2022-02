Mielenosoittajat kokoontuvat Esplanadinpuistoon kello 12 ja Mannerheiminaukiolle kello 13

Helsingissä järjestetään lauantaina kaksi mielenosoitusta Ukrainan tueksi.

We Stand with Ukraine -mielenosoituksen järjestävät eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt yhdessä. Esplanadinpuistossa kokoonnutaan kello 12, ja kello 13 mielenosoittajien on määrä lähteä kulkueena kohti Venäjän suurlähetystöä Tehtaankadulla.

Järjestäjä ei ole ilmoituksessaan osannut arvioida osallistujien määrää. Helsingin poliisista arvioidaan, että hyvä sää saattaa tuoda paikalle satojakin ihmisiä. Poliisi pyrkii ohjaamalla pitämään liikenteen auki kulkueen reitillä ja Tehtaankadulla.

Toinen Ukrainaa tukeva mielenosoitus järjestetään Mannerheiminaukiolla nykytaiteen museo Kiasman edustalla. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mielenilmaus alkaa kello 13.

Aukiolta mielenosoittajien on määrä siirtyä kulkueena Kolmen Sepän Patsaalle. Mielenosoituksen päättymisajankohdaksi on ilmoitettu kello 15. Järjestäjät odottavat paikalle 100–300 mielenosoittajaa.