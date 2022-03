Ryöstöissä anastettiin puhelimia, kelloja ja vaatteita väkivaltaa käyttämällä ja sillä uhkaamalla.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii parhaillaan ryöstöjen sarjaa, jossa yhden tekijän epäillään olleen alaikäinen. Poliisi tiedotti tutkinnasta tiistaina.

”Tutkinnassa on neljä ryöstöä, joista kaksi on tapahtunut Järvenpäässä, yksi Hyvinkäällä ja yksi Vantaalla. Osa ryöstöistä on tapahtunut viime aikoina ja osa viime vuoden lopulla. Ryöstöt ovat tapahtuneet enimmäkseen ilta- ja yöaikaan”, rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisista kertoo HS:lle.

Ryöstöjen yhdeksi tekijäksi epäillään 17-vuotiasta nuorta miestä, joka oli tekojen tapahtuessa vielä 16-vuotias. Tekijäksi epäilty on vangittu asian selvittämiseksi. Ryöstöissä oli anastettu väkivaltaa käyttämällä ja sillä uhkaamalla esimerkiksi puhelimia, kello ja vaatteita.

Ryöstöjen sarjasta epäiltyä 17-vuotiasta epäillään myös ryöstöistä, jotka ovat tapahtuneet pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta Helsingin poliisin kanssa.