Bemböle skolassa on 39 oppilasta ja esikoulussa yhdeksän lasta.

Espoon kaupunginhallitus päätti, että Bembölen ruotsinkielinen koulu ja esikoulu lakkautetaan heinäkuun lopussa. Oppilaille osoitetaan kotiosoitteen mukainen lähikoulu elokuusta alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös kumosi Svenska rum -lautakunnan 17. helmikuuta tekemän päätöksen. Lautakunta päätti, että koulu ja esikoulu jatkavat toimintaansa.

Myös tätä koululakkautusta perustellaan Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa asetetuilla säästötavoitteilla. Ohjelman mukaan Espoossa pyritään nykyistä suurempiin kouluyksiköihin.

Bemböle skolanissa on 39 oppilasta ja neljä työntekijää. Esikoulussa on yhdeksän lasta ja kaksi työntekijää. Koulualueen lapsi- ja oppilasmäärät ovat pienentyneet yli 20 vuotta.

Oppilaita opetetaan yhdysluokissa. Kaupunginhallituksen mukaan eri oppilaiden tarpeisiin sopivia pedagogisia ratkaisuja on vaikea tehdä, koska koulussa ei ole rinnakkaisluokkia.

Nykyisin osa opetuksesta järjestetään Lagstadin koulussa. Bembölen oppilaita kuljetetaan sinne muun muassa liikunta- ja käsityötunneille. Oppilaat syövät Bembölessä luokissa.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että koulunvaihto sujuu joustavasti ja oppilaiden ja perheiden toiveet otetaan huomioon. Kaupunginhallituksen mukaan erityistä painoarvoa on annettava koulumatkoille ja kaverisuhteille. Koululaisten on saatava jatkaa samalla luokalla niiden oppilaiden kanssa, joihin he ovat luoneet ystävyyssuhteita.

Koululaiset voivat valita ruostinkielisen Karamalmin koulun, Rödskogin koulun tai Lagstadin koulun.

Niihin oppilaisiin, jotka ovat hakeneet paikkaa Bembölen esikoulusta lukuvuodelle 2022–2023, on otettava yhteyttä ja heille on tarjottava mahdollisuutta tehdä uusi esikouluhakemus. Henkilöstölle järjestetään työpaikat toisista kouluista.

Bembölen koulurakennuksen tulevan toiminnan suunnittelu aloitetaan välittömästi ja varmistetaan, että rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät myös tulevaisuudessa. Espoon kaupunki on ostanut tämänhetkisen tontin muodostavat kiinteistöt kahdessa kaupassa vuosina 1923 ja 1962.