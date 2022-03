Töölössä teitä sulkenut remontti etenee. Luvassa uusia ruuhkia.

Kasiratikan työmaa on ruuhkauttanut liikennettä Töölössä. Kuva Runeberginkadulta. Töölöntorin pysäkiltä.

Töölön työmaa laajenee huhtikuussa.

Kasiratikan työmaalla alkaa tähän mennessä laajin työvaihe, joka tulee aiheuttamaan poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen ja ruuhkia, tiedottaa Helsingin kaupunki. Kaupunki kehottaa asukkaita varautumaan ruuhkiin tai etsiytymään vaihtoehtoisille reiteille.

Pääasialliset muutokset koskevat Runeberginkadun sekä Caloniuksenkadun liikennettä.

Useat raitiovaunut ovat poikkeusreitillä alueella ja osa korvataan paikoin bussiliikenteellä.

Linjat 1, 2 ja 8 eivät aja Runeberginkadulle. Linjat 1 ja 2 ajavat suoraan Mannerheimintietä. Linjaa 8 korvaa bussi 8X Jätkäsaaren ja Oopperan välillä. Muutokset ovat voimassa 11. huhtikuuta alkaen.

Lisäksi Kaarlenkadulla tehtävien kaivuutöiden vuoksi linjat 3 ja 9 ajavat Sörnäisten metroaseman ja Urheilutalon kautta 4.-10. huhtikuuta välisenä aikana.

Autoliikenne vaikeutuu työmaiden laajetessa monin paikoin Töölössä.

Runeberginkadulla työmaa laajenee koko kadun leveydelle ja autoliikenteelle on käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan.

Caloniuksenkatu muuttuu työalueeksi ja ajoneuvoliikenteen läpiajo kielletään. Kadusta tulee yksisuuntainen, ja sillä on sallittu ainoastaan tonteille ajo Runeberginkadun suunnasta. Lisäksi kadulla liikennöi raitiovaunua korvaava bussi 8X. .

Mechelininkatua etelästä ja lännestä tuleva liikenne ohjataan Caloniuksenkadun sijaan kiertoreitille Eteläisen Hesperiankadun kautta. Idästä tai pohjoisesta Mechelininkadulle kulkeva liikenne ohjataan kiertoreitille esimerkiksi Pohjoisen Hesperiankadun kautta.

Ruusulankatu muuttuu työmaa-alueeksi Runeberginkadun ja Sibeliuksenkadun väliltä ja kiinteistöihin ajo on sallittu vain Sibeliuksenkadun suunnasta. Läpiajo on estetty Runeberginkadun päässä.

Työmaa liittyy laajaan remonttiin, jolle kaupunki on antanut nimen kasin katutyöt.

Nimi tulee siitä, että useita eri kohteita yhdistää raitiolinja 8, jonka reitillä urakkaa tehdään.

Urakan tavoitteena on, että kasiratikan kulku nopeutuu ja se pysyy entistä paremmin aikataulussa. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden on miellyttävämpää ja turvallisempaa kulkea uusituilla kaduilla. Töiden on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023. Useimmat raitiovaunut palaavat takaisin reiteilleen suunnitelman mukaan kesäkuun tai elokuun aikana.