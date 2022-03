Neljä täyteen pakattua autoa lähti kohti Puolaa, ja kyydissä mietitään nyt, mitä määrän­päässä on vastassa – HS lähti vapaa­ehtoisten kunnian­himoisen avustus­operaation mukaan

Huoli lasten ja aikuisten tilanteesta Puolan rajojen sisäpuolella sai kahdeksan miestä lähtemään automatkalle läpi Baltian maiden. HS seuraa Operaatio Toivon avustusmatkaa kohti Puolan Varsovaa.

”Tämä on vähän kuin naapuriapua”, joensuulainen Kuutti Korhonen kuvailee Tallinnan laivalla. Korhonen on yksi kahdeksasta miehestä, jotka lähtivät varhain tiistaiaamuna Helsingistä pakettiautoilla kohti Puolaa.

Autojen tuulilaseihin on teipattu paperilaput, joissa lukee ”Operation Hope”. Operaatio Toivo on viime viikonloppuna alkunsa saanut yksityisihmisten avustusryhmä. Se syntyi espoolaispariskunnan ideasta kerätä naapureiden kanssa yhden autollisen verran tarvikkeita ja ajaa ne Puolaan apua tarvitseville.

Facebookissa perustettu ryhmä keräsi viikonloppuna alle vuorokaudessa yli 10 000 ihmistä ja kuskeja ilmoittautui ympäri Suomen.

Ryhmän tarkoituksena on viedä tarvikkeita kotoaan paenneille ukrainalaisille ja hakea heitä turvaan Suomeen.

HS seuraa Operaatio toivon matkaa Puolaan ja takaisin Suomeen paikan päältä.

Korhonen päätti lähteä auttamismatkalle yhdessä ystäviensä kanssa. Porukkaan kuuluvat jyväskyläläinen Perttu Piironen, kontiolahtelainen Tero Savolainen sekä Heinävedeltä kotoisin oleva Juhani Savolainen.

”Olen yrittäjä ja perhe jousti, niin oli mahdollisuus lähteä. Koottiin porukkaa viikonloppuna, kenellä on autoja ja mahdollisuus lähteä. Lähtijöitä olisi ollut enemmänkin, mutta kaikilla ei ollut voimassa olevia passeja”, Tero Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan Ukrainan tilanne osui lähelle. Tarve oli tehdä jotain eikä vain makoilla sohvalla lukemassa uutisia.

”20-vuotias poika sanoi, että kerrankin saa olla isästä ylpeä”, Savolainen naurahtaa.

Matkaan lähtevät pakettiautot on pakattu äärimmilleen lahjoitettua tavaraa. Mukaan lähti hygieniatarvikkeita, lastenvaatteita, talvivaatteita ja ruokatarvikkeita.

Ryhmässä on mietitty, voisiko autojen turvallisuutta lisätä laittamalla pehmoleluja koelaudalle.

Espoolainen Sami Pollari on järjestänyt matkaa alusta alkaen yhdessä ystäviensä Säde Westerlundin ja Juha Kråkbackan kanssa.

Tiistain automatkalla Pollarin puhelin soi tiuhaan tahtiin. Ryhmän matka kerää valtavaa mediahuomiota ja haastattelupyyntöjä. Samaan aikaan Pollari sopii yhdessä muiden järjestäjien kanssa reissun yksityiskohtia.

Paljon on vielä auki, kun matkaa vetävä auto kaartaa alkuiltapäivänä pitkin Via Balticaa.

Matkan järjestäminen vaatii hurjan määrän organisointia. Tien päällä selvitetään esimerkiksi sitä, pitääkö kaikilla turvaan haettavilla olla voimassaolevat passit. Tilanne elää tien päällä koko ajan.

Samaan aikaan Espoon ja Helsingin päässä tiimiläiset koordinoivat kuljetuksia tarvitseville apua ja oikeita yhteystietoja. Konsultointiapua on haettu suurlähetystöistä, maahanmuuttovirastosta ja poliisilta.

Tarkoituksena on tuoda Suomeen turvaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla on esimerkiksi tuttavia tai sukulaisia maassa. Puolan suuntaan autoilla viedään tarvikkeita, joiden tarpeesta on etukäteen koordinoitu varsovalaisen seurakunnan kanssa.

Ryhmä ei ole ainut, joka on päättynyt ryhtyä konkreettisiin toimiin kodeistaan paenneiden ukrainalaisten avustamiseksi. Muun muassa Ilta-Sanomat on uutisoinut kahdesta naisesta, jotka lähtivät viime viikolla hakemaan ihmisiä Ukrainan ja Puolan rajalta.

”Nyt tämä auttaminen on maantieteellisesti mahdollista”, kertoo Vantaalta reissuun lähtenyt Jussi Vehniäinen.

Hän pakkasi auton täyteen helsinkiläisen ystävänsä Miska Salmisen kanssa. Tavaroita kerättiin naapureilta ja auto täyttyi nopeasti. Miesten mukaan mielissä on ennen matkalle lähtöä erityisesti lasten tilanne.

”Lapsia olen miettinyt paljon, ja sitä millä kaikelle he ovat tässä joutuneet altistumaan”, Vehniäinen sanoo.

Se mikä tilanne Varsovassa ja vastaanottokeskuksissa on vastassa, pyörii matkalaisten mielissä.

Puola on vastaanottanut arviolta 350 000 ihmistä Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan, Puolan varasisäministeri Maciej Wąsik kertoi tiistaina. Viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt 100 000 ihmistä.

Tarkkoja lukumääriä siitä, kuinka moni ihminen on jäänyt Puolaan vailla mitään kattoa pään päälle, on mahdotonta saada.

Keskustelu yksityishenkilöiden avustusmatkoista on nostattanut myös epäilyksiä. Esimerkiksi Suomen punainen risti on toivonut ihmisten auttavan lahjoittamalla rahaa järjestöille, jotka auttavat kohteissa myöhemmin tarpeen mukaan.

”Meidän ei ole tarkoitus astua isojen järjestöjen varpaille”, Pollari sanoo.

Pollarin mukaan peruste matkalla on se, että haluttiin tehdä jotain nopeasti nyt ennen kun isommat järjestöt vielä järjestäytyvät.

”Tarkoitus ei ole, että nyt kaikki yksityishenkilöt lähtevät omilla henkilöautoillaan paikanpäälle, vaan että tehdään organisoidusti ja yhdessä.”

Vaikka matka on sujunut tiistaina hyvin, on myös huolia ilmassa. Välillä tulee tietoja siitä, että Puolassa avustusryhmien autoihin olisi hyökätty. Autoletkueen yhteisessä viestiryhmässä mietitään, voisiko autojen turvallisuutta lisätä laittamalla pehmoleluja koelaudalle.

Autoryhmän on tarkoitus ajaa tiistaina Puolan puolelle lähelle Varsovaa. Keskiviikkona autot on tarkoitus tyhjentää tarvikkeista ja iltaa kohden lähteä paluumatkalle Suomeen.