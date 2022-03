Ukrainalaisten lemmikkien mukana maahan saattaa päätyä ekinokokki-loista ja raivotautia.

Ukrainalaisten pakolaisten mukana maahan tulevat lemmikkieläimet lisäävät tautiriskiä Suomessa.

Erityisenä huolena on koirien levittämä raivotauti ja myyräekinokokki-loinen, joka kuuluu heisimatoihin ja aiheuttaa kudosmatotautia.

Ne voivat tarttua myös ihmiseen.

Syynä on EU:n päätös joustaa lemmikkien maahantuontivaatimuksissa Ukrainan sodan takia. Sotaa pakenevien mukana tulevat lemmikit pääsevät EU-maihin nyt poikkeuksellisesti ilman ennakkohakemusta tai lupaa.

Myös Venäjältä voi pakottavassa tilanteessa tulla lemmikin kanssa vastaavalla tavalla Suomeen. Poikkeus ei kuitenkaan koske Venäjän eikä Valko-Venäjän kansalaisia.

Suomessa ei toistaiseksi ole havaittu myyräekinokokkia, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Ekinokokki tarttuu koiraeläimen ulosteen kautta. Ihminen voi saada tartunnan esimerkiksi loista kantavan koiran tai suden ulosteen saastuttamien marjojen tai sienien välityksellä. Ihmisessä ekinokokin toukat muodostavat kudoksissa nestetäytteisiä rakkuloita.

Ihminen ei tartuta ekinokokkia eteenpäin.

Eläinten raivotautia on esiintynyt viimeksi 1990-luvun alussa. Se johtaa kuolemaan ilman nopeaa hoidon aloittamista.

Sosiaalisessa mediassa on liikkunut tietoja, joiden mukaan ekinokokin leviäminen johtaisi siihen, ettei loista saataisi enää hävitettyä Suomesta eikä metsästä poimittuja marjoja saisi syödä keittämättä.

Ruokaviraston tutkimusprofessori Antti Oksanen vahvistaa, että tällainen riski on olemassa.

Ruotsissa, jossa todettiin myyräekinokokkia kymmenisen vuotta sitten, päätettiin kuitenkin marjojen syönnin osalta toisin.

”Sikäläisessä riskinarvioinnissa päädyttiin siihen, että ruotsalaiset voivat turvallisin mielin jatkaa metsämarjojen syömistä keittämättä kuten ennenkin.”

Oksasen mukaan Ruotsin viranomaiset kuitenkin muistuttavat, että sienten ja vihannesten huuhtominen tai keittäminen puhdistaa niistä multajäänteitä ja mahdollisesti tautia aiheuttavia mikro-organismeja.

Suomessa ekinokokkia on tavattu hirvieläimissä ja yksittäisissä tuontihevosissa.

Ekinokokin leviämistä on mahdollista ehkäistä lääkityksellä ja raivotautia rokotteella.

Jos koira ei ole saanut ekinokokkiin tehoavaa heisimatolääkitystä ennen Suomeen saapumista, se on lääkittävä mahdollisimman pikaisesti. Tulli on varannut rajanylityspaikoille loislääkkeitä, joka tulee antaa lemmikille viranomaisen valvonnassa.

Omistajan pitää myös kerätä koiran ulosteet ja hävittää ne talousjätteen mukana vuorokauden ajan lääkkeen antamisen jälkeen.

Lisäksi omistajan pitää olla yhteydessä eläinlääkäriin kolmen vuorokauden sisällä Suomeen saapumisesta. Eläinlääkärissä koira tarvittaessa sirutetaan ja sille annetaan raivotautirokotus.

Rokotuksen jälkeen koira on pidettävä eristettynä muista eläimistä ja ihmisistä 30 vuorokauden ajan.

Ruokaviraston tietojen mukaan Suomeen on saapunut ukrainalaisten mukana vajaat 90 lemmikkiä. Aivan kaikki lemmikit eivät tule viranomaisten tietoon.

Miten ohjeet tavoittavat maahan tulevat ukrainalaiset?

”Se on kysymys, jota täällä on pohdittu. Olemme informoineet eläinlääkäreitä. Ensi kädessä tulijoita on vastassa Migrin henkilökunta, jolle on jaettu ohjeita”, sanoo eläinten terveyden ja lääkitsemisen -yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.

Hänen mukaansa viranomainen varmistaa kaikista sen tiedossa olevista tapauksista, että lemmikin kanssa maahan tulevat käyvät eläinlääkärin vastaanotolla.