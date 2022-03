Idän ensimmäisestä suuresta korkeakoulusta tuli pandemian ajaksi aavekaupunki, mutta nyt se alkaa sykkiä elämää.

”Hui, kylmää”, kirahtaa tuleva sairaanhoitaja Ella Heinonen.

Olemme simulaatiosairaalassa ammatti­korkeakoulu Metropoliassa, mutta simulaatioissa yleensä käytössä oleva nukke on nostettu retkottamaan syrjään.

Heinonen on houkuteltu muiden opiskelijoiden harjoituspotilaaksi leikkaus­pöydälle. Hänen ihoaan desinfioidaan parhaillaan kuin hänelle oltaisiin antamassa spinaalipuudutusta.

Opiskelijat Suvi Ahto (vas.), Jasmine Hänninen ja Jasmin Koskela opettelevat desinfioimaan potilaan selkää ennen puudutusta. ”Potilaana” on sairaanhoitajaopiskelija Ella Heinonen.

Sairaanhoitajaopiskelijat opettelevat leikkaussalissa toimimista ja pukeutumista. Instrumenttipöydälle liinaa levittämässä Iida-Maria Heino (vas.) ja Nelli Härkönen, taustalla vasemmalta Irina Filipova, Veera Elomaa ja Lotta Fagerlund sekä opettaja Minna Marjamäki-Kekki.

Porukka miettii yhdessä oikeita tapoja toimia, ja harjoituspotilaskin osallistuu miettimiseen. Opettaja käy vierellä neuvomassa ja kysymässä kiperiä kysymyksiä.

Toisella puolella salia opiskelijajoukko käy läpi leikkaukseen pukeutumista ja valmistelee muovipotilasta operaatioon. Se ei valita vilua, mutta sana nukke on silti aliarviointia. Kehittyneimmillä simulaattoreilla on aidon oloisia elintoimintoja, esimerkiksi sykkivä sydän ja kyky oksentaa.

Niinpä leikkaussalissa ja viereisellä teho-osastolla pystytään käymään läpi vaativiakin hätätilanteita.

”Nämä käytännön harjoitukset ovat parasta. Tässä tulee eteen joka kerta jotain yllättävää, josta on varmasti hyötyä oikeassa potilastyössä”, sanoo viittä vaille valmis sairaanhoitaja Suvi Ahto.

Jos oppilaitoksen teho-osastolla järjestetään varsinainen simulaatio, opettaja voi johtaa tilannetta lasin takaa. Simulaatioissa olennaista on tilanteen purkaminen jälkikäteen, kun opiskelijat miettivät, mitä on opittu ja mitä olisi voinut tehdä toisin.

Myllypuroon valmistui vuonna 2019 Itä-Helsingin ensimmäinen suuri korkeakoulu. Avajaisvuonna sen ennustettiin muuttavan täysin kaupunginosan ympärillään.

Sitten tuli pandemia. Opiskelijat käyttävät kampuksesta sen aikana sanaa aavekaupunki.

Lähiopetuksessa on koko ajan ollut osa opiskelijoista, mutta suuret joukot komennettiin koteihinsa. Kampus on ollut myös yksi Helsingin suurista rokotuspisteistä.

Nyt tilanne muuttuu. Opiskelijat ovat helmikuussa saaneet luvan palata. Metropolia on nyt kuin mehiläispesä kevään ensimmäisenä lämpimänä päivänä.

Käytävillä on paljon pieniä soppia odotella tai tehdä ryhmätöitä, mutta niille pysähtyy vielä vain harva.

Vähemmän karmealla säällä kampuksen aurinkoterassilta olisi huimat näkymät.

Suljettujen ovien takana kuhisee, mutta käytävillä on yhä autiota opetuksen aikana. Kaikki ovat matkalla jonnekin. Täällä ei vielä maleksita tai vietetä muuten vain aikaa yhdessä.

Kun alkaa tauko, hissiin purskahtaa monta samanlaisiin työasuihin pukeutunutta opiskelijaa kerralla.

Lounaalle (butter chicken opiskelijahintaan 2,70 euroa) muodostuu jo vähän jonoa. Ilmoitustaululla mainostetaan insinööri­opiskelijoiden organisoimaa Idän munajahti -approa, jossa suoritetaan haalarit päällä metron varren baareja.

Syömässä istutaan vielä enimmäkseen omissa porukoissa. Pöydissä on tilaa.

Ilmoitustaululla on vähänlaisesti bileilmoituksia ja runsaasti korona­ohjeistuksia. Tarkista etukäteen, onko tunti etä- vai lähiopetuksessa, opiskelijoita muistutetaan.

Metropolia kutsuu Myllypuroa hyvinvoinnin rakentajien kampukseksi. Täällä opiskellaan sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa.

Kampukselle on rakennettu valtava määrä oppimisympäristöjä, joissa voi harjoitella asioita mahdollisimman aidosti.

Ambulanssisimulaatio Metropolian käytävällä.

"Vauva” harjoitustilassa, jossa keskitytään pieniin lapsiin. Lastenosasto näyttää seinille maalattuja eläinhahmoja myöten oikealta lastensairaalalta.

Simulaatiosairaalasta esimerkiksi löytyy leikkaussalin lisäksi ambulanssi, lastenosasto ja synnytyssali. Jopa kotia simuloidaan Kotikulmassa, jossa testataan vanhusten ja vammaisten tarvitsemia apuvälineitä ja konsteja muuttaa asunto esteettömäksi.

Tulevia insinöörejä varten on älykotien testaukseen ja kehittämiseen suunniteltu asunto ja runsaasti laboratoriotilaa. Tavallaan koko valtava kampus on tekniikan oppimisympäristö, koska rakennusten oikeisiin järjestelmiin kuten vaikka lämmönjakeluun pääsee tutustumaan vaikka kokonainen opiskelijaryhmä kerrallaan.

”Täällä on parasta, että opiskelu on alusta asti projekteja. On paljon itsenäistä tekemistä ja tekemistä ryhmässä. Ohjausta ja opetusta saa, mutta paljon pääsee myös ratkaisemaan asioita itse jo aivan alkuvaiheessa”, sanoo rakennusarkkitehtiopiskelija Jarko Metso.

Opiskelukaveri Erik Hämeenoja komppaa vierestä, että Myllypurossa on hulppeat tilat ja hirveän kunnianhimoista menoa opinnoissa jo ensimmäisenä vuonna.

Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden tekemiä siltojen pienoismalleja.

Rakennusarkkitehtiopiskelija Erik Hämeenoja suunnittelee vapaa-ajan asuntoa.

Tulevien rakennusarkkitehtien kerroksessa suunnitellaan tänään kuvitteellisia vapaa-ajan asuntoja. Mökkejä esimerkiksi Vuosaaren Ramsinniemeen ja Kirkkonummen Hvitträskin viereen ei oikeasti rakenneta, mutta ne suunnitellaan todellisten tonttien ehdoilla.

Käytännön harjoituksia tehdään usein niin, että eri ammattiryhmät sekoittuvat. Esimerkiksi sairaalasimulaatiossa on useita eri sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita Metropoliasta mutta toisinaan myös lääketieteen opiskelijoita yliopistolta.

Kun on tarpeeksi simuloitu, siirrytään opiskelemaan asioita oikeissa olosuhteissa.

Se ei Myllypurossa tarkoita pelkästään harjoitteluja työpaikoilla. Opiskelijat esimerkiksi puhuvat ”minnoista”, joka ei ole naisen nimi vaan monelle pakollinen laaja opintojakso nimeltä moniammatillinen innovaatiokonsepti (MINNO).

Siinä opiskelijoiden pitää kehitellä yhdessä ratkaisu johonkin todellisen elämän ongelmaan, joka on saatu yritykseltä tai joltain muulta lähialueen keskeiseltä toimijalta.

Mietittävä kysymys voi olla vaikka, miten alueen ikääntyneet saisivat paremmin heitä itseään kiinnostavia palveluita liikunnassa. Tai vaikka, että millä tavalla useampi ihminen haluaisi luopua yksityisautoilusta.

Kampuksen sisääntulokerroksesta tulee mieleen vilkas terveysasema. Pidemmällä opinnoissaan olevat tekevät alansa töitä oikeiden ihmisten kanssa Hymy-kylässä, johon houkutellaan tavallisia myllypurolaisia asiakkaiksi.

Lämmin terapia-allas, johon fysioterapeutiksi opiskelevat vievät asiakkaita uimaan. Kampuksen kellarissa on sekä opiskelijoille että opiskelijoiden asiakkaille tarkoitettuja liikuntatiloja.

Kampukselta saa esimerkiksi imetysohjausta sekä fysioterapeutin, suuhygienistin ja osteopaatin palveluja. Opiskelijat pyörittävät myös perhekahvilaa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Geronomi­opiskelijoiden Senioripaku kiertää järjestämässä liikuntaa vanhuksille.

Fanni Jokinen valmistautuu hiomaan silmälasin linssiä, vierellä tehtävässä mukana Maria Tanninen.

Tulevat optometristit perehtyvät tänään linssien hiomiseen.

”Tämä on hyvin pikkutarkkaa työtä. Ainakin näin, kun ei ole vielä kovin montaa kertaa tätä tehnyt”, sanoo kolmatta vuotta opiskeleva Maria Tanninen.

Kampuksella on oma pieni optikkoliike, jossa myllypurolaiset voivat käydä ostoksilla. Linssit tulevat siis jonkun oikeasti käyttämiin silmälaseihin.

Opiskelijat harjoittelevat kädentaitoja mutta samalla kaikkea muutakin, mitä tarvittaisiin pienen optikkoliikkeen pyörittämiseen: markkinointia, asiakaspalvelua, näön tutkimusta.

Jussi Vainionpää irrottaa vähän konstikkaamman muotoisista kehyksistä linssejä kampuksen optikolla.

Tarkan käsityön vuoksi Tannisen opiskelukaverit ovat olleet jonkin verran kampuksella pandemian pahimpinakin aikoina, mutta teoriaopetus on vieläkin pitkälti verkossa.

”Me olemme se surullisen kuuluisa kadonnut koronasukupolvi”, Tanninen sanoo melkein tosissaan.

”Älähän nyt. Me kuitenkin tiedämme toistemme nimet”, sanoo viereltä opiskelu­kaveri Jussi Vainionpää. Siihen päälle hän tosin lisää, että Teamsista.

Kumpikaan ei niinkään haikaile opiskelija­elämän perään vapaa-ajalla, mutta kampukselle on jo hyvä päästä.

Ruokalan pöydässä kana-annostaan lopettelee kavereineen tuleva sosionomi Elias Saarimäki. Tänään ohjelmassa on perinteinen tentti, jossa vastataan kynällä paperille.

Se on eksoottista. Tentit ovat yleensä aina sähköisiä ja lähiopetuskertojen määrän Saarimäen alalla voi edelleen laskea yhden käden sormilla.

Elias Saarimäki lounaalla kampuksen ravintolassa.

Yhteishenkeä ei pääse syntymään, kun opiskelijat pitävät yhteyttä lähinnä viesteillä.

”Tämä etäopiskeluaika on kyllä heikentänyt oppimismahdollisuuksia. Luennon jälkeen ei pääse keskustelemaan asioista kaverin kanssa. Se kuormittaa”, sanoo Saarimäki.

Toisaalta sosionomienkin pöydästä sanotaan, että Myllypurossa opiskelulle on poikkeuksellisen hyvät puitteet ja viihtyisät olosuhteet. Opettajatkin kuulemma tuntevat alansa hyvin, ja osa on kyennyt kehittämään etäaikana toimivia tapoja opettaa.

Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden tiloissa huomaa jo, että niissä oleskellaan pitkiä aikoja. Hyllyllä odottaa kolhiintuneita kahvikuppeja ja ikkunalaudalla pistokkaita.

Metropolia on Suomen suurin ammatti­korkeakoulu ja Myllypuro sen neljästä kampuksesta suurin.

Nyt opiskelijat sanovat melkein jokainen tulevansa koululle jostain kauempaa. Toiselta puolelta Helsinkiä, Espoosta, Kirkkonummelta, Tampereelta, Joensuusta. Ani harva asuu lähellä, vaikka metro naapurissa tekeekin matkoista sujuvia.

Tämä on jo muuttumassa, kun elämä palaa pikku hiljaa kampukselle. Myllypuroon on myös ensi vuonna valmistumassa opiskelija-asuntoja.

Toisella puolella kehää on myös suuri rakennustyömaa, siihen viereen tulee Stadin ammattiopiston tiloja yli tuhannelle rakennusalan opiskelijalle.

Kun lisäksi Kielilukio saa uudet tilat noin 900 opiskelijalle ihan naapurista, Myllypurosta tulee valtava opiskelijaelämän keskus.