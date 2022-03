Aikaisemmat ennusteet yli kymmenen asteen lämpötilasta eivät viimeisimpien ennusteiden mukaan toteudu.

Ihmiset nauttivat auringosta Helsingin Kaivopuiston rannassa helmikuun lopulla. Viikonloppuna on taas mahdollisuus nauttia kauniista kevätsäästä.

Pääkaupunkiseudulle on odotettavissa poikkeuksellisen lämmintä säätä viikonloppuna. Viikonlopun lämpimin päivä on sunnuntai, jolloin lämpötila voi nousta kymmeneen asteeseen sekä pääkaupunkiseudun sisämaassa että lähempänä rannikkoa Helsingissä.

Joissakin aikaisemmissa ennusteissa viikonlopulle luvattiin vielä lämpimämpää. Viimeisimpien ennusteiden mukaan lämpötila on kuitenkin korkeimmillaan kymmenen asteen tienoilla, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pauli Jokinen.

Lauantaina ainakin iltapäivällä on aurinkoista. Pääkaupunkiseudun sisämaassa eli Vantaan pohjoisosissa lämpötila voi kohota lauantaina 6-8 asteen tienoille.

”Rannikolla Helsingin keskustassa on lauantaina vilpoisempaa, koska meri on vielä kylmä. Lämpötila on Helsingin keskustassa viiden asteen tienoilla, ihan rantaviivalla voi olla viiden asteen alapuolella”, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan viikonlopun 5–10 astetta on lämpimämpi sää kuin pääkaupunkiseudulla on tyypillisesti maaliskuun puolivälin jälkeen.

”Tyypillinen päivän ylin lämpötila Helsingin keskustassa esimerkiksi 19. maaliskuuta on ollut kahden kolmen asteen luokkaa. Sisämaassa Helsinki–Vantaan -lentoasemalla tyypillinen lämpötila tähän aikaan on ollut noin kolme astetta”, Jokinen vertaa.

Edelleenkin ilma on suhteellisen kuivaa ja öisin on käyty pakkasella. Sen takia lumet eivät ole kovin nopeasti sulaneet kauniista aurinkopäivistä huolimatta, eivätkä viikonloppunakaan ole minnekään katoamassa.

Perjantaina tosin Suomen yli on tulossa sadealue. Paljon ei sada, mutta pilvisyys runsastuu perjantaipäivän aikana lännestä. Pääkaupunkiseudulla perjantaiaamu on vielä aurinkoinen, mutta tiiviimpi pilvialue valtaa pääkaupunkiseudun perjantaina puolenpäivän jälkeen. Perjantai pysyy pilvisenä myös illan.

”On pieni mahdollisuus, että illalla voi tulla heikkoa vesi- tai räntäsadetta, mutta kertymät ovat heikkoja”, Jokinen kertoo.

Lauantaiaamun sää on Jokisen mukaan vielä hieman arvoitus. Toisen ennusteen mukaan sää on heti aamusta selkeä, toisen mukaan aamulla on vielä sumupilveä kunnes sää kirkastuu iltapäiväksi.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi Meinander puolestaan tviittasi, että on mahdollista, että perjantaiaamuna Suomeenkin asti voi kulkeutua Saharan hiekkapölyä. Saharan hiekkamyrskyt ovat olleet tänä vuonna poikkeuksellisen voimakkaita ja niistä on ulottunut hiekkaa kauas.