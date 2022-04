Helsingin Asema-aukion taksi­tolpalla riidellään edelleen asiakkaista päivittäin – "Käytös on ollut ala-arvoista”

Asema-aukion taksitolpalla on edelleen kahnauksia päivittäin: kilpailu asiakkaista on raakaa, vaikka riidat ovat muuttuneet siistimmiksi.

HS:n haastattelemien kuljettajien mukaan tilanne Asema-aukion taksitolpalla on rauhoittunut.

Helsingin rautatieaseman taksitolpalla vallitsee jatkuvasti jännittynyt tunnelma ja kuljettajat nahistelevat edelleen päivittäin.

Taksiliitto arvioi, että osa asiakkaista on siirtynyt kokonaan muille taksitolpille tai tilaamaan auton etukäteen.

Helsingin asema-aukion levottomuudet ovat olleet monesti esillä eri uutiskanavissa siitä lähtien, kun Suomen taksiliikenne avattiin vapaalle kilpailulle vuonna 2018.

Heinäkuussa 2020 Helsingin Sanomat kertoi, kuinka tolpasta on tullut ”taksien taistelutanner”.

Lue lisää: Asema-aukiosta on tullut Helsingin taksien taistelutanner, jossa asiakkaista käydään näkyvää sotaa – ”Ei tämä ole enää kivaa”, sanoo taksinkuljettaja Naael Al-badri

MTV Uutiset puolestaan kuvaili samana kesänä paikkaa taksien ”villiksi länneksi”.

HuhtikuiseNA tiistai-iltapäivänä tolpalla vallitsee rauhallinen mutta jännittynyt tunnelma. Taksitolpan tapahtumien saama laaja mediahuomio ja verkossa kiertäneet kansalaisten kuvaamat videot ovat saaneet asemaa käyttävät kuljettajat varpailleen.

Pelkkä median läsnäolo saa osan kuljettajista suunniltaan, ja vain harvat suostuvat kertomaan tolpalla vallitsevasta ilmapiiristä julkisesti.

”Miksi tulitte tänne kuvaamaan tappelemista? Täällä ei kukaan tappele”, eräs kuljettaja huudahtaa välittömästi havaittuaan tolpalla takseja kuvaavan kuvaajan.

Viiden taksikuljettajan ryhmä piirittää kuvaajan hetkessä ja vaatii häntä poistamaan taksitolpalla otetut kuvat.

Tilannetta saapuu rauhoittamaan tolpalla asiakasta odottanut Ahmad Hassan.

”Aikaisemmin täällä on ollut tappeluja, mutta tolpan uudet järjestelyt, jotka mahdollistavat autojen vapaan poistumisen autorivien välistä, ovat vähentäneet niitä”, Hassan sanoo.

Hänen tietojensa mukaan edellinen fyysiseksi yhteenotoksi äitynyt riita nähtiin asemalla viime syyskuussa.

Asiakkaiden oikeus valita itse auto ja kuljettajien aktiivinen vaikuttaminen asiakkaan päätöksentekoon hiertävät Hassanin mukaan kuljettajien välejä päivittäin.

Monet asiakkaat ovat tottuneet valitsemaan tolpalta ensimmäisen vapaan auton.

”Monet asiakkaat ovat tottuneet valitsemaan tolpalta ensimmäisen vapaan auton. Välillä tuntien ajan tolpalla odottaneet kuljettajat menettävät asiakkaan siksi, että suuremman yrityksen kuljettaja mainitsee heidän autonsa olevan epäluotettava.”

Hassan pitää tolpalla syntyviä kahakoita valitettavina, sillä hän tietää monen asiakkaan kokevan kuljettajien väliset välienselvittelyt järkyttävinä.

Kuuden vuoden ajan taksia ajaneen Jonnan mukaan tunnelma Asema-aukion tolpalla vaihtelee. Hän tunnustaa kuitenkin, että tolpalla ilmenee jonkinlaista nahistelua lähes päivittäin.

Kuuden vuoden ajan Helsingissä taksia ajanut Jonna ei vierastele Asema-aukion tolppaa.

”Nykyään asiakkaat osaavat melko hyvin valita jonosta itselleen mielekkään auton. Joskus ongelmia saattaa syntyä, jos tietyt kuljettajat pyrkivät estämään asiakasta valitsemasta autoa itse ja ohjaamaan asiakasta ensimmäiseen vapaaseen taksiin”, hän toteaa.

Jonna kertoo käyttävänsä Asema-aukion taksitolppaa aina, kun siellä on tilaa. Hänen näkemyksensä mukaan tilanne tolpalla on viime aikoina hieman rauhoittunut.

”Voidaan sanoa, että tilanne oli täällä yhdessä vaiheessa aika paha.”

Jonna haluaa esiintyä jutussa vain etunimellään.

Viime vuoden taksiuudistus palautti voimaan yrittäjäkoevaatimuksen taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykseksi.

Takaraja yrittäjäkokeen ja mahdollisen yrittäjäkoulutuksen suorittamiselle tulee vastaan 1. toukokuuta, ja kokeen suorittamatta jättäminen johtaa taksiliikenneluvan peruuttamiseen.

”Uudistus tulee varmasti karsimaan pois osan Asema-aukiolla päivystävistä autoista, sillä suurella osalla kuljettajista suomen kielen taito ei ole riittävällä tasolla”, Jonna arvioi.

Toinen nimettömänä pysyttelevä kuljettaja pitää uudistusta kauniina ajatuksena, mutta kertoo olevansa epäileväinen sen suhteen, kuinka tehokasta voimassa olevien liikennelupien valvonta on.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen jakaa kuljettajien näkemyksen siitä, että tilanne taksitolpalla on jossain määrin parempi kuin ennen.

”Olisin kyllä hämmästynyt, jos se olisi voinut mennä vielä mennä huonommaksi”, Koskinen sanoo.

Tyytyväinen Asema-aukion tilanteeseen ei edelleenkään voi olla, Koskinen sanoo. Hänen mukaansa isot yhtiöt karttavat tolppaa ja moni on siirtynyt läheisille taksitolpille.

Tilanteen rauhoittumiseen on Koskisen arvion mukaan voinut vaikuttaa myös alan kannalta negatiivinen seikka: se, että koronaepidemian myötä taksipalvelujen kysyntä on vähentynyt, mikä on voinut vähentää myös tarjontaa Asema-aukion tolpalla.

”Senkin takia verissä päin kilpailu on voinut vähentyä.”

Taksi Helsingin vt. toimitusjohtaja Kalle Tarpilan mukaan yhtiön kuljettajia käy tolpalla edelleen. Taksi Helsingillä on noin 2 000 kuljettajaa, ja Tarpilan mukaan mielipide Asema-aukion tolpasta vaihtelee heidän keskuudessaan.

”Etenkin naiskuskeja on voinut pelottaa, koska käytös on ollut siellä niin ala-arvoista. Toisaalta osa kuskeista menee sinne mielellään, koska he tietävät saavansa jonosta keskimääräistä nopeammin keikan. Kuskithan valitsevat paikat sen mukaan, mistä saa asiakkaan nopeasti.”

Asiakkailta Taksiliitto ei enää saa erityisen paljon palautetta Asema-aukion tolpasta.

”Aina silloin tällöin joku saattaa hämmentyneenä kysyä asiasta. Mutta enää ei ole samanlaista kuin alkuvaiheessa, jolloin tuli hyvin kipakkasanaistakin palautetta.”

Koskinen uskoo, että vähäisen palautteen taustalla on ainakin osin asiakkaiden tottuminen tilanteeseen. Etenkin usein taksia käyttävät ovat luultavasti siirtyneet tilaamaan auton etukäteen tai siirtyneet läheisille tolpille.

Asema-aukion levottomaan tunnelmaan on myös varmasti turruttu, hän arvioi.

"Mutta se ei ole alan kannalta mitenkään hyvä, jos tyydytään huonoon.”

Koskisen mukaan vastaavalla tavalla ongelmallista taksitolppaa ei ole muualla Suomessa. Esimerkiksi hyvin vilkkaalla Helsinki-Vantaan lentokentällä taksipalvelut on kilpailutettu, ja niitä hoitaa muutama yhtiö.

”Olemme toivoneet, että joku toimija ottaisi myös Asema-aukion hallintaansa. Finavialle taksit ovat tärkeä osa lentokentän palvelua. Samaa ajattelua toivoisimme Rautatieasemalle", Koskinen sanoo.

Asema-aukion taksitolppa sijaitsee kaupungin omistamalla maalla. Asemarakennuksen puolestaan omistaa VR Group.

Helsingin poliisista kerrotaan, että Asema-aukion tolpalla pyörähtäminen kuuluu nykyään poliisin viikonloppuihin. Yksittäisiä hälytystehtäviä tolpalle tulee yhä, mutta tilanne ei ole ”samalla tavalla pinnalla” kuin vielä pari vuotta sitten, sanoo komisario Pasi Tuominen.

"Parin kolmen viikon sisällä on ollut viimeisin tilanne. Kyse oli kuljettajien keskinäisestä huutelusta ja elehtimistä, mutta tilanne ei edennyt sen pidemmälle.”

Tuomisen tietojen mukaan ainakaan tämän vuoden puolella taksitolpalla ei ole tapahtunut fyysisiä yhteenottoja.

Hän arvioi, että tunnelma tolpalla voi kuitenkin vielä muuttua, kun kaupunkilaiset parempien säiden tullen palaavat aiempaa aktiivisemmin yöelämään.

”Sitten kun terassit avautuvat, tilanne muuttuu varmasti vilkkaammaksi.”