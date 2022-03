Saaret-ehdotuksen on tehnyt työryhmä Konsortium Gran, jossa ovat mukana Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Merenrannan uudet reitit yhdistävät Kauppatorin Kaivopuistoon ja eteläisiin rantareitteihin. Katutason kahvilat, ravintolat, galleriat ja kaupat tuovat elämää koko alueelle, ja työskentelyyn on tarjolla erilaisia työympäristöjä katutason kahviloista ylempien kerrosten perinteisempiin toimistoihin. Matkailijoille on tarjolla kaksi erilaista hotellia.