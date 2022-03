Ukrainalaisten yhdistys vastaanottaa Ukrainaan vietäviä tarvikkeita Suvilahdessa. Vaatelahjoituksille ei ole tarvetta.

Gloria Paananen tuli keskiviikkona vapaaehtoiseksi lajittelemaan lahjoituksia. Jätesäkkeihin on lajiteltu petivaatteita. Jokaiseen säkkiin merkataan tarkasti, millaisia tekstiilejä ne sisältävät.

Suvilahden Kattilahalli on keskiviikkoiltapäivänä täynnä tavaraa ja ihmisiä. Hallin seinustoilla on paksuja jätesäkkejä ja pahvilaatikoita, joihin on pakattu muun muassa petivaatteita, taskulamppuja, pattereita, makuualustoja ja ensiaputarvikkeita.

Ovien edustalla käy jatkuva liike, kun vapaaehtoiset kantavat pakkauksia kuorma-auton kyytiin. Kaikki tavarat ovat menossa Ukrainaan, Venäjän hyökkäyksen alle jääneiden ihmisten avuksi.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ponkaisi avustushankkeen hetkessä käyntiin. Kattilahallissa on maanantaista lähtien vastaanotettu ja lajiteltu yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksia.

”Puhelimeni soi koko ajan, kun ihmiset soittavat kysyäkseen, miten he voivat auttaa ja mitä kaikkea tarvitaan”, kertoo Oleksandr Puzyrnyy, joka on koordinoimassa toimintaa.

Eniten tarvetta on lääkkeille, ensiapu- ja hoitotarvikkeille, suojavarusteille ja elektroniikalle. Esimerkiksi radiopuhelimista olisi ukrainalaisille paljon hyötyä, Puzyrnyy kertoo.

Puzyrnyy korostaa, että varusteita ei toimiteta sotilaille.

”Ne on tarkoitettu siviileille, jotka suojautuvat Venäjän hyökkäykseltä.”

Oleksandr Puzyrnyy kertoo, että osa keräyksen järjestäjistä on myös itse ostanut tarvikkeita vietäväksi Ukrainaan.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa on ilmoittanut keräyksestä verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Ihmisiä on pyydetty tuomaan esimerkiksi ensiapuvälineitä, makuupusseja ja vanhoja armeijavälineitä, kuten suojakypäriä, hanskoja ja saappaita.

HS kertoi tiistaina, että vaikka ukrainalaiset tarvitsevatkin apua, voi apu kääntyä myös haitalliseksi.

Lue lisää: Moni suomalainen lähtee nyt Ukrainan rajalle, mutta avusta voi olla haittaakin: ”Siellä on nyt todella tiukka tilanne”

Avustusjärjestöjen mukaan rahan lahjoittaminen on nyt paras keino auttaa ukrainalaisia. Rahan avulla esimerkiksi SPR toimittaa terveyskeskuksille lääkkeitä ja tarvikkeita.

Jos tavaraa kuitenkin haluaa antaa, on parempi ottaa selvää, mitä paikan päällä oikeasti tarvitaan.

Vapaaehtoisten ryhmää Kattilahallissa koordinoiva Natalia Shevchuk kertoo, että esimerkiksi vaatteita ei tarvita yhtä paljon kuin niitä halutaan lahjoittaa.

”Vaatteille tulee todennäköisesti tarvetta myöhemmin, mutta nyt olisi tärkeää saada paikalle ensiaputarvikkeita ja armeijavarusteita.”

Natalia Shevchuk (vas.) ohjasi vapaaehtoisia. Kaisa Semenkova oli keskiviikkona ensimmäistä päivää auttamassa tarvikkeiden lajittelussa.

Ukrainaan viedään esimerkiksi taskulamppuja.

Lahjoituksia on lajittelemassa runsas joukko vapaaehtoisia. Heistä monilla on sukulaisia Ukrainassa.

Yksi vapaaehtoisista, Anja Chumak, pakkaa sairaalavälineitä laatikoihin.

”Täällä on kirurgisia veitsiä, tikinpoistovälineitä, ruiskuja, maskeja, steriilejä hanskoja, suolaliuoksia, haavanhoitosidoksia. Sitä sun tätä”, hän luettelee.

Chumakin mukaan tarvikkeita on saatu lahjoituksina muun muassa sairaaloista, kotihoidon tarjoajilta sekä terveystuotteita myyviltä yrityksiltä.

Anja Chumak (oik.) pakkasi muiden vapaaehtoisten kanssa ensiaputarvikkeita.

Kaikki kerätyt tavarat kuljetetaan Ukrainan ja Puolan rajalle vapaaehtoisvoimin. Kuljetusapua ovat tarjonneet niin yksityiset henkilöt kuin yrityksetkin.

”Eilen lähti esimerkiksi yksi bussi. Kaksi suomalaista, mies ja nainen päättivät vuokrata sen ja ajaa. Sinne laitettiin tosi paljon tavaraa”, Natalia Shevchuck sanoo.

Puolan rajalla vastaavanlainen järjestö ottaa lahjoitukset vastaan ja huolehtii siitä, että tarvikkeet saadaan eteenpäin.

Keräys Kattilahallissa jatkuu toistaiseksi lauantaihin asti. Lahjoituksia otetaan vastaan aamukahdeksasta iltayhdeksään.