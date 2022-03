Syytteessä olevat 28-vuotiaat nainen ja mies ovat entinen pariskunta. Väkivaltaisesti surmattu mies oli naisen uusi puoliso.

Helsingin Tapaninvainiossa viime marraskuussa kuollut noin 40-vuotias mies surmattiin syyttäjän mukaan raakaa väkivaltaa käyttäen.

Helsingin käräjäoikeus aloitti murhan käsittelyn keskiviikkona. Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta murhasta syytetylle 28-vuotiaalle miehelle ja ehdollista vankeusrangaistusta uhrin avopuolisolle.

Syyttäjän mukaan 28-vuotias nainen oli ollut asunnossa paikalla, kun hänen entinen miesystävänsä oli tullut asuntoon aikeenaan surmata yläkerrassa nukkuva mies. Syytteen mukaan nainen ei ollut hälyttänyt apua ja hän oli teon jälkeen paennut tekijän kanssa ja suojellut tätä kiinnijäämiseltä. Naista syytetään pelastustoimen laiminlyönnistä ja rikoksentekijän suojelemisesta.

Nainen kiistää syytteet. Vastauksensa mukaan hän oli suusanallisesti yrittänyt estää tekoa ja lamaantunut sen jälkeen täysin. Hän oli lähtenyt tekijän mukaan oman kertomansa mukaan pakotettuna.

Syytteen mukaan murhasta syytetty mies suunnitteli surmaa päivien ajan. Maksutapahtumien perusteella on saatu selville, että mies oli ennen tekopäivää ostanut tarvikkeita eri puolelta Suomea. Hän oli hankkinut esimerkiksi sahan, vasaran ja ilmastointiteippiä Muhokselta. Suomussalmelta mies oli hankkinut kirveen, sekä esimerkiksi puhdistusaineita.

Syyttäjän teonkuvauksen mukaan tekijä oli marraskuun 19. päivä mennyt uhrin ja toisen syytetyn asuntoon. Tämän jälkeen hän oli siirtynyt asunnon yläkertaan, jossa hän surmasi nukkumassa olleen uhrin lyömällä tätä kirveellä useita kertaa pään alueelle. Syytteen mukaan hän jatkoi tekoa lyömällä uhria myös muualle kehoon.

Uhrin kuoltua mies oli syytteen mukaan käärinyt uhrin jätesäkkiin ja kuljettanut ruumiin asunnon ulkopuolella olevaan roska-astiaan. Ruumista oli yritetty peittää vuodevaatteilla ja matolla.

Syyttäjän mukaan teko on tehty vakaasti harkiten. Tämän puolesta puhuvat tekovälineiden hankkiminen etukäteen, uhrin osoitetietojen hankkiminen sekä se, että tekijä ajoi Pohjois-Suomesta Helsinkiin tekopäivänä.

Syytetyt poistuivat asunnosta yhdessä surman jälkeen. Syyttäjän mukaan matka on tehty yhteistuumin, mutta syytteessä oleva nainen on kertonut lähteneensä miehen mukaan pakotettuna.

Henkirikoksen selvittely käynnistyi lähes välittömästi pakomatkan alettua. Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tiedon verisestä matosta tekopäivää seuranneena lauantaina. Paikalle saapunut partio löysi roskalaatikosta uhrin ruumiin.

Syytteessä olevat otettiin kiinni vain kaksi päivää myöhemmin Kainuun Suomussalmelta.

Molemmilla syytetyillä on taustallaan rikoshistoriaa. Murhasta syytetty mies on istunut useamman vankeusrangaistuksen. Hän on ollut aiemmin syytettynä muun muassa tapon yrityksestä, huumausainerikoksesta ja kavalluksesta. Nainen on ollut syytettynä esimerkiksi pahoinpitelystä.