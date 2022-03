Uudet luonnonsuojelualueet ovat Rudträsk, Skatanniemi ja Uutelan metsä.

Uutela on suosittu ulkoilualue ympäri vuoden.

Vuosaaren Uutelaan Itä-Helsingissä on tarkoitus perustaa kolme uutta luonnonsuojelualuetta.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina tehdä Uudenmaan ely-keskukselle hakemuksen Rudträskin, Skatanniemen ja Uutelan metsän luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmille haetaan samalla vahvistus.

Luonnonsuojelualueet perustetaan Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2014 mukaisesti. Ohjelmassa on esitetty 47 arvokasta luontokohdetta suojeltavaksi.

Uutelassa on jo ennestään Särkkäniemen luonnonsuojelualue.

Vajaan neljän hehtaarin suuruisen Skatanniemen suojelualueen tarkoituksena on säilyttää Skatanniemen kärjen komea kalliomuodostuma. Se on osoitus jääkauden voimasta maiseman muokkaajana. Skatanniemessä sijaitseva ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusalue on Helsingin ainoa mantereelle sijoittuva meririntaman patteri.

Uutelan metsän suojelualue on reilut 24 hehtaaria. Uutelan metsä on monipuolinen metsäalue, ja sen kasvillisuus on arvokasta. Suojelulla pyritään myös säilyttämään maisemallisesti näyttävä ja geologisesti arvokas ranta-alue.

Alueen lounaisosassa Nuottaniemen tyvellä on arvokas korpi. Uutelan metsässä on arvokas kääpälajisto, ja se on lepakoille ja metsälinnuille tärkeä alue.

Särkkäniemen luonnonsuojelualueeseen idässä rajautuva Rudträsk on reilun 11 hehtaarin alue. Rudträsk on kuivatettu lampi, joka on pinnanlaskun seurauksena muuttunut laajaksi luhdaksi. Luhta on vetinen suo, joka sijaitsee vesistön yhteydessä.

