Asukkaat haluavat tietää, missä on lähin väestönsuoja. Sotaa pakeneville tarjotaan majoituspaikkoja ja tukea.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa varaudutaan nyt lukuisin tavoin Venäjän hyökkäyksen ja sodan seurauksiin.

Helsinki, Espoo ja Vantaa perustivat erilliset kriisiryhmät tekemään suunnitelmien Venäjän hyökkäyksen ja sodan seurauksiin varautumiseksi.

Helsingissä ryhmää johtaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja sen varapuheenjohtaja on strategiajohtaja Markus Kühn.

Kühnin mukaan kriisiryhmässä on jo ennätetty linjata vapaaehtoistyön koordinoimisesta, päätetty yhtenäisistä linjoista symbolisen tuen esittämiseksi Ukrainalle sekä humanitaarisesta avusta Ukrainassa ja ukrainalaisten hyväksi.

Lisäksi kriisiryhmään on tuotu tilannekatsauksia muun muassa maahantulon tilanteesta sekä kaupungin kyberturvallisuudesta.

Helsinki välittää tietoa asiasta kaupunkilaisille hel.fi/ukraina -verkkosivulla, joka avattiin viime viikolla.

Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän mukaan Espoo on varautunut mahdollisiin poikkeustiloihin ja häiriöihin.

”Mutta kyllä meidän pitää nyt varautua, että olisi turvallisuusuhkaa myös Suomeen”, Mäkelä kertoo.

”Sodalla on isot vaikutukset myös markkinoihin ja talouteen”, Mäkelä sanoo.

Espoon turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen on saanut paljon yhteydenottoja espoolaisilta. Kaupunkilaiset ovat erityisesti halunneet tietää, missä heidän lähin väestönsuojansa on.

”On kysytty, ovatko Espoon metroasemat väestönsuojia. Siihen olen vastannut, että eivät ole. Espoossa eikä koko Länsi-Uudellamaalla ole yleisiä väestönsuojia kuten Helsingissä.”

”Espoossa on yli 3 000 väestönsuojaa ja yli 300 000 suojapaikkaa. Suojapaikkoja on siis enemmän kuin espoolaisia.”

Kaikissa kolmessa kaupungissa on myös aloitettu hankintaketjujen ja mahdollisten arveluttavien omistuksien läpikäynti.

”Meillä ei ole kuin yksittäisiä tontteja venäläisten omistuksessa. Nekin ovat asioita, jotka meidän pitää riskikartoituksessa käydä entistä tarkemmin läpi”, Mäkelä sanoo.

Myös Vantaa on selvittänyt omia hankintaketjujaan, ja havainto on sama kuin Espoossakin.

”Toimialat ja konserniyhtiöt kävivät läpi omia toimiaan eikä meillä ole mitään erityisiä hankintoja Venäjältä. Vantaa ei ole ostanut edes venäläistä öljyä”, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaa on ennättänyt selvittää kaupungin avustuksia, ja todennut, että niiden käyttö on lähtökohtaisesti rajattu Vantaalle.

”Kaupungin henkilöstössä on paljon taustaltaan venäläisiä ja ukrainalaisia. Olemme todenneet, että tilanne on jännitteinen. Siksi lähetin koko henkilöstölle rasismin vastaisen kirjeen. Kaikelle kiusaamiselle on nollatoleranssi.”

Ukrainan pakolaisten majoitukseen kaupungilla on paikkoja vapaana. Pakolaisista valtaosa on tähän mennessä jäänyt Keski-Eurooppaan. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys kerää tilannetietoja koko ajan.

Väestönsuojia on Vantaalla yhteensä noin 3 000, ja niistä valtaosa on hyvässä kunnossa. Kaupunki on käynnistänyt väestönsuojien kunnon kartoituksen.

Helsingin tarjoamia kaikille avoimia yleisiä väestönsuojia ei Vantaalla ole. Kaupunki selvittää voisiko kenties kehäradan tunneliasemista saada väestönsuojia.