Venäjän aloittama sota on saanut useat suomalaiset päivittämään kotivaran kuntoon, mutta osa vie valmistautumisen pidemmälle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut Helsingin seudun asukkaat huolestumaan myös omasta turvallisuudestaan. Osalla sota on saattanut muuttaa lähitulevaisuuden suunnitelmia merkittävästi.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastasi lähes 200 ihmistä. HS siteeraa vain vastaajia, joiden henkilöllisyys on tiedossa.

Ukrainan siviilien kärsimysten lisäksi omien läheisten turvallisuus herättää huolta.

”Pelkään pienten lasteni puolesta. Päässä pyörii pelko puolison ja lasten isän menettämisestä”, helsinkiläinen nainen kirjoittaa.

Pieni osa vastaajista kertoi kyselyssä, että tilanne ei huoleta.

Monissa perheissä myös pohditaan nyt omaa suhtautumista kuvitteellisessa sotatilanteessa: pitäisikö paeta muualle vai jäädä taistelemaan?

Espoolaisperhe kertoo valmistautumisestaan näin:

”Olemme varmistaneet koko perheelle passien voimassaolon ja kaksi suunnitelmaa, jotka toteutettaisiin, mikäli tietyt tilannemuutokset toteutuisivat.”

Toinen vastaaja kertoo näin:

”Pelkään juuri täysi-ikäiseksi tulleen poikani puolesta. Itse voisin pasifistitaustastani huolimatta vaikka lähteä heittelemään polttopulloja tarpeen, mutta poikani haluan turvata pois sodasta, millä keinolla tahansa.”

”Olen tehnyt päätöksen lähteä puolustamaan maatani. Osaan ampua sillä olen käynyt ampumaradalla harjoittelemassa”, Tuusulassa asuva nainen kirjoitti vastauksessaan.

Mies Helsingistä kirjoittaa:

”Kertaan sotilaan käsikirjaa, oman aselajini oppaita ja nostan peruskuntoa”

Moni kertoi ostaneensa kotiin aseiden panoksia ja selailleet myynnissä olevia aseita. Myös kiinnostunut kertausharjoituksiin näkyy vastauksissa.

Yksi kyselyyn vastannut helsinkiläinen kertoo keskustelleensa puolisonsa kanssa siitä kumpi jäisi perheen kissojen kanssa kotiin, mikäli tulisi lähtö väestönsuojaan.

Useampi vastaaja on myös kertonut pyrkivänsä nyt kohottamaan fyysistä kuntoaan hätätilan varalle.

Helsinkiläinen Anu Lampinen on viime aikoina pohtinut vaikeita kysymyksiä. Lampinen lapsi ja puoliso sairastavat ykköstyypin diabetesta ja tarvitsevat insuliinia päivittäin. Lampinen kirjoitti HS:n kyselyssä, että insuliinin loppuminen tarkoittaisi heidän perheessään varmaa kuolemaa.

Lampisen mukaan perhe on viime päivinä varmistanut että kotona on verensokerin mittareita ja muita välineitä. Insuliini säilyy Lampisen mukaan jääkapissa vuoden ajan avaamattomana, ja nyt perhe pitää huolen, että sitä on aina varalta olemassa.

”En koe olevani mitenkään hysteerinen tai peloissani, mutta ei näitä asioita vain tule ajatelleeksi, jos ei ole erityistarvetta. Lapselle hengenvaarallinen tila voi tulla päivissä tai jopa tunneissa”, Lampinen sanoo.

Mikäli turvallisuustilanne Suomessa muuttuisi, siirtyisi Lampinen perheineen syrjäiseen mökkiin Itä-Suomessa.

”Siellä pystyy elämään ilman sähköä ja vesiverkkoa talvella. On puulämmitys ja kompostoiva biokäymälä. Maakellarissa on nytkin noin 60 kiloa hirven ja peuran lihaa ja muuta säilöttynä. Se on sellainen maailmanlopun reservaatti”, Lampinen naurahtaa.

Suurin osa konkreettisista toimista liittyy siviilielämän asioihin.

Monissa perheissä pohditaan tällä hetkellä lähintä väestönsuojaa, kotivaran hankkimista ja passin uusimista. Myös käteisen hankkiminen ja kodin turvallisuuden varmentaminen ovat olleet monilla vastaajilla mielessä.

”Pitäisi varastoida polttoainetta, ruokaa ja vettä esimerkiksi mökille, jotta sinne voisi siirtyä”, kirjoittaa Helsingissä asuva vastaaja.

”Olemme kevyehköjä preppereitä, joten ei ole ollut tarve varautua enempää”, kirjoittaa vastaaja Espoosta.

”Jossain vaiheessa aiomme hankkia vielä materiaaleja, joilla kodin voi lämpöeristää tilanteessa, jossa ikkunat hajoavat. Hankimme myös varabensaa. Osa ystävistäni on ostanut jo hazmat-pukuja ja suojamaskeja, mutta emme ole vielä nähneet niitä tarpeellisiksi”

Osa vastaajista on vienyt varautumisen jo pidemmälle.

”Olen hankkinut polttoaineita: 400 litraa polttoöljyä, useita kymmeniä litroja bensiiniä. Olen varmistanut aggregaatin toiminnan Helsingin asunnolla ja hankkimassa toisen mökille. Olen sopinut mahdollisuudesta muuttaa noin 450 km päähän Helsingistä milloin tahansa maalaistaloon. Kuivamuonaa on nyt viikoiksi, muonavarastoja lisään lähipäivinä. Olen perunut metsästysaseideni myynnin. Pidän ne varmuuden vuoksi”, kirjoittaa Helsingissä ja Mäntyharjulla asuva mies.

Useampi vastaaja on myös tehnyt suunnitelmia siitä, mihin kotoa voisi lähteä turvaan. Osalle turvapaikka on mökki tai vapaa-ajan asunto, toiset pohtivat ulkomaille lähtemistä.

”Passin uusinta sai vauhtia. Lisäksi suunnitelmat ulkomaille muutosta nopeutuivat. Lähden kesäkuussa Saksaan, enkä tiedä milloin tulen takaisin”, helsinkiläinen vastaaja kirjoittaa.

Osaa huolettaa oma taloudellinen tilanne ja moni kertoo säästävänsä nyt rahaa.

Yksi kertoi lykkäävänsä terassiremonttia ja toinen realisoivansa varojaan. Moni kertoi nostaneensa käteistä rahaa.

Huolen ja pelon tunteet ovat luonnollisia nykyisessä tilanteessa, mutta niitä voi hallita. Asiantuntijat antoivat neuvoja voimakkaiden tunteiden tunnistamiseen ja kanavoimiseen HS:n artikkelissa.

Fyyfinen toiminta ja esimerkiksi hengitysharjoitukset helpottavat usein voimakkaita tunteita.

Suomessa ei ole tällä hetkellä sodan uhkaa ja lisäksi maamme on varautunut uhkaaviin tilanteisiin.

Osa asukkaista voi saada mielenrauhaa omaan varautumiseen keskittymisestä. Viranomaiset ja järjestöt ovat laatineet varautumissuosituksen kotitalouksille, joka löytyy tästä osoitteesta.

