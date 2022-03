HSL katsoo jo pandemian jälkeiseen aikaan, jossa etätyö muuttaa matkustuskäyttäytymistä pysyvästi. Tämä voi tarkoittaa muun muassa uusia lippuvaihtoehtoja.

Joukkoliikenteen matkalipuissa voi olla uusia vaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla jo parin vuoden kuluttua.

HSL:n harkinnassa on kaksi lipunhintoihin vaikuttavaa muutosta. On mahdollista, että nykyistä jakoa eri vyöhykkeisiin muutetaan. Vaihtoehtoja vyöhykkeiden uudistamiseksi on neljä.

Myös kokonaan uudet lipputuotteet, kuten sarja- ja ryhmäliput, sekä päivä- tai viikkokohtainen maksukatto voivat olla mahdollisia.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kysyy parhaillaan matkustajien mielipiteitä mahdollisista uudistuksista.

Uudistusten varjona on joukkoliikenteen huono taloustilanne, jonka on aiheuttanut pandemiasta ja etätyön yleistymisestä johtuva matkustajakato. Maaliskuun alkupäivinä matkustajia oli jo noin 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Silti matkustajamäärissä oltiin vielä kaukana pandemiaa edeltäneistä luvuista.

” ”Jos halutaan rohkaista autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi, lipunhintoja kannattaisi alentaa pitemmillä matkoilla.”

Yhtenä uudistusvaihtoehtona esillä ollut maksukatto tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nykyisellä AB-vyöhykkeellä päivän kolmas matka toisi käyttöön kahdeksan euron hintakaton. Sen jälkeen matkustaminen olisi ilmaista loppupäivän.

Viikon aikana seitsemännen matkan jälkeen matkustaminen olisi ilmaista loppuviikon. AB-vyöhykkeellä viikon hintakatto olisi 19 euroa.

Sarjalipuissa käyttöön voisi tulla 10:n tai 20:n matkan sarjalippuja.

Nämä uudistukset ovat HSL:n vastaus koronaepidemian jälkeiseen aikaan, jolloin moni työmatkalainen todennäköisesti tekee joinakin viikonpäivinä etätöitä.

Lipputuotteiden lisäksi myös nykyistä vyöhykejakoa ollaan uudistamassa. Kun A-, B-, C- ja D-vyöhykkeet otettiin käyttöön kolme vuotta sitten, moni matkustaja iloitsi. Etenkin Espoon Matinkylässä, Tapiolassa ja Leppävaarassa sekä Vantaan Myyrmäessä oltiin tyytyväisiä halvempiin matkoihin.

HSL sai vyöhykeuudistuksesta myös kritiikkiä, jossa muun muassa moitittiin sitä, että lippu on pakko ostaa vähintään kahdelle vyöhykkeelle. Myös erillistä A-vyöhykelippua vaadittiin. A-vyöhyke kattaa Helsingin kantakaupungin alueen, josta uudistuksen yhteydessä poistui edullinen raitioliikenne­lippu.

Yksi uusi vaihtoehto tarjoaakin erilliset A-, B- ja C-liput, mutta niiden hinnat tuskin tyydyttävät vyöhykejaon kriitikoita. Kertalippu olisi jokaisella yhdellä vyöhykkeellä nykyisen kahden vyöhykkeen kertalipun arvoinen eli 2,80 euroa. Yhden vyöhykkeen kuukausilippu olisi hieman nykyistä halvempi eli 62,50 euroa.

Tässä vaihtoehdossa AB- ja BC-alueiden kertalippu kallistuisi 3,40 euroon ja näiden vyöhykkeiden kuukausilippu 75,90 euroon. Kolmen vyöhykkeen ABC-kertalippu olisi 4,20 euroa ja kuukausilippu 104,20 euroa.

Käytännössä tämä tarkoittaisi paluuta melko hintaviin seutulippuihin, jotka olivat käytössä ennen vyöhykeuudistusta.

HSL on eri vaihtoehdoissa asettanut lipunhintoja siten, että nykyinen lipputulo­kertymä säilyisi. Jos yhtäällä taksoja halvennetaan, niitä pitää toisaalla korottaa.

Neljä vaihtoehtoa vyöhykkeiden uudistamiseksi Nykyisen vyöhykemallin muunnos, jossa C- ja D-vyöhykkeillä on yhteinen CD-lippu. AB-alueella korotuksia ja ulkokehällä alennuksia nykyhintoihin. Kolmen vyöhykkeen ABC-malli, jossa C- ja D-vyöhykkeet yhdistettäisiin C-vyöhykkeeksi. AB-alueella korotuksia ja ulkokehällä alennuksia nykyhintoihin. Kolmen vyöhykkeen malli, jossa B- ja C-vyöhykkeet yhdistettäisiin B-vyöhykkeeksi ja nykyinen D-vyöhyke muuttuisi C-vyöhykkeeksi. Yksittäiselle vyöhykkeelle voisi ostaa oman lipun. Kertaliput 2,80 euroa ja 30 vuorokauden lippu 62,50 euroa. Tasahinnoittelu, jossa koko HSL-alueella olisi vain yksi hinta ja lippu. Kertalippu 3,10 euroa ja 30 vuorokauden lippu 68,50 euroa.

HSL:n järjestämässä joukkoliikenteessä noin puolet menoista katetaan jäsenkuntien verovaroista ja puolet matkustajilta kerätyillä lipputuloilla. Kunnat eivät ole olleet halukkaita lisäämään verorahoituksen osuutta muuten kuin väliaikaisesti koronaepidemian aikana.

HSL:n data-analyytikko Touko Väänäsen mukaan sisävyöhykkeillä tehdään niin paljon matkoja, että pieninkin alennus siellä tarkoittaa melko isoja korotuksia ulkokehällä, jotta kokonaiskertymä säilyy ennallaan.

”Tiedetään, että sisävyöhykkeillä ihmiset siirtyvät joukkoliikenteestä kävelyyn tai pyöräilyyn, kun taas ulkovyöhykkeillä joukkoliikenteen vaihtoehtona on autoilu. Jos halutaan rohkaista autoilijoita joukko­liikenteen käyttäjiksi, lipunhintoja kannattaisi alentaa pitemmillä matkoilla.”

Samanaikaisesti lippu-uudistusten kanssa HSL valmistelee myös teknistä uudistusta, joka mahdollistaisi lähimaksamisen pankki- ja luottokorteilla.

Uusia kortinlukijoita testattiin viime vuonna Suomenlinnan lauttaliikenteessä sekä Jätkäsaaren satamaterminaalissa.

HSL:n tarjouskilpailu uusien kortinlukijoiden hankkimiseksi jouduttiin kuitenkin uusimaan markkinaoikeuteen jätetyn valituksen vuoksi. Uusin tarjouskierros päättyi viime kuussa.

Hankejohtaja Sami Kaipiainen HSL:stä arvioi, että tarjouskilpailun voittaja saadaan HSL:n hallituksen päätettäväksi maaliskuun lopulla. Jos kaikki sujuu kitkatta, ensimmäisiä laiteasennuksia voitaisiin tehdä liikenne­välineisiin ensi syksynä.

”On harmillista, että uudistus viivästyy. Monet matkustajat ovat odottaneet lähimaksua, koska se koetaan helppokäyttöiseksi”, Kaipiainen sanoo.

Lähimaksaminen on käytössä useiden suomalaiskaupunkien joukkoliikenteessä muun muassa Turussa ja Tampereella. Pankki- ja luottokorteilla on pystynyt jo vuosia maksamaan joukkoliikennematkoja esimerkiksi Lontoossa.

Lontoossa on myös otettu käyttöön käyttäjäkohtaiset lipputilit, joissa järjestelmä laskee matkustajan puolesta edullisimmat päivä- tai viikkotaksat. Matkustajan ei tarvitse perehtyä lukuisiin eri lipputuotteisiin. Tämä vastaa jossain määrin nyt esillä olevaa hintakattoa.

Tilipohjaisessa mallissa matkustaja rekisteröi pilveen oman tilinsä, ja ne maksuvälineet, joilla todistaa matkaoikeutensa eri kulkuvälineissä. Maksuväline voi siis olla matkakortin lisäksi pankki- tai luottokortti lähimaksuperiaatteella. Myös HSL suunnittelee tilipohjaiseen malliin siirtymistä.

HSL:n verkkokysely uusista lipputuotteista ja vyöhykkeistä on auki sunnuntaihin asti HSL:n verkkosivuilla.

Käyttöön uudet liput saadaan vuonna 2024.