Ukrainasta saapuu Puolaan paljon äitejä pienten lasten kanssa. HS tapasi kotinsa jättäneitä perheitä Varsovan läheisessä hätämajoituskeskuksessa.

Vielä kaksi viikkoa sitten Zakoscielessä Varsovan eteläpuolella sijaitsevassa leirikeskuksessa suunniteltiin tulevan kevään ja kesän lastenleirejä. Venäjän aloitettua hyökkäyksen kalenteri tyhjennettiin kaikesta ja leirikeskus muutettiin pikavauhtia ukrainalaisten hätämajoitukseksi.

Päärakennuksen takapihalla on käynnissä täysmittainen operaatio, jota käydään usealla kielellä. Keskuksen pihaan peruuttaa useita autoja, joista neljä on tullut Suomesta. Autojen peräkonteista puretaan pahvilaatikoittain tarvikkeita: maidonkorviketta, pillimehuja, vilttejä, lääketarpeita ja leluja lapsille.

Tällä hetkellä tarve tarvikkeille on erityisesti Ukrainassa ja rajalla. Eniten tarvitaan lääketarpeita, ruokaa ja huopia. Jussi Vehniäinen on yksi Operaatio Toivon vapaaehtoisista.

Tavaroita on purkamassa joukko ukrainalaisia vapaaehtoisia ja työntekijöitä, jotka asuvat Puolassa. Yksi heistä on Kosiatyn Staštšak, joka työskentelee Puolassa graafisena suunnittelijana.

Ensimmäiset päivät Venäjän hyökkäyksen jälkeen menivät paniikissa, eikä nukkuminen käynyt mielessäkään, Staštšak kertoo. Ukrainassa on paljon ystäviä ja perhe.

”Tästä on tullut todellisuutta ukrainalaisille. Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa.”

HS on seurannut Operaatio Toivo -nimellä kulkevan yksityishenkilöiden avustusryhmän matkaa Helsingistä Puolaan. Osa Suomesta tuoduista tarvikkeista pakattiin leirikeskuksen pihassa saman tien valkoiseen pakettiautoon, joka lähti ajamaan kohti Rivnen kaupunkia.

Suomalaisryhmä Operaatio Toivon pakettiautot tyhjennettiin lahjoitustarvikkeista Zakoscielen leirikeskuksen pihassa. Osa tarvikkeista lähti vielä tiistaina kohti Ukrainaa.

”Saimme aamulla viestiä Ukrainasta, että siellä on 30 lapsen joukko, joka tarvitsee ruokaa ja hygieniatuotteita”, kerto kristillisen Proem Zako -järjestön puheenjohtaja Maui Dwulat.

Torstaina keskukseen on saapumassa yli 100 ukrainalaista lasta, jotka tulevat ilman vanhempia. Lapset ovat ukrainalaisesta orpokodin tyyppisestä laitoksesta, jossa asuu perheettömiä lapsia.

”Emme vielä tiedä mihin heidät kaikki saadaan mahtumaan, mutta meillä on vuorokausi aikaa keksiä suunnitelma”, Dwulat sanoo.

Idyllisellä paikalla Pilica-joen varressa oleva keskus majoittaa tällä hetkellä noin 120 ihmistä, joista noin 50 on lapsia tai nuoria. Pihassa olevassa vanhassa puutalossa on tilat teini-ikäisille ja rakennuksen olohuone on muutettu lasten leikkipaikaksi.

Tarkoitus on tarjota turvallinen paikka, jossa lapset pääsevät myös leikkimään ja pitämään hauskaa. Iltaisin lapsille on järjestetty esimerkiksi elokuvailtoja.

Diana Masii istuu lasten leikkihuoneen pöydässä kahden leikki-ikäisen poikansa kanssa. He ovat olleet keskuksessa lauantaista lähtien. Masii pakeni Länsi-Ukrainasta Lvivin kaupungin lähettyviltä yhdessä lapsiensa ja äitinsä kanssa.

”Pojat ikävöivät isäänsä”, hän kertoo.

Dianan Masiin aviomies toi perheensä Ukrainan ja Puolan rajalle viime viikonloppuna. Perhe ylitti rajan, mutta perheen isä lähti takaisin Ukrainaan. ”Hänen piti jäädä auttamaan ihmisiä siellä”, Masii kertoo.

Tilanne on stressaava. Myös Masii ikävöi miestään ja haluaisi palata Ukrainaan heti kun se on turvallista. On raskasta olla vieraassa maassa kahden lapsen kanssa, vaikka isoäidistä onkin suuri apu, Masii sanoo.

Keskuksessa on paljon naisia pienten lasten kanssa, nuorin tällä hetkellä paikalla olevista lapsista on vain kolme kuukautinen.

Proem Zako -järjestön leirikeskus muuttui vain muutamassa päivässä ukrainalaisten hätämajoitukseksi. Päärakennukseen on tehty huoneita, jossa lapset voivat leikkiä yhdessä.

22-vuotias Julja Novoselskaja pakeni Puolan puolelle Kramatorskista, joka sijaitsee Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Hän saapui maahan 1-vuotiaan Camilan kanssa.

”Tulin junalla ja bussilla. Matka kesti koko yön ja päivän. Odotimme rajalla viisi tuntia ennen pääsyä Puolaan”, Novoselskaja kertoo.

Novoselskajalla ei ole mitään perhettä tai tuttavia Puolassa. Hänen äitinsä halusi jäädä Puolaan, eikä matkan teko rajalla ole helppoa. Novoselskaja halusi kuitenkin lähteä, koska hän haluaa pitää lapsensa turvassa.

”Potentiaalinen vaara iskuille tai venäläisten saarrolle on todella iso. Tärkeintä on että tyttäreni on täällä ja hän ei ole vaarassa.”

Tällä hetkellä hän ei suunnittele paluuta Ukrainaan, ei ainakaan niin pitkään kuin sotatoimet ovat käynnissä. Lähteminen ei kuitenkaan ollut helppoa.

”Rakastan Ukrainaa ja haluaisin olla siellä.”