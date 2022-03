Espoolaismiesten kyydissä Suomeen saapuneilla siskoilla on mukanaan yksi matkalaukku ja haave Suomesta – ”Se on sininen unelma”

Tiistaina matkaan lähtenyt Operaatio Toivo -nimellä kulkeva suomalaisryhmä tuo Suomeen 19 Ukrainasta pakoon lähtenyttä lasta ja aikuista.

Tämä on sota, jonka ei pitänyt tapahtua.

”Miksi Putin hyökkäisi maahamme? Ei se ole erityisen rikas tai suuri. Sodan ensimmäisenä päivänä emme voineet uskoa, että tämä tapahtuu”, kertoo 37-vuotias Lena.

Ukrainaan jääminen lasten kanssa ei tuntunut turvalliselta.

Nyt Lena matkustaa Suomeen pakettiautolla yhdessä 10-vuotiaan tyttärensä Sonian ja siskonsa Katyan ja tämän 5-vuotiaan pojan Andrein kanssa.

Siskosten vanhemmat, kolmas sisko perheineen sekä Lenan aviomies jäivät Ukrainaan.

Lena ja Katya tekivät kuitenkin päätöksen lähteä. He halusivat viedä lapset turvaan. Automatkalla Lena näyttää puhelimestaan kuvia kotikaupungistaan. Pommit ovat tuhonneet asuinrakennuksia maan tasalle.

”Ystäväni laittoi juuri viestin, että he ovat tällä hetkellä pommisuojassa”, Lena kertoo.

Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyksen takia arviolta jo melkein miljoona ihmistä, joista lähes 400 000 Puolaan. HS vieraili keskiviikkona hätämajoituskeskuksessa, jossa asuu tällä hetkellä yli 100 Ukrainasta paennutta ihmistä. Joukossa on paljon lapsia.

Lue lisää: Huopia ja käsidesiä kuljettavat suomalais­miehet kohtasivat Ukrainasta paenneiden lasten ikävän Puolassa

Iso osa Ukrainasta tulijoista saapuu rajalle junalla tai bussilla. Ukrainan puolella raja on ollut tukossa useita päiviä, alkuviikosta tilanne on alkanut helpottaa.

HS on seurannut Operaatio Toivo -nimellä kulkevan yksityishenkilöiden avustusryhmää Puolaan, johon he kuljettivat avustustarvikkeita. Ryhmä lähti paluumatkalle keskiviikkoiltana ja torstain aikana Suomeen saapuu yhteensä 5 autoa, joiden kyydissä on yhteensä 19 Ukrainasta tullutta pakolaista.

Lue lisää: Neljä täyteen pakattua autoa lähti Helsingistä kohti Puolaa – HS lähti vapaa­ehtoisten kunnian­himoisen avustus­operaation mukaan

Lue lisää: Säde Westerlund halusi auttaa ukrainalaisia – Espoolaisten operaatio riistäytyi nopeasti käsistä

Suurimmalla osalla Suomeen tulijoista on tuttavia maassa ja he majoittuvat heidän luokseen. Lenan perhe jää aluksi kotimajoitukseen pääkaupunkiseudulle.

Lenan toiveena on, että matka Suomeen muuttuisi pysyvämmäksi ratkaisuksi. Hän haluaisi saada tyttärensä kouluun ja päästä itsekin töihin. Omasta kodista pakeneminen tuntuu täysin käsittämättömältä. Sekä Lena että Katya ovat aina tehneet töitä ja pystyneet pitämään yllä tietty elintasoa.

Nyt heillä ei ole kotia, ei työpaikkaa eikä tietoa, mistä rahaa voi saada.

”Ennen sotaa työskentelin kirjanpitäjänä hyvässä työpaikassa. Siskoni on asianajaja. Meillä oli hyvät kodit ja työpaikat, mutta töitä ei enää ole”, Lena kertoo.

Jos tilanne ei Ukrainassa muutu nopeasti, mitä tuskin tulee tapahtumaan, haluaisi Lena jäädä Suomeen.

”Haluaisin kasvattaa tyttäreni Suomessa. Jos mieheni selviää hengissä, ehkä hän voi tulla myöhemmin myös Suomeen. Jos Venäjä miehittää Ukrainan, hän ei tule jäämään maahan.”

Sonia ja Andrei odottavat jo pääsevänsä Suomeen ja näkemään lunta.

Vaikka naiset eivät ole aiemmin käyneet Suomessa, on maa heille kuitenkin tuttu.

”Mieheni ja isämme rakastavat kalastamista. He ovat haaveilleet matkasta Suomeen kalastamaan. Se on heidän sininen unelmansa”, Lena kertoo.

Ukrainaan jäänyt perhe asuu Kiovan länsipuolella olevassa Žytomyrin kaupungissa. Kaupunkia on viime päivinä pommitettu jonkin verran, mutta perheenjäsenet ovat toistaiseksi turvassa. Lenan mies jäi kotikaupunkiinsa suojelutehtäviin.

Lenan mukaan kaupungeissa on tällaisia suojelujoukkoja, jotka eivät ole armeijan sotilaita. Siviilijoukot rakentavat esimerkiksi esteitä teille, jotta venäläisjoukot eivät pääsisi käyttämään niitä.

Žytomyrin tilanne ei ole yhtä huono kuin esimerkiksi Kiovan ja Harkovan, missä pommitetaan jatkuvasti. Tuhoa on kuitenkin tapahtunut. Lena näyttää autossa kuvaa sairaalasta, jossa oli yksi alueen suurimmista synnytyskeskuksista. Sairaalaa ei ole enää olemassa.

”Sonia on syntynyt siinä samassa sairaalassa”, Lena kertoo.

Lenan kotitalo on tähän mennessä säästynyt pommituksilta. Viime viikolla kaupungissa soivat ilmahälytykset useita kertoja.

”Yhtenä yönä hälytys tuli neljä kertaa. Jouduimme lähtemään joka kerta kellariin odottamaan sen menevän ohi. Kuulimme kun lentokoneet lensivät yllämme”, Lena kertoo.

Lenan, Katyan ja lasten pakomatka Ukrainasta Puolaan alkoi maanantaina. 14 tuntinen bussimatka oli varsinkin lapsille pitkä ja Varsovassa odotti linja-autoasemalle tehty tilapäismajoitus. Keskiviikkona iltapäivällä suomalaisten autot ajoivat Varsovaan hakemaan perheitä.

Siskoksilla on mukanaan vain yksi matkalaukku. Lapsilla on omat reppunsa, johon on pakattu tärkeimmät lelut ja omat puhelimet. Muuten mukaan on pakattu mahdollisimman paljon lämmintä vaatetta.

Lapset pitävät automatkalla yllä hyvää tunnelmaa, vaikka matka kohti tuntematonta maata varmasti myös jännittää.

5-vuotias Andrei kertoo rakastavansa eläimiä ja oli kovasti haaveillut näkevänsä jääkarhuja. Mutta leijonat kelpaavat myös, poika kertoo ja demonstroi kuinka hyvin hän matkii karjuntaa.

Perillä Suomessa perhe muuttaa asumaan kotimajoitukseen pääkaupunkiseudulle. Talossa odottaa lähes samanikäisiä lapsia, ja mikä parasta: ulkoporeamme.

Lapset innostuivat myös siitä, että Suomessa on lunta ja viikonloppuna voisi päästä vaikka laskemaan mäkeä.

Autossa opeteltiin jo ensimmäiset suomenkieliset sanat: mansikka ja leijona.