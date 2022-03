Junat Pietarista Helsinkiin ovat täyttyneet paluumuuttajista sekä venäläisistä, jotka jättävät kotimaansa. VR on suunnitellut lisäävänsä Helsingin ja Pietarin välillä kulkevia Allegro-vuoroja suuren kysynnän vuoksi.

Helsingin rautatieaseman laiturilla numero yhdeksän seisoo tiistaina alkuillasta kolmikko, joka odottaa Pietarista saapuvaa Allegro-junaa.

Jenni Lehtosella, Brendan Battersbyllä ja Ilse Paetaulla on käsissään venäjänkieliset kyltit, jotka toivottavat matkustajat tervetulleiksi Helsinkiin. Lisäksi jokaisella roikkuu kyynärtaipeessaan muovipussi täynnä erivärisiä tulppaaneja.

Kun juna pysähtyy asemalle ja matkustajat astuvat laiturille, kolmikko ojentaa ohikulkijoille kukan ja tervehtii heitä.

Osa matkustajista kieltäytyy lahjasta ja kävelee ohi. Osan kasvoille leviää hymy.

Lehtonen, Battersby ja Paetau haluavat toimillaan osoittaa tukea tavallisille venäläisille, jotka ovat osattomia Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Jenni Lehtonen (vas.), Brendan Battersby ja Ilse Pateau olivat tiistaina Helsingin rautatieasemalla vastaanottamassa VR:n Pietarin-junan matkustajia tulppaanien ja tervetulokylttien kera.

”Koko Eurooppa ja koko länsi on liittoutunut Venäjää vastaan, mutta eivät Venäjän siviilit halua sotaa. Venäjällä ei ole äänestetty sodan puolesta”, Jenni Lehtonen sanoo.

”Minne ikinä Venäjältä poistuvat menevätkin, heitä pidetään vihollisina.”

Kolmikko oli rautatieasemalla Allegro-junaa vastassa myös sunnuntaina. Idea tempaukseen oli Lehtosen, ja se syntyi lauantai-iltana.

”Ymmärrän venäläisten ahdistuksen ja häpeän, joka tähän tilanteeseen voi liittyä. Me haluamme osoittaa, että venäläisiä ei pidetä täällä vihollisina”

Jenni Lehtonen ojensi tulppaanin Allegro-junan matkustajalle.

Yksi tulppaanin saanut on venäläinen Svetlana. Hän ei halua esiintyä jutussa kasvoillaan tai koko nimellään, sillä hän pelkää Venäjälle jääneiden perheenjäsentensä ja kollegojensa puolesta.

Svetlana kertoo työskennelleensä viimeisen kymmenen vuoden ajan ihmisoikeuksien parissa.

”En tunne oloani enää turvalliseksi Venäjällä. Monet ihmisoikeuksia edistävät projektit on lopetettu, tilanne menee koko ajan huonommaksi ja Venäjälle jääneisiin työtovereihini kohdistuu voimakasta poliittista painetta”, hän sanoo.

Newton-koira nuuhki emäntänsä Svetlanan saamaa tulppaania.

Svetlana haluaisi auttaa Ukrainassa asuvia ihmisiä. Suomesta käsin se onnistuu todennäköisesti helpommin.

”En voi enää työskennellä Venäjällä. Täällä voin hengittää vapaammin”, Svetlana sanoo.

Svetlana kertoo, että hänellä on Venäjällä paljon tuttuja, jotka haluaisivat pois maasta. Samalla on paljon myös niitä, jotka hyväksyvät tilanteen.

”Osa ihmisistä on hyvin peloissaan, mutta jotkut ajattelevat asioiden menevän niin kuin pitääkin. He uskovat Kremlin propagandaa, eivätkä näe muita vaihtoehtoja. Mutta joidenkin mielet ovat muuttuneet viime aikoina. Hiljalleen he näkevät valheet, joita heille on syötetty”, Svetlana sanoo.

20 vuotta Suomessa asuneet Juri ja Natalia Emaldynov ovat tulleet rautatieasemalle Natalian äitiä Irinaa vastaan.

Juri Emaldynov kertoo, että Irinan oli tarkoitus tulla Suomeen vierailemaan toukokuun lopussa. Venäjän hyökkäyksen myötä he kuitenkin pyrkivät saamaan Irinan Suomeen mahdollisimman pian. 76-vuotias Irina asuu yksin Vladimirin kaupungissa, joka sijaitsee noin 200 kilometria Moskovasta itään päin.

”Kolmessa päivässä saimme matkan järjestettyä. Ostimme hänelle sunnuntaina viimeisen lipun junaan”, Juri Emaldynov sanoo.

”Irina on meidän luonamme nyt alkuun kolme kuukautta. Katsotaan sitten sen jälkeen, mitä tehdään”, Natalia Emaldynov kertoo.

Juri ja Natalia Emaldynov tulivat rautatieasemalle Natalian äitiä Irinaa (kesk.) vastaan.

Kaikki Venäjältä saapuvat Allegro-junan matkustajat eivät kuitenkaan poistu maasta Venäjän hyökkäyksen tai sen seurausten vuoksi. Irina Svirina kertoo olevansa työmatkalla ystävänsä kanssa. He ovat lähteneet Moskovasta ja matkustavat Suomen kautta Italiaan.

”Me emme pakene. Tämä on vain bisnesmatka, ei mitään muuta”, Svirina sanoo.

Jenni Lehtonen, Brendan Battersby ja Ilse Paetau saattavat tulla tervehtimään Allegro-junan matkustajia vielä tulevinakin päivinä.

”Jo yksi kerta täällä tuntui merkitykselliseltä. Jos saamme vähän valoa tunnelin päähän, niin se riittää”, Lehtonen sanoo.

Paetau kertoo mieleensä painuneesta kohtaamisesta sunnuntaina. Silloin eräs matkustaja oli kieltäytynyt hänelle tarjotusta tulppaanista sen takia, että hän on venäläinen.

”Hän sanoi, että minä en ole [Vladimir] Putin, mutta minä olen silti venäläinen. Sanoimme, että siitä huolimatta annamme sinulle kukkia ja toivotamme tervetulleeksi Suomeen”, Paetau sanoo.

VR:n junat Pietarista Helsinkiin ovat täyttyneet viimeisen viikon aikana kotimaastaan lähtevistä venäläisistä sekä suomalaisista paluumuuttajista. VR on suunnitellut lisäävänsä Helsingin ja Pietarin välillä kulkevia Allegro-vuoroja suuren kysynnän vuoksi.

”Tällä hetkellä junia Pietarista menee kaksi päivässä. Suunnitelmissa on, että lisäisimme kapasiteettia kolmannella junavuorolla. Toiveena on, että se toteutuu ensi viikolla”, VR:n Venäjän-liikenteen johtaja Viktoria Hurri kertoi HS:lle sunnuntaina.