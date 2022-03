Ulkoilu ja uuden kielen opettelu ovat auttaneet pitämään Ukrainasta paenneen perheen kiireisenä.

Mikä kuvaisi paremmin turvallisen elämän ääniä, kuin eteisessä kahisevat toppavaatteet?

Sisarukset Lena ja Katya pakenivat lastensa kanssa viime viikolla Ukrainasta Puolaan, josta he matkustivat espoolaismiesten pakettiauton kyydillä Suomeen. HS on kertonut sisarusten matkasta aiemmin tässä jutussa.

Nyt he ovat viettäneet ensimmäisen viikonlopun Suomessa. Siskokset ovat kotimajoituksessa espoolaisen perheen luona, yhdessä 10- ja 5-vuotiaiden lastensa kanssa.

”Kaikki on mennyt todella hyvin”, Lena kertoo.

Ensimmäisinä päivinä on ulkoiltu, käyty vierailemassa Nokkalan Majakassa ja ruokakaupassa. Lapset ovat naisten mukaan sopeutuneet uuteen maahan todella hyvin. Varsinkin nuorempi lapsista, 5-vuotias Andrei pitää lumesta hyvin paljon.

Ukrainasta tullut perhe on kotimajoituksessa Espoossa. Majoitusperheessä on myös omia lapsia, jotka ovat olleet tärkeitä leikkitovereita ensimmäisenä viikonloppuna.

Oman kodin ja arjen taakse jättäminen tuntuu täysin järjenvastaiselta tilanteelta, Lena kuvaili tilannettaan.

”Tein ennen kuutta työtä. Olin hyvä kirjanpitäjä ja minä olin se henkilö kenelle soitettiin kun kaivattiin apua. Olin ehkä vähän kiltti, kun yleensä suostuin auttamaan. Nyt olen istunut kolme päivää vain kotona”, 38-vuotias Lena kertoo.

Siskoista nuorempi, 36-vuotias Katya on suunnannut energiansa viime päivinä ruuanlaittoon ja leipomiseen. Viikonloppuna Katya leipoi jo ensimmäinen kakun kiitoksena majoittajille.

”Katya on miettinyt, että hän voisi mennä kursseille ja työskennellä sitten leipurina”, englantia hyvin osaava isosisko Lena kertoo.

Siskosten suunnitelmana on jäädä Suomeen ja rakentaa uusi elämä tänne. Ensimmäisenä on tarkoitus opetella kieli. Kieliä harrastuksenaan opiskeleva Lena naurahtaa, että onneksi majoitusperheessä on taapero, jonka kanssa kieltä voi opetella yhdessä yksi sana kerrallaan.

Lena on opettelut suomen kieltä ahkerasti ensimmäisinä päivinään. Sanat kiitos, pulla ja onnellinen, onnistuvat jo helposti.

YK:n mukaan Ukrainasta on paennut jo yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Suurin osa ihmisistä on paennut Ukrainan naapurimaihin, kuten Puolaan ja Romaniaan.

Tilanne kotona Ukrainassa on edelleen vaarallinen. Siskosten vanhemmat sekä Lenan aviomies jäivät asumaan kotikaupunkiinsa Kiovan länsipuolelle.

Lenan puoliso vietti viikonlopun harjoitusleirillä, jossa ihmisiä koulutettiin käyttämään aseita. Maanantaina mies on auttanut siviilien evakuoinneissa esimerkiksi ajamalla naisia ja lapsia rajalle meneville busseille.

Kaupungissa on viime päivinä ollut rauhallista, mutta kolmea naapurikaupunkia on pommitettu. Kohteena on heidän mukaansa ollut esimerkiksi peruskoulu ja asuinrakennus, joissa heidän ystävänsä asuvat.

”Siellä on kuollut paljon lapsia”, Katya sanoo silittäessään vieressä olevaa poikaansa.

”Ikävöin Ukrainaa paljon”, Katya kertoo. 5-vuotias Andrei on pärjännyt hyvin, vaikka koko elämä ympärillä on muuttunut.

Huoli Ukrainassa olevista läheisistä on kova. Katyan mukaan he soittavat kotiin useita kertoja päivässä.

Ehkä siksikin on tärkeää pitää itsensä nyt kiireisenä. Keskiviikkona siskokset ovat menossa keskustelemaan poliisin kanssa seuraavista askeleista, ja selvittävät mihin he voisivat muuttaa asumaan pysyvämmin.

”Haluan muuttaa johonkin, missä on lähellä koulu ja päiväkoti lapsille. Olen kiitollinen kaikesta avusta, mutta meidän pitää mennä eteenpäin”, Lena kertoo.

Haaveina on myös konkreettisia asioita: matka Lappiin ja oman auton hankkiminen.

”Ukrainassa kaikilla naisilla ei ole ajokorttia. Miehet rakastavat autojaan ja ne ovat heidän silmäteriään. Minä ajoin autoa ennen kuin sain Sonian. Suomessa haluaisin ostaa auton, että pääsemme matkustamaan ja liikkumaan helposti”, Lena kertoo.

Lappiin perhe haluaisi kovasti, jotta kaikki voisivat tavata hyvän mielen suurlähettilään Joulupukin.