Poliisi kehottaa siirtämään passin uusintaa myöhemmäksi, ellei passi ole pian vanhenemassa.

Helsingin poliisin lupapalvelut ovat edelleen pahasti ruuhkautuneet.

Viestipalvelu Twitterissä torstaina julkaistussa valokuvassa näkyy, kuinka parinkymmenen ihmisen jono mutkittelee Helsingin pääpoliisiaseman edustalla Pasilassa ennen aamukahdeksaa.

HS uutisoi poliisin ruuhkautuneista lupapalveluista jo maaliskuun alussa, jolloin poliisista kerrottiin, että asiakkaita on ollut päivittäin 800.

Nyt asiakkaita on yhä noin 600 päivässä, arvioi komisario Satu Mäkinen Helsingin poliisista. Hän ei osaa sanoa, milloin tilanne helpottaa.

”Sitähän me emme voi tietää. On ihmisistä itsestään kiinni, koska he hakevat passeja.”

Koronapandemian aikana monen passi on vanhentunut, ja kansalaiset ovat uusineet passejaan ahkerasti viime viikkoina.

Mäkinen kertoo, että poliisi on pyrkinyt helpottamaan tilannetta lisäämällä henkilökuntaa.

”Teemme niin paljon kuin on pystymme, mutta meilläkin on henkilökunnalla lomia ja vapaita.”

Ruuhkaa on erityisesti aamuisin, kun ihmiset tulevat poliisiasemalle jonottamaan ennen virka-ajan alkamista.

Puoleenpäivään mennessä pahimmat jonot ovat yleensä ohi, Mäkinen sanoo.

”Jos pitää hakea passia tai henkilökorttia, hakemus kannatta tehdä valmiiksi netissä. Jos ei ole pakko juuri nyt uusia, kannattaa hakeminen jättää myöhemmäksi.”