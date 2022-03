Espoossa avattiin uudelleen jo kerran suljettu vastaan­ottokeskus – Pääkaupunki­seudulle on saapunut tuhansia pakolaisia

Pääkaupunkiseudun vastaanottokeskukset ovat kasvattaneet kapasiteettiaan Ukrainan sodan takia.

Uudenmaan poliisilaitoksille on tullut maaliskuun aikana jo yli 4 000 turvapaikka- tai tilapäisen suojelun hakemusta.

Viimeisen kahden viikon aikana Helsingin poliisi on saanut 1 332 tilapäisen suojelun hakemusta, joiden perusteena on Ukrainan tilanne. Turvapaikkahakemuksia Helsingin poliisille on maaliskuun aikana tullut 301. Poliisi eri kerro hakemuksen jättäneiden kansalaisuuksia.

Itä-Uudenmaan poliisi taas kertoo saaneensa maaliskuun aikana tilapäisen suojelun hakemuksia 1 211 ja turvapaikkahakemuksia 481.

Keskiviikkona Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti, että sille on jätetty maaliskuussa yli 800 turvapaikka- tai tilapäisen suojelun hakemusta.

Maahanmuuttoviraston mukaan yli 10 000 Ukrainan kansalaista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Todellinen lukumäärä on todennäköisesti suurempi, sillä kaikki Suomeen saapuvat eivät rekisteröidy viranomaisille tai hae suojelua.

Maahanmuuttoviraston mukaan valtaosa Ukrainasta paenneista majoittuu yksityismajoituksiin.

Silti myös pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on runsaasti ukrainalaisia asiakkaita.

Helsingin vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä asiakkaana noin 900 ukrainalaista, jotka ovat saapuneet Suomeen Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Mikael Laurinkari. Määrässä ovat mukana niin keskukseen majoitetut kuin yksityismajoituksessakin olevat.

Helsingin vastaanottokeskuksella on toimipisteet Punavuoressa ja Metsälässä. Metsälän palvelupiste huolehtii Helsingissä yksityismajoituksessa asuvien, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden lakisääteisistä palveluista.

Punavuoren toimipiste taas toimii niin sanottuna transit- eli kauttakulkukeskuksena. Transit-keskukset on tarkoitettu uusille maahan tulleille turvapaikanhakijoille, jotka odottavat pääsyä turvapaikkapuhutteluun. Puhuttelun jälkeen heidät siirretään toiseen keskukseen odottamaan turvapaikkapäätöstä.

Vastaanottokeskukseen saapuvista ukrainalaisista valtaosa hakee tilapäistä suojelua, jolloin heidän ei tarvitse käydä turvapaikkapuhuttelussa ja siirto seuraavaan vastaanottokeskukseen tapahtuu nopeammin. Transit-keskuksen asiakkaat voidaan siirtää mihin tahansa vastaanottokeskukseen Suomessa.

”Transit-keskuksen kohdalla asiakkaiden määrä elää tuntikohtaisesti”, Laurinkari kertoo.

Punavuoren yksikön kapasiteettia on nostettu Ukrainan sodan takia. Laurinkarin mukaan asiakasmäärää ei kuitenkaan poikkeustilanteita lukuun ottamatta tulla missään tilanteessa täyttämään täyteen kapasiteettiinsa.

”Pyrimme pitämään yllä tiettyä väljyyttä, jotta kauttakulkuprosessi toimii jouhevasti ja valmius vastaanottaa enemmänkin ihmisiä säilyy”, Laurinkari kertoo.

Vantaalla sijaitsevassa Robert Huberin tien vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä kirjoilla 2 056 asiakasta, kertoo keskuksen johtaja Mari Saari. Heistä 276 majoittuu keskuksessa ja 1 780 yksityismajoituksessa. Ukrainalaisia keskuksen palveluissa on noin 1 050.

Vastaanottokeskukseen saapuu joka päivä noin 20–50 asiakasta, jotka majoitetaan keskukseen lyhytaikaisesti.

”Nämä saapujat ovat pääasiassa Ukrainasta tulleita”, Saari kertoo.

”Koko ajan tulee muitakin turvapaikanhakijoita, mutta heidän osuutensa on hyvin pieni.”

Suurin osa ukrainalaispakolaisista jää vastaanottokeskukseen vain yhdeksi yöksi, sillä myös Vantaan vastaanottokeskus toimii kauttakulkukeskuksena.

Lisäksi Maahanmuuttovirasto avasi Espooseen Nihtisillan vastaanottokeskuksen 16. maaliskuuta.

Vastaanottokeskuksen toiminta lopetettiin kertaalleen kesäkuussa 2021, mutta Ukrainan sodan vuoksi se avattiin uudelleen. Myös Nihtisillan vastaanottokeskus toimii kauttakulkukeskuksena.

Saari kertoo, että tällä hetkellä Nihtisillassa on 240 majoituspaikkaa, ja torstaina vastaanottokeskuksessa majoittui 160 ukrainalaista. Keskuksen kapasiteettia on tarkoitus nostaa lähiaikoina 500 paikkaan.

Lisäksi Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on palvelupiste yksityismajoittujille, joita on tällä hetkellä noin 600.