Helsingin kouluissa opiskelee jo kymmeniä sodan keskeltä paenneita lapsia. Todennäköisesti heistä monet ovat myös jäämässä Suomeen.

Helsingin kouluihin on tullut jo kymmeniä ukrainalaislapsia.

Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa oli maanantaihin mennessä aloittanut 34 Ukrainasta tullutta lasta, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd). Varhaiskasvatuspaikkoihin on tullut seitsemän hakemusta.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd).

Razmyarin mukaan oletuksena on, että opetukseen hakeutuneet myös asettuvat Helsinkiin.

”Suomeen saapuvat ukrainalaisperheet määrittelevät itse, ovatko maassa lyhyemmän ajan tai siirtyvätkö johonkin toiseen maahan. Eihän silloin koulupaikkoja haeta. Ihmiset, jotka ovat hakeutuneet perusopetukseen, niin kyllä heillä lähtökohtana on varmastikin myös jäädä Suomeen”, Razmyar sanoo.

Valmistavan opetuksen tarkoituksena on nimensä mukaisesti valmistella oppilaita suomalaiseen peruskouluun. Opetuksessa opiskellaan suomen kieltä ja opetus räätälöidään lapsille heidän ikänsä mukaan. Valmistavassa opetuksessa voi opiskella enintään vuoden ajan, minkä jälkeen oppilaat siirtyvät normaaliin peruskouluopetukseen.

Razmyarin mukaan oppilaat ovat hajautuneet kouluihin ympäri Helsinkiä.

”Lähtökohta on se, että ei tehdä niin, että tässä on nippu ukrainalaisia ja he menevät tähän tiettyyn kouluun. Koulupaikka määräytyy sen mukaan, mihin he asettuvat asumaan, missä kouluissa on kapasiteettia ja mistä löytyy sopivaa ohjausta”, hän sanoo.

Varhaiskasvatukseen osallistuvat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle asuinpaikkaa.

Oppilailla on oikeus saada valmistavassa opetuksessa myös oman äidinkielensä opetusta. Tällä hetkellä Helsingissä on kuitenkin vain yksi ukrainan kielen opettaja, Razmyar kertoo.

Kaupunki on yrittänyt etsiä uusia monikielisiä ohjaajia, joiden mukana olisi myös ukrainaa puhuvia. Razmyar toivoo, että myös Ukrainasta sotaa pakenevien aikuisten joukosta löytyisi kielitaitoisia ammattilaisia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen pariin.

”Tulijoissa on varmasti ammattitaitoisia ihmisiä ja toivon, että heitä olisi esimerkiksi varhaiskasvatusalalta tai opettajia, joita aivan varmasti yhteiskunnan pitäisi työllistää”, Razmyar sanoo.

Razmyar uskoo, että sodan myötä myös Suomeen tulee vielä paljon ukrainalaisia, joista iso osa todennäköisesti keskittyy Helsinkiin.

”Uskon, että Suomeen myös jäädään asumaan. Toivon, ettei tämä ole vaan läpikulkureitti, vaan että Suomi ja Helsinki koettaisiin hyviksi kaupungeiksi asua ja kasvaa”, Razmyar sanoo.

Razmyar haluaakin muistuttaa, että kouluissa aloittavat ukrainalaislapset tarvitsevat nyt tukea. Hän muistaa omasta lapsuudestaan, miten jännittävää ja pelottavaakin oli aloittaa koulu pakolaislapsena vieraassa maassa ja koulussa ilman kielitaitoa.

”Pienen lapsen näkökulmasta koulun ilmapiirillä on valtava merkitys. Ensimmäinen välitunti jännittää vielä enemmän kuin luokan edessä seisominen”, hän sanoo.

”Tiedän, että suomalaisilla on suuri sydän ja auttamisen halu, sen pitää näkyä joka päivä ja arkisissa asioissa. Tähän asti ukrainalaisten auttaminen on ollut paljon tavaroiden lahjoittamista. Nyt kohtaamme ihmisiä, jotka tulevat tänne ja haluavat asettua ja elää täällä.”