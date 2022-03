Helsingin Ruskeasuolla 1950-luvun talon uumenissa on meneillään pysäköintinäytös ahtaassa tilassa. Henrik Ahola ajaa farmarimallisen Volkswagen Golfinsa Koroistentien varrella kohoavan kerrostalon pysäköintihalliin.

Yli 60 vuotta vanhan talon pysäköintihalli on käynyt ahtaanlaiseksi nykyajan isoille henkilöautoille. Ongelma on tuttu lukemattomille autoilijoille.

Jotta pysäköinti onnistuu, Henrik Ahola ajaa Golfinsa sisään hallin eteläpäädystä ja poistuu pohjoispäädystä.

Arkkitehtina Aholalla on matemaattis-loogisia valmiuksia. Hän onkin kehittänyt sentintarkan menetelmän, jolla auton saa sille varattuun pysäköintitilaan kahden uhkaavan betonipylvään väliin.

Ensinnäkin halliin on ajettava talon eteläpäädystä ja edettävä pysäköintitilan ohi. Ahola pysäyttää Golfinsa tarkasti kohtaan, jossa auton oikean sivupeilin kohdalla on katosta roikkuva tennispallo.

Peruutus alkaa kohdasta, jossa tennispallo on oikean sivupeilin kohdalla. Henrik Aholaa sentintarkka pysäköinti ei ahdista vaan päinvastoin naurattaa.

Siitä kohdasta Ahola pyörittää ratin ääriasentoon ja peruuttaa kääntyen voimakkaasti kahden pylvään väliin. Näin auton keula välttää niukin naukin törmäämästä hallin seinään eivätkä auton kyljet kolhaise betonipylväitä.

Vain täten auton saa kätevästi sille varattuun pysäköintitilaan.

Golfin oikeassa etukulmassa on naarmu muistona siitä, kun Ahola kehitteli pysäköintistrategiaansa. Ennen tennispallomenetelmää hän asensi peilin kattoon ja yritti pysäköintiä sen avulla. Menetelmä ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi.

1950-luvulla rakennetun talon pysäköintihallin kaikki paikat eivät sovellu nykyajan autoille. Vanhoissa taloissa pienet pysäköintitilat palvelevatkin toisinaan pyörien tai muiden tavaroiden säilytyksessä.

Pysäköintihallissa on paikat yli kymmenelle autolle. Paikkojen koko vaihtelee. Kun Ahola muutti taloon, hän sai heti nykyisen paikan autolleen.

”Se ei ollut kenenkään käytössä. Ehkä siksi, että siihen on niin vaikea pysäköidä.”

Ahola joutuu olemaan hyvin tarkka myös lähtiessään pysäköintitilasta. Poistuminen onnistuu vain siten, että ensin Ahola ajaa autoa vähän matkaa suoraan eteenpäin ja pysäyttää sitten auton niin, että vasemman sivuikkunan pystyreuna on pylvään tasalla. Sen jälkeen hän kääntää pyörät ääriasentoon vasemmalle.

Vaatiikohan peruutus erityistä tarkkaavaisuutta ja hermoja? Ahola sanoo tarkan pysäköinnin muuttuneen niin rutiininomaiseksi, ettei se tunnu yhtään kummalliselta eikä pysäköintiä tarvitse sen kummemmin enää ajatella.

1950-luvun talon autohallissa betonipylväitä on päällystetty suojin, jotta autot säilyvät täpärissä pysäköinneissä naarmuttomina.

Henkilöautojen koot ovat kasvaneet Suomessa vuosikymmeniä.

Kun varallisuus on kasvanut, ihmisillä on varaa isompiin ja parempiin autoihin. Myös autojen polttoaineenkulutus kokoon nähden on pienentynyt, mikä on tehnyt isomman auton hankinnasta houkuttelevampaa.

Ja kun jostain automallista on tullut uusi versio, se on ollut tyypillisesti aiempaa isompi.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen havainnollistaa, että esimerkiksi Volkswagen Golf oli 1970-luvulla markkinoille tullessaan vain 3,7 metriä pitkä ja 1,6 metriä leveä. Uusimman Golfin vastaavat mitat ovat 4,3 metriä ja 1,8 metriä.

Jopa Golfia luokkaa pienemmän Polon mitat ovat nykyään 4,1 metriä ja 1,8 metriä. Pienenä autona pidetty Polo on siis nykyisin selvästi suurempi kuin keskikokoinen automalli Golf oli markkinoille tullessaan.

Auton koon kasvua viime vuosina selittää ensisijaisesti kaksi asiaa, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio: katumaastureiden kaltaisten autojen tuleminen muotiin ja turvallisuuteen liittyvien rakenteiden lisääntyminen.

Katumaasturin tyyppiset automallit ovat tavallista leveämpiä, joten auto vaatii enemmän pysäköintitilaa. Pysäköinnissä rajoitteena on usein nimenomaan leveys ja harvemmin pituus – paitsi kadunvarteen pysäköitäessä.

Kolmenkymmenen vuoden aikana auton kokoa on kasvattanut selvimmin turvakorin koon kasvu. Valmistajat haluavat saada törmäystestistä hyvän tuloksen ja panostavat siksi turvakoriin.

Myös turvatyynyjen ja muiden turva­laitteiden, kuten kaistavahtien, määrä on lisääntynyt.

”Jos autossa on yli kymmenen turvatyynyä, niin lisäähän sekin kokoa”, Kallio sanoo.

Materiaalit kuitenkin kehittyvät. Auton painoa yritetään vähentää kevyemmillä materiaaleilla. Myös elektroniikkaan ja älyyn liittyvät sirut kehittyvät: pieneen siruun saadaan pakatuksi yhä enemmän suorituskykyä.

Kallio ja Vesalainen arvioivatkin, että autojen koon kovin kasvu alkaa ehkä olla takana.

”En usko, että koko ihan hirveästi enää kasvaa”, Kallio kertoo.

”Se, miten todellisuudessa käy, jää nähtäväksi”, Vesalainen pohtii.