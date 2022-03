Helsingin kaupunki haluaa keskittyä organisoidumpaan iltapäivätoimintaan, joka maksaa 100–120 euroa kuussa. Se tarkoittaa maksuttomien iltapäiväkerhojen loppua.

Herttoniemessä sijaitseva leikkipuisto Hilleri on yksi niistä Helsingin leikkipuistoista, joissa on ollut tarjolla maksutonta iltapäivätoimintaa.

Leikkipuistojen ilmaiset iltapäiväkerhot loppuvat Helsingissä viimeistään ensi lukuvuoden jälkeen.

Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina iltapäiväkerhojen toimintaa koskevista uudistuksista. Tiedotteessa kerrottiin, että kaupunki laajentaa ja ”yhdenmukaistaa” toimintaa.

Käytännössä uudistus tarkoittaa kuitenkin maksuttoman toiminnan loppumista eka- ja tokaluokkalaisilta.

Aiemmin osassa Helsingin leikkipuistoja on 36,10 euron kuukausihintaan saanut välipalan, mutta koululainen on voinut osallistua toimintaan myös ilman välipalaa, jolloin toiminta on ollut täysin maksutonta.

Kaupungin tiedottaminen lasten iltapäivätoiminnasta on aiheuttanut myös aiemmin hämmennystä.

Jo viime keväänä vanhemmat huolestuivat maksuttoman toiminnan loppumisesta. Tuolloin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoi kyseessä olleen vain väärinkäsitys, jossa kaksi toimintoa sekoitettiin toisiinsa. Pohjolainen jäi eläkkeelle viime vuonna.

Syksyllä muutos kuitenkin käynnistyy oikeasti. Se tarkoittaa monille maksujen tuntuvaa korotusta.

Kello 16 päättyvä perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta maksaa 100 euroa kuussa ja tuntia myöhemmin päättyvä 120 euroa kuussa.

Maksuihin on mahdollista hakea huojennusta, aamu- ja iltapäivä­toiminnan palvelupäällikkö Leena Palve-Kaunisto muistuttaa HS:lle.

”Jo vuodesta 2004 lähtien olemme lähteneet siitä, ettei asiakasmaksu saa olla este toimintaan hakeutumiselle.”

Kaupunki perustelee muutosta niin, että sillä pyritään turvaamaan iltapäivätoiminnan riittävyys kaikilla alueilla jatkossakin.

”Viime vuonna jouduimme tekemään kakkosluokkalaisille lähes 300 kielteistä päätöstä, koska meillä ei ollut paikkoja riittävästi”, Palve-Kaunisto sanoo.

”Saamme näin ryhmiin myös enemmän aikuisia. Meillä on ollut monissa leikkipuistoissa kaksi tai kolme ohjaajaa, jolloin toiminnan eriyttämiseen pienempiin ryhmiin ei ole mahdollista satsata.”

Kaupungin mukaan leikkipuistojen varhaiskasvatuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmäärä on ollut viime vuosina jatkuvasti laskussa. Palve-Kaunisto kertoo määrien pudonneen kymmenessä vuodessa yli 6 000 lapsesta nykyiseen vähän yli 2 000 lapseen.

Helsingin 64 leikkipuistosta kahdeksassa järjestetään tällä hetkellä perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Vuoteen 2024 mennessä toimintaa on tarkoitus toteuttaa perusopetuslain mukaisena kaupungin kaikissa leikkipuistoissa.

Toimintaa järjestävät jatkossa koulut, leikkipuistot, järjestöt ja yksityiset toimijat yhteensä 230 toimipaikassa. Toimintaa järjestetään leikkipuistojen lisäksi myös kouluissa ja muissa koulujen lähellä sijaitsevissa, sopivissa tiloissa.

”Leikkipuistoverkko ei yllä kaikkien koulujen läheisyyteen. Tällä yritämme yhdenvertaistaa lasten mahdollisuuksia osallistua toimintaan”, Palve-Kaunisto sanoo.

Taustalla on myös elokuussa 2021 voimaan tullut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos.

Asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi perheen toiselta lapselta perittävää maksua laskettiin 50 prosentista 40 prosenttiin.

Talousarviossaan kaupunki arvioi asiakasmaksulain muutoksen pienentävän tänä vuonna kaupungin tuloja kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Uusi linja perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan joulukuiseen päätökseen.