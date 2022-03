Tässä talvessa on poikkeuksellista, että liukas keli on kestänyt niin kauan. Hiihtolomaviikolla liukasteltiin vielä entistäkin enemmän.

Töölön tapaturma-asemalla tämän viikon alku oli todella ruuhkainen, ja tiistainen naistenpäivä oli koko liukkaan alkutalven kiireisin päivä. Torstaina ja perjantaina tapaturma-asemalla on ollut jo vähän rauhallisempaa.

”Tiistai oli koko talven ennätyspäivä. Meillä ei enää ollut tapaturma-asemalla oikein paikkoja, joihin ihmisiä olisi voinut ottaa”, ortopedi Tim Söderlund Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) kertoo.

Tapaturma-asemalle tulee ihmisiä, jotka eivät pysty vahingoittuneen jalkansa takia seisomaan, vaan heidän pitää päästä istumaan tai makuulle. Tiistaina istumapaikat loppuivat Söderlundin mukaan kesken. Niitä tietysti tarvitsevat myös vuoroaan odottavat.

”Vuodepaikatkin loppuivat ja jouduimme siirtämään lisävuoteita käytäville.”

Tyypillisimpiä hoidettavia vammoja liukkaalla kaatuneilla ovat nilkka- ja rannemurtumat.

Söderlund huomasi tiistaina itsekin, että enää edes nastakengät eivät auttaneet, kun lumi oli satanut jään päälle. Normaalioloissa nastakengät voivat ehkäistä liukastumisen.

”Kun aamulla lähdin kotoa, huomasin viiden metrin kävelyn jälkeen, että tänään voi olla ruuhkaa”, Söderlund kertoo.

Kun aurinko paistaa ja lumi sulaa ja sitten kadut taas yöllä jäätyvät, ja yön jälkeen tuli tiistaina vielä lumi päälle. Sahaavat kelit ovat olleet turmiollisia kävelijöille.

Söderlundin mukaan tänä talvena tapaturma-asemalla on ollut ruuhkaista viikosta kolme alkaen.

”Hiihtolomaviikolla alkoi kiihtyä entisestään. Yleensä hiihtolomilla ihmisiä lähtee muualle ja se on tyypillisesti ollut meillä rauhallisempi viikko, ei tänä vuonna.”

Edellisinä talvina on Söderlundin mukaan voinut olla yksittäisinä päivinä todella ruuhkaista. Tämä talvi on ollut poikkeuksellinen siitä, että liukas jakso on kestänyt niin pitkään.

Söderlundin mukaan tämän talven ruuhkia selittää liukkaan talven lisäksi henkilökunta­vaje.

”Meillä ei ole yhtä paljon osastopaikka­kapasiteettia, ja tällä viikolla se on realisoitunut todella pahasti. Normaalimäärä leikkaussalejakaan ei ole pystynyt pyörimään.”

Söderlundin mukaan myös baarien aukeaminen koronarajoitusten jälkeen näkyi liukastumisissa.

”Kun koronan jälkeen päästiin taas iltaa viettämään, niin tarkkaavaisuus ei ole ollut ihan samaa kuin aamulla töihin lähtiessä.”

Toki liukastumisia on tullut paljon päivisin työmatkoillakin.

Kun Töölön tapaturma-asemalla on ruuhkaa, silloin ruuhkaa on Helsingissä aina myös Malmin ja Haartmanin päivystyksissä.