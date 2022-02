VR:n Allegro-junat liikennöivät ainakin toistaiseksi normaalisti, kertoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Pietarin-junissa matkustaa nyt Suomeen paljon paluumuuttajia ja venäläisiä, jotka lähtevät kotimaastaan Suomeen tai muualle Eurooppaan.

Kello kuudelta maanantai-iltana Helsingin rautatieasemalle saapui päivän toinen Allegro-juna Pietarista. Kyydissä oli useita venäläisiä, jotka pyrkivät Suomen kautta jatkamaan matkaansa muualle Eurooppaan.

Hufvudstadsbladet kertoi aiemmin maanantaina, että Pietarista tuleva aamujuna oli täynnä maansa jättäneitä venäläismatkustajia.

Illalla saapuneessa Allegro-junassa matkustanutta venäläistä Alyonaa oli rautatieasemalla vastassa hänen hollantilainen kumppaninsa Alexander. Molemmat olivat tahoillaan lähteneet matkustamaan varhain tiistaiaamuna: Alyona Moskovasta ja Alexander Hollannista. He kohtasivat rautatieasemalla. Helsingistä he aikovat jatkaa matkaa Hollantiin.

Venäjältä pois pääseminen oli stressaavaa, sillä lentoyhteydet Moskovasta on joko peruttu tai liput ovat liian kalliita, kertoo Alyona.

”Tämä juna oli minulle ainoa mahdollisuus matkustaa nopeasti pois Venäjältä”, hän sanoo.

Alyona kertoo kuulleensa huhun, että maanantai-illan Allegro-juna olisi ollut mahdollisesti jopa viimeinen yhteys Venäjältä Suomeen.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, kertoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola. VR jatkaa toistaiseksi liikennöintiä Helsingin ja Pietarin välillä normaalisti.

Simolan mukaan VR käy tilanteesta päivittäistä keskustelua niin eri ministeriöiden kuin VR:n venäläisen kumppanin, eli Venäjän rautateiden (RZD) kanssa. Simola ei kommentoi, millaisia keskusteluja viranomaisten kanssa on käyty.

”Tässä on monta vaikuttavaa asiaa. Ei ole yksinään VR:n päätös tehdä mitään. En koe, että tällainen kriisitilanne olisi normaali liiketoiminnallinen tilanne. Hoidamme tehtäväämme, sillä joku yhteys pitää Venäjältä olla pois päin”, Simola sanoo.

Huhu reitin sulkeutumisesta teki kuitenkin matkasta Alyonalle entistä stressaavamman, ja hän kertoo tunnelmiensa olevan ristiriitaisia. Hänen vanhempansa ja isovanhempansa jäivät Moskovaan.

”On niin outoa lähteä omasta maasta näin. Junassa oli paljon ihmisiä, joilla oli samoja ajatuksia. He olivat suruissaan, mutta samalla onnellisia. Jotkut joivat viiniä tai samppanjaa ja iloitsivat, että viimeinkin pääsemme Venäjältä pois”, hän sanoo.

”Rukoilen, että tämä helvetti päättyy. Tämä on naurettavaa. Me venäläiset emme kannata tätä sotaa.”

Alexander kertoo lähettäneensä Alyonan luottotilille rahaa heti torstaiaamuna kun ensimmäiset uutiset Venäjän Ukrainaan tekemistä hyökkäyksistä tulivat. Käteisen nostaminen muodostui Moskovassa nopeasti hyvin vaikeaksi.

Tunnelma Moskovassa oli hämmentynyt, kertoo Alyona.

”Me venäläisetkin olemme peloissamme emmekä tiedä, mitä tapahtuu. Me emme kannata tätä sotaa, emmekä halua, että meidät yhdistetään (Vladimir) Putiniin.”

Puolalainen Eleonora kertoo myös, että Moskovassa alkoi iskeä pari päivää aiemmin paniikki, kun pankista ei saanut enää rahaa.

”Silloin minäkin rupesin ajattelemaan maasta poistumista”, hän kertoo.

Eleonora oli ostanut lentolipun maanantaiaamulle, mutta lento peruttiin. Junalla matkustaminen ensin Pietariin ja sitä kautta Helsinkiin oli ainut vaihtoehto, jos halusi päästä Eurooppaan.

”Moskovasta ei pääse enää lentämällä pois”, hän kertoo.

Eleonora (vas.) ja Natalia kertovat, että Allegro-juna oli käytännössä ainoa vaihtoehto matkustaa pois Venäjältä.

Samoin kävi Mayalle ja hänen kuusivuotiaalle pojalleen Samuelille. He asuvat Saksassa ja olivat ostaneet lentoliput Saksaan, mutta lento peruttiin.

”Olin niin hermostunut, pääsemmekö ollenkaan pois”, Maya sanoo.

Maya kertoo olevansa Saksan ja Venäjän kaksoiskansalainen, mutta Samuelilla on vain Saksan passi. Maya kertoo, että hän on ollut viime päivinä häpeissään venäläisyydestään, mutta junamatkan osalta Venäjän kansalaisuus oli onni.

”En ole koskaan ollut niin onnellinen Venäjän passista, koska ilman sitä Samuel ei olisi päässyt junaan”, Maya sanoo.

Tällä hetkellä Allegro-junissa saavat matkustaa vain Venäjän tai Suomen kansalaiset ja kaksoiskansalaiset. VR toivoo, että myös muiden maiden kansalaiset voisivat matkustaa Allegrolla.

”Mutta se on Venäjän asetuksen muuttamisen takana”, sanoo VR:n Simola.

Maya kertoo keskustelleensa junassa erään matkustajan kanssa siitä, miten kamala tilanne on.

”Tämä on kuin vuonna 1939”, hän sanoo.

Myös Mayalla on perhettä Venäjällä.

”Tilanne on hirveä. On kamalaa, että on sota ja on kamalaa, että en tiedä, milloin näen perhettäni seuraavan kerran”, hän sanoo.

Kuusivuotias Samuel ja hänen äitinsä Maya ovat matkalla Venäjältä Saksaan.

VR:n Simolan mukaan Allegro-junien matkustajamäärät alkoivat lisääntyä lauantaina.

”Eilen ja tänään on ollut täysiä junia. Huominenkin näyttää tosi vilkkaalta”, hän sanoo.

Simolan mukaan Allegrolla Suomeen vaikuttaa matkustavan nimenomaan sodan alta poistuvia ihmisiä.

”Vaikuttaa siltä, että kun lentoliikenne on vähentynyt, niin tästä on muodostunut tärkeä reitti pois Venäjältä”, Simola kertoo.

Allegro-junia kulkee päivittäin kaksi vuoroa suuntaansa: kaksi Helsingistä Pietariin ja kaksi Pietarista Helsinkiin.

Koronapandemian aikana Allegro-junien matkustajamäärät ovat olleet vähäisiä. Käytännössä suurin osa liikenteestä on ollut työssäkäyntiliikennettä tai kaksoiskansalaisia, jotka vierailevat toisessa maassa esimerkiksi perhesyistä, Simola kertoo.

Ulkoministeriö kehotti sunnuntaina välttämään matkustamista Venäjälle. Myöskään VR ei suosittele kenenkään matkustavan maahan.

”Tilanne on muuttunut kohtuullisen nopeasti. Tarkkailemme tilannetta, mutta toistaiseksi jatkamme liikennöintiä normaalisti”, Simola sanoo.