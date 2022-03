Suomalais-Venäläisessä koulussa on huomattu, että opiskelijat ovat huolissaan Ukrainan tilanteesta.

Moni pääkaupunkiseudulla asuva venäläistaustainen ja venäjänkielinen kokee nyt huolta Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Osa kertoo kohdanneensa vihamielistä käytöstä esimerkiksi julkisilla paikoilla.

Tämä kävi ilmi HS:n kyselyn vastauksista, joissa venäjänkieliset, myös ukrainalaiset ja virolaiset, kertoivat kohdanneensa huutelua ja syrjintää. Myös Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO on kertonut saaneensa tilanteen vuoksi paljon avunpyyntöjä Suomessa asuvilta venäjänkielisiltä. Vajaassa viikossa ilmoituksia on tullut yli 200.

Yksi ilmiön havainneista on espoolainen parturikampaaja Jelena. Hän haluaa asiakaspalvelutyönsä vuoksi esiintyä jutussa vain etunimellään.

”Tänään oli ensimmäinen huutelu, vähän mietin millaista loppuviikko tulee olemaan”, Jelena kertoi tiistaina.

Koko ikänsä Suomessa asuneen Jelenan vanhemmat ovat kotoisin Venäjältä. Jelena puhuu sekä suomea että venäjää. Hän kertoo, että on tottunut olemaan ylpeä omasta taustastaan ja kielitaidostaan.

Vielä muutamia vuosia sitten hän koki ihmisten suhtautuvan venäläisyyteen neutraalisti. Nyt tilanne on hänen mukaansa muuttunut.

Myös Jelenan viisivuotias tytär on joutunut kohtaamaan ennakkoluuloja Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Jelena kertoo, että viikonloppuna tuntematon perheenäiti kielsi lapsiaan leikkimästä tyttärensä kanssa, kun tämä kertoi osaavansa venäjää.

”Se tuntuu todella pahalta. Oma äitini takoi päähän, että on rikkaus olla monikansallinen ja puhua useita kieliä.”

Mannerheimin lastensuojeluliitosta (MLL) vahvistetaan, että useat venäläistaustaiset lapset ja nuoret ovat nyt joutuneet kiusaamisen kohteeksi.

MLL:n lasten ja nuorten auttavasta puhelimesta vastaava Tatjana Pajamäki kertoo, että lapset ovat puheluissa kertoneet kokeneet haukkumista, uhkailua ja ryhmästä ulkopuolelle sulkemista.

”Se on henkisen väkivallan merkit täyttävää toimintaa. Lapsissa tämä on herättänyt ahdistusta, pelkoja sekä hämmennystä ja pettymystä”, Pajamäki sanoo.

MLL:n lasten ja nuorten auttava puhelin ja chat on palvelu, jonne lapset ja nuoret voivat soittaa tai kirjoittaa matalalla kynnyksellä.

Pajamäki kertoo, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen puheluita on tullut paljon. Yksi ryhmä soittajista ovat venäläistaustaiset lapset, jotka ovat nyt joutuneet kokemaan rasismia ja syrjintää.

”Tämä on asia, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi ennen kuin siitä kuulee ja se nostetaan esiin. Siksi on tärkeää, että siitä puhutaan”, Pajamäki sanoo.

”Kenenkään ei pidä hävetä omaa taustaansa, kaikista vähiten lapsien.”

Pajamäen mukaan lapset tarvitsevat ahdistavassa tilanteessa aikuisten suojelua ja puheiden suodattamista.

”On tärkeää miettiä, miten aikuisena välttää oman vihan ja ärtymyksen tunteiden siirtymistä lapsiin. Aikuisen pitäisi kertoa lapsille ja nuorille, että sodassa on kyse valtioista eikä yksittäisistä ihmistä”, Pajamäki neuvoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että sota herättää aikuisissa vaikeaksikin koettuja tunteita. Niistä pitäisi kuitenkin pystyä keskustelemaan toisten aikuisten kanssa.

Nyt Pajamäen mukaan kannattaisi keskustella oman lapsen kanssa ja varmistaa, ettei tämä syyllisty halventavaan tai epäkunnioittavaan käytökseen. Lapselta voi myös kysyä, että onko tämä nähnyt rasistista tai syrjivää puhetta ja neuvoa, miten siihen voi puuttua.

Helsingin perusopetusjohtaja Outi Salo kertoi tiistaina, ettei hänen tiedossaan ole tapauksia, joissa venäläistaustaisia olisi kiusattu tai syrjitty.

”Toki seuraamme tilannetta, ja kouluissa ollaan valppaina ja puututaan. Meillä ei kiusaamista sallita, oli syy mikä tahansa”, Salo sanoo.

Hän kertoo, että kouluja on ohjeistettu, kuinka Ukrainan tilanteesta tulisi keskustella lasten kanssa. Ohjeistus koskee tilannetta yleisesti.

”Jokaisessa koulussa on asiantuntevia opettajia. Luotamme, että he osaavat arvioida tilanteen ja miten luokan kanssa tulee keskustella”, Salo sanoo.

Suomalais-venäläisessä koulussa on huomattu, että opiskelijat ovat Ukrainan tilanteesta ja sen aiheuttamasta vihapuheesta huolissaan.

Koulu julkaisi maanantaina Facebook-sivuillaan kirjoituksen jossa tuomitsi sekä Venäjän hyökkäyksen, että venäjänkielisiin kohdistuvan vihapuheen.

Koulun apulaisrehtori Sanna Torvikoski kertoo, että tilanteesta on keskusteltu oppitunneilla. Oppilaille on myös kerrottu opiskelijaterveydenhuollon käytettävissä olevista palveluista, ja välitunnilla Helsingin kaupungin nuorisotoimi on ollut mukana keksimässä mielekkäämpää tekemistä. Myös henkilökunnalle tarjottu keskusteluapua.

Osa opiskelijoista on myös tuonut esiin oman huolensa venäjänkielen käyttämisestä julkisilla paikoilla.

”Se, että henkilö puhuu äidinkielenään venäjää ei kerro hänen taustastaan tai mielipiteistään mitään. Et voi tietää, onko hän esimerkiksi oikeasti ukrainalainen. On tietämätöntä leimata ihmisiä siksi, että he ovat venäjänkielisiä tai heidän nimensä on venäläinen”, Torvikoski sanoo.

Espoolainen Jelena ei ole kertonut lapselleen mitään Venäjän hyökkäyksestä.

”Mielestäni viisivuotiaiden ei kuulu tietää tästä. Se mitä nyt tapahtuu, ei liity venäläisiin”, Jelena sanoo.

Hän toivoo, että yhteiskunnan pyrkimys tasa-arvoon koskisi myös venäläisyyttä.

”Ihmisten pitäisi kohdella toisiaan ihan samalla tavalla kuin ennenkin, ja antaa valtion hoitaa pakotteet. Tavalliset ihmiset eivät liity tähän mitenkään.”