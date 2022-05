Helsinki oli tilannut 23 uutta pitkää raitiovaunua. Sitten johtavat poliitikot päättivät, että ne on ajettava kantakaupungin ahtaaseen katuverkkoon.

Ilmakuvassa näkyy, kuinka pitkiä uudet pikaratikat ovat. Koekäytössä oleva uusi vaunu on kuvassa vasemmalla Helsingin Aleksanterinkadulla.

Helsinkiläisille on luvassa melkoinen katuremontti ja lisälasku uusien pitkien pikaraitiovaunujen takia.

Helsingin kaupunki on tilannut Kruunusiltojen tulevaa reittiä varten 23 uudenlaista pitkää pikaraitiotievaunua. Vaunut maksavat lainan korkoineen yli 135 miljoonaa euroa.

Škoda Transtechiltä tilatut pikaratikat eivät kuitenkaan mahdu useille kantakaupungin pysäkeille. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tilaamat uudet vaunut ovat 35-metrisiä, ja nykyiset kantakaupungin pysäkit on suunniteltu enintään 30-metrisille ratikoille. Tämä aiheuttaa ongelmia raitiovaunuliikenteelle kantakaupungissa.

Tiedot vaunutilauksesta kokonaishintoineen ja pysäkkiverkoston ahtaudesta ilmenevät Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan sekä HKL:n johtokunnan pöytäkirjoista.

Pikaratikan koevaunu on jo liikenteessä Oopperan ja Kauppatorin välillä linjalla 4S. Samanlaisia pitkiä ratikoita tulee myös Raide-Jokerin pikaraitiotielle.

Uudenlainen pitkä pikaraitiovaunu on koekäytössä linjalla 4S välillä Kauppatori–Ooppera.

Odotettavissa on siis mittava katuremontti, jossa pysäkkejä on pidennettävä. Muuten tiedossa olisi liikennesumppuja, kun pitkät ratikat ruuhkauttaisivat sekä pysäkkejä että risteyksiä ahtaassa kantakaupungissa.

Kruunuvuoresta Jätkäsaareen kulkeva Kruunusiltojen yhteys on Helsingin seudun liikenteen (HSL) suunnitelmassa esitetty kulkemaan ensisijaisesti Kampin kautta kohti Länsiterminaalia. Suunnitelma vastaa linjan 9 reittiä.

Jollei katuverkkoa saada taipumaan pitkien ratikoiden mitoille sopivaksi, varasuunnitelmana on toteuttaa yhteys Bulevardin kautta.

Yhden pysäkin remontointi maksaa karkeasti arvioituna noin 200 000 euroa, kertoo raideliikenteen kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Anton Silvo Helsingin kaupungilta.

Esimerkiksi Kruunusiltojen reitillä Kaisaniemestä kohti Länsiterminaalia on liian lyhyitä pysäkkejä arviolta kaksitoista.

”Mutta työhön voi liittyä myös risteysjärjestelyjä, jos pitää alkaa isommin järjestellä pysäkkejä ja autokaistoja”, Silvo kertoo.

Mittava remontti ei ehkä pysy sadoissa tuhansissa euroissa Kaivokadulta eteenpäin, Silvo sanoo. Kustannusarviota on hänen mukaansa kuitenkin mahdotonta antaa, koska Kruunusiltojen jatkamisesta Hakaniemestä Länsisatamaan ei ole tehty suunnitelmaa.

Kruunusiltojen reitin keskustaosuuden töiden ajankohdaksi on arvioitu vuodet 2027–2030.

On myös mahdollista, että autoliikennettä joudutaan rajoittamaan reitillä Kampin läpi kohti Jätkäsaarta.

”Keskusta on arvoympäristö, ja on kyse siitä, millaisia asioita ollaan valmiita tekemään, jotta ratikat saadaan mahtumaan”, Silvo sanoo.

Liian pitkien ratikoiden ja liian lyhyiden pysäkkien tilanne juontuu viime elokuussa tehdystä poliittisesta päätöksestä. Silloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusiltojen raitiotien ensimmäisen vaiheen hinnannousun 255 miljoonasta eurosta 326 miljoonaan euroon.

Samalla valtuusto päätti, ettei Kruunusiltojen raitiotielle tulekaan päätepysäkkiä Rautatientorille tai Kaivokadulle. Sekin oli ollut poliittinen kiistan aihe. Päätettiin, että linja kytketäänkin muuhun raitiotieverkkoon.

Näin saatiin jatkoyhteys Rautatieasemalta Jätkäsaareen ja Länsisatamaan. Uuden reitin toteutuksen aikataulua tai kustannusarviota ei kuitenkaan tehty ennen jatkopäätöstä.

Uusista pikaratikoista on sekä kaupunkiympäristölautakunnan että HKL:n johtokunnan mukaan haluttu vähintään 35-metrisiä. Pitkiin ratikoihin mahtuu paljon matkustajia.

Samoja pitkiä pikaratikoita on 2030-luvulla suunniteltu myös Vihdintien pikaraitiotielle. Silloin vastaavaa pysäkkien remontointia on odotettavissa osittain nykyistä linjaa 4 vastaaville pysäkeille.

Nykyisillä 27-metrisillä kaupunkiraitiovaunuilla ei kaupungin selvityksen mukaan voisi ajaa Kruunusiltojen reitillä, koska niillä voi ajaa vain yhteen suuntaan. Kruunusiltojen rata on suunniteltu sekä Laajasalossa että kantakaupungissa kahteen suuntaan ajettaville pitkille ratikoille.

Käyttäjämäärän kasvaessa vaunuja voi olla tarpeen pidentää 45-metrisiksi, jotta vuoroja ei tarvitsisi tihentää. Myös Länsisataman kasvu ohjaa siihen, että pikaratikoita on tarve pidentää, sanoo liikennejärjestelmäyksikön projektipäällikkö Lauri Kangas Helsingin kaupungilta.

”Ei ole fiksua tihentää vuoroväliä vaan pidentää vaunuja. Pitää miettiä, miten ratkaisut saadaan sovitettua yhteen.”

Kokemukset Aleksanterinkadulta kertovat, että pitkän pikaraitiovaunun on ollut vaikea mahtua laiturialueelle varsinkin tilanteissa, joissa usea ratikka jonottaa pysäkille.

Pitkien pikaratikoiden koekäytöstä on jo kokemusta. Uuden Artic XL -vaunun koeajoreitillä Oopperalta Kauppatorille on huomattu, että vaunun on vaikea mahtua esimerkiksi Stockmannin pysäkille, joka ei ole yhtä lyhyt kuin osa Kruunusiltojen reitin pysäkeistä.

Koereitillä ei ole yhtä ahdasta kuin Kampissa. Siellä tiukimmissa paikoissa seuraavan vaunun kuljettajan olisi jäätävä kauas pysäkistä odottamaan, että edellä kulkeva vaunu poistuu pysäkiltä. Muuten jonottava vaunu tukkisi risteyksen.

Näissä tilanteissa matkustaja taas ei voi vaihtaa ratikkaa, koska vaunu ei ole laiturialueella. Kun kaksi ratikkaa ei mahdu pysäkille peräkkäin, taakse jäävän vaunun kuljettaja ei voi avata ovia ja päästää matkustajia ulos vaan ratikan on odotettava pääsyä laiturialueelle.