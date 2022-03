Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä.

Helsingissä Franzeninkadun ja Kaarlenkadun risteyksessä on syttynyt rakennuspalo vähän ennen kolmea iltapäivällä.

Helsingin Kalliossa on tulipalo Franzeninkadulla.

Pelastusajoneuvoja Franzeninkadulla.

Palosta ei vielä ole tarkkoja tietoja, mutta paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä. Pelastuslaitos kehottaa varautumaan liikenteen ruuhkautumiseen Kalliossa. Esimerkiksi raitiovaunureitit ovat poikkeusreiteillä.

Palo tuottaa paljon savua lähiympäristöön. Ihmisiä kehotetaan sulkemaan ilmanvaihto ja ikkunat, jos se on tarpeen.

Paikalla oleva HS:n toimittaja Liisa Niemi kertoo, että palo on syttynyt kerrostalossa, joka on parhaillaan rakenteilla ja huputettuna. Tuli vaikuttaisi syttyneen talon katolta, paikalla on nosturi sitä sammuttamassa.

Rakennusliike Laptin työmaalla olevat työntekijät on evakuoitu rakennuksesta. Yksi työntekijöistä arvioi, että kukaan ei olisi loukkaantunut palossa. Liekkejä ei näy, mutta palosta lähtee paljon savua.

Franzeninkatu on katkaistu palopaikan kohdalta liikenteeltä. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.