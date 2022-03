Pikkulasten toimintaa leikkipuistoissa ei leikata, Järvenkallas lupaa.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo, että säästöt eivät ole syy päätökseen lopettaa leikkipuistojen ilmaisia iltapäiväkerhoja.

”Haluamme ainoastaan tarjota perheille enemmän sitä, mitä he itse ovat halunneet. Viime syksynä perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan haki niin paljon lapsia, että jouduimme tekemään 260 kielteistä päätöstä.”

Siksi kaupunki on päättänyt lisätä perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa, mikä tarkoittaa varhaiskasvatuksen alla olleiden kerhojen ajamista alas.

Tulevaisuudessa koululaisen paikka iltapäivällä voi olla koulu tai lähellä koulua, mikä joissain kaupunginosissa voi edelleen tarkoittaa myös leikkipuistojen tiloja. Iltapäivätoimintaa pyörittävät suunnilleen samat koulujen, leikkipuistojen ja järjestöjen aikuiset kuin tähänkin asti.

Järvenkallas vakuuttaa myös, että leikkipuistojen muuta toimintaa ei olla leikkaamassa. Pienten lasten muskareiden tai kesäruokailujen puolesta ei tarvitse pelätä.

Jos koulun ja leikkipuiston välillä on matkaa, voi olla että aamupäivän toiminta pienille lapsille järjestetään leikkipuistolla ja iltapäivällä puistolta siirtyy työntekijöitä koululaisten luo.

Mistä muutoksessa sitten on kyse?

Suurin osa koululaisten iltapäivätoiminnasta Suomessa on perusopetuslain mukaista. Sitä on jo kauan tarjottu myös Helsingin kouluilla ja nykyisin myös pienessä osassa leikkipuistoista.

Laki määrittelee, millaista tämän iltapäivätoiminnan ohjelman pitää olla. Se asettaa muitakin rajoja.

Yhtä ohjaajaa kohden saa olla 13–15 lasta. Lasten tuen tarpeet vaikuttavat myös mitoitukseen.

Helsingissä on kuitenkin pitkään ollut myös erikoisuus eli hallinnollisesti varhaiskasvatuksen alle kuuluvia iltapäiväkerhoja, joita on järjestetty Helsingissä useimmissa leikkipuistoissa.

Niiden aikuismääriä laki ei samalla tavalla rajaa. Osassa puistoja aikuisia on ollut lasten määrään verrattuna vähemmän kuin perusopetuslain mukaisissa kerhoissa.

”Mutta leikkipuistoissa on siis myös tehty hyvää työtä. Monet perheet ovat olleet tyytyväisiä”, Järvenkallas sanoo.

Siksi olleet, että leikkipuistojen kerhoihin hakevien perheiden määrä on lyhyessä ajassa puolittunut.

Sen sijaan perusopetuslain mukaiseen toimintaan hakevien määrä kasvaa. Aiempina vuosina kielteisiä päätöksiä on syksyllä jouduttu tekemään viitisenkymmentä. Nyt määrä siis syksyllä 2021 oli jo 260.

Kielteisen päätöksen saaneille perheille ehdotetaan muuta vaihtoehtoa, mikä käytännössä usein on ollut leikkipuiston kerho. Nyt tehtävän muutoksen tarkoituksena on antaa perheille sitä mitä he hakevat ja selkeyttää asioita.

Siksi vuonna 2024 Helsingissä on tarkoitus olla vain perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa.

Tavoite selkeydestä on selvästi mennyt pieleen, koska suunnitelma on herättänyt myös vastustusta.

Tässä on kyse rahasta.

Perusopetuksen mukainen iltapäivätoiminta maksaa 100–120 euroa kuussa. Maksu peritään toiminnasta, mutta siihen kuuluu myös välipala.

Viime vuonna 30 prosenttia perheistä on saanut tulojensa vuoksi vapautuksen maksuista kokonaan. Koska asiakasmaksulaki muuttui hiljattain, tämä joukko on kasvanut ja kasvaa edelleen. Pienituloiset saavat siis uudessakin mallissa iltapäivätoiminnan ilmaiseksi.

Monessa leikkipuistossa taas välipalasta on peritty 36,10 euroa kuussa. Toimintaan on voinut osallistua myös ilmaiseksi, mutta vain, jos lapsi ei ole syönyt välipalaa muiden mukana.