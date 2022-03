Kela ei ole voinut käsitellä kadonneita hakemuksia tai asiakirjoja eikä myöntää haettuja etuuksia.

Kelan palvelupisteestä Vihdistä lähetetty postipaketti on kadonnut.

Kelan mukaan kateissa on noin 40–50 asiakkaan asiakirjoja, jotka oli jätetty Vihdin palvelupisteeseen ja postitettu sieltä Kelan skannauskeskukseen.

Posti on hakenut Kelan palvelupisteestä Vihdistä paketin, jota ei sen jälkeen ole tavoitettu. Paketti sisälsi hakemuksia ja asiakirjoja, joita asiakkaat ovat jättäneet Vihdin palvelupisteeseen ja sen postilaatikkoon 25.–28. helmikuuta.

Paketin seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan. Pakettia ei ole kuitenkaan merkitty Postin seurantajärjestelmässä luovutetuksi tai toimitetuksi vastaanottajalle, eikä se ole saapunut perille skannauskeskukseen.

Kela jäljitti pakettia yhteistyössä Postin kanssa 15. maaliskuuta asti, mutta pakettia ei löydetty.

Kela tiedotti myös helmikuussa Kouvolasta lähetetystä postipaketista, joka katosi. Myös tuolloin kadonnut postipaketti sisälsi asiakkaiden hakemuksia ja muita asiakirjoja.

Kelan hallintopalvelupäällikkö Matti Happonen kertoo Kelan tiedotteessa, että Kela ja Posti etsivät yhdessä keinoja, joilla vastaavanlaiset tilanteet saadaan estettyä.

”Olemme pahoillamme Kelan asiakkaille ja Kelalle aiheutuneesta harmista ja haitasta. Etsimme yhdessä keinoja, joilla vastaavanlaiset tilanteet saadaan estettyä”, sanoo Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan tuotannosta vastaava Juhani Tanayama Postin tiedotteessa.

Kela on tavoittanut osan asiakkaista, joiden asiakirjoja kadonneessa paketissa on. Kaikkien tietoturvaloukkauksen kohteena olevien asiakkaiden henkilöllisyys ei ole tiedossa. Näiden asiakkaiden tavoittamiseksi Kela on julkaissut ilmoituksen Vihdin paikallislehdessä.

Kela ei ole voinut käsitellä kadonneita hakemuksia tai asiakirjoja eikä myöntää haettuja etuuksia. Jos asiakas on jättänyt hakemuksen tai muun asiakirjan Vihdin palvelupisteeseen 25.–28. helmikuuta, hänen kannattaa varmistaa, onko asiakirja otettu vastaan Kelassa.

Kadonnut lähetys on sisältänyt Kelan etuuksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on asiakkaiden henkilötietoja. Kela on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Ei ole ilmennyt, että kadonnut paketti olisi muualla kuin suljettuna Postin hallussa. Tätä ei ole kuitenkaan voitu varmistaa.