Vastausten avulla on tarkoitus parantaa katujen kunnossapitoa.

Helsingin kaupunki kysyy mielipiteitä, mitä mieltä ihmiset ovat Helsingin katujen talvisesta kunnossapidosta. Verkkokyselyssä voi kertoa kantansa jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien tilasta.

”Onko kaupungissa jokin paikka, josta erityisesti haluaisit kiittää tai antaa moitteita?” kaupungin tiedotteessa kysytään.

Tietoja kerätään talvikunnossapidon onnistumisesta nimenomaan tänä talvena eli kaudella 2021–2022.

”Lisäkalustosta huolimatta kunnossapito ei ole pystynyt vastaamaan riittävän nopeasti vaihtelevien säiden vaatimuksiin koko kaupungin alueella, ja kadut ovat olleet paikoin valitettavan kehnossa kunnossa”, kaupunki harmittelee.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa bit.ly/talvi2022. Vastausaika päättyy 20. maaliskuuta.

Jos haluaa antaa yksityiskohtaista palautetta, joka vaatii toimenpiteitä heti, pyytää kaupunki lähettämään viestin palautekanavaan hel.fi/palaute.

Lumitalvi saapui Helsinkiin, kun Valtteri-myrsky toi kaupunkiin lähes 20 senttimetriä lunta. Pääkadut saatiin kuntoon nopeasti, mutta asuntokaduilla aurausta jouduttiin odottamaan pidempään.

Talven kuluessa vastaanottopaikoille on viety 80 000 lumikuormaa, eli paljon enemmän kuin normaalitalvena. Enimmillään lumikuormia ajettiin yhden päivän aikana yli 5 400.

Lunta mitattiin enimmillään 22. helmikuuta: Kumpulan mittauspisteessä tulos oli 69 senttimetriä ja Kaisaniemessä 38 senttimetriä.

Talvikunnossapitoa on vaikeuttanut myös pakkasen ja suojasään vuorottelu. Lämpö on sulattanut lunta, ja perään tullut pakkanen on jäädyttänyt väyliä liukkaiksi.

Helsingissä puhdistetaan ensiksi pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Niiden jälkeen siirrytään asuntokatuihin.