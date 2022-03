Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten naapurista myydään kerrostalotonttia Helsingin kantakaupungissa.

Entinen pensionaatti on harvoja toteutuneita rakennuksia Eliel Saarisen Munkkiniemi–Haaga-suunnitelmasta.

Helsingin Munkkiniemessä on myynnissä ainutlaatuinen kerrostalotontti. Tontilla on tällä hetkellä yksikerroksinen punatiilinen liikerakennus.

Tontti on poikkeuksellinen sekä sijainniltaan että naapureidensa osalta. Lisäksi on verrattain harvinaista, että vanhan ja tiiviisti rakennetun kantakaupungin alueelta tulee myyntiin kerrostalotontteja.

Myytävän tontin kanssa samalla kadulla Hollantilaisentiellä sijaitsee kaksi arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaa historiallisesti arvokasta rakennusta, jotka olivat osa Saarisen kunnianhimoista Munkkiniemi–Haaga-suunnitelmaa.

Osoitteessa Hollantilaisentie 12–20 sijaitsee Saarisen suunnittelema englantilaishenkinen rivitalo. Vuonna 1920 valmistunut rivitalo on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka oli Suomen ensimmäisiä rivitaloja.

Samalla kadulla on myös Saarisen suunnittelema Munkkiniemen pensionaatiksi valmistunut rakennus. Rakennus toimi pensionaattina vuosina 1918–1923, minkä jälkeen valtio osti rakennuksen. Vuosina 1924–1940 rakennuksessa toimi Kadettikoulu. Nyt entiseen pensionaattiin tehdään rakennuksia.

Myynnissä oleva kerrostalotontti sijaitsee Hollantilaisentie 7:ssä.

Eliel Saarisen suunnittelema rivitalo valmistui vuonna 1920.

Munkkiniemi–Haaga-suunnitelma oli Saarisen visio alueiden kaupunkirakenneratkaisuksi.

Saarinen visioi Länsi-Helsinkiin jättimäistä jopa 200 000 asukkaan asuinaluetta, jossa olisi pariisilaisia puistokatuja ja englantilaistyylisiä rivitaloja.

Saarisen piirtämistä rakennuksista ainoastaan Hollantilaisentiellä sijaitsevat rakennukset toteutuivat.

Lue lisää: Jos Eliel Saarisen suuri suunnitelma olisi toteutunut, Helsingin keskustan länsipuolella kuhisisi pariisilaishenkinen suurkaupunki – Tältä se näyttäisi

Lisäksi myynnissä sijaitsevan tontin vieressä, Hollantilaisentie 9:ssä on kaupunkikuvallisesti arvokas kerrostalo, jonka on suunnitellut arkkitehti Yngve Lagerblad. Lagerblad muun muassa työskenteli Saarisen ja Jarl Eklundin arkkitehtitoimistossa avusti Saarista Munkkiniemi–Haaga-suunnitelman valmistelussa.

Nyt myytävänä oleva tontti on pinta-alaltaan noin 2 900 neliömetriä, ja rakennusoikeutta on 560 neliömetriä. Tontille saa rakentaa nelikerroksisen asuinkerrostalon tai kaupunkirivitalon, jossa on kaksi vierekkäistä asuntoa. Katutasoon tulee sijoittaa vähintään 50 kerrosneliömetrin verran liiketilaa.

Myynti-ilmoituksessa tontille ei ole ilmoitettu hintaa. Tonttia välittävän Kiinteistömaailman Jussi Korvenojan mukaan tonttia markkinoidaan nollahintaisena, jotta kaikki kohteesta kiinnostuneet voivat jättää ostotarjouksen omien laskelmiensa perusteella.

Korvenoja arvioi, että tontin myyntihinta tulee olemaan noin 1,5 miljoonan euron luokkaa.

Korvenojan mukaan Munkkiniemen Kaartintorpantieltä myytiin samankaltainen tontti, jonka hinta oli noin 3 000 euroa per kerrosneliömetri. Todennäköisesti Hollantilaisentien tontin rakennusoikeuden myyntihinta ei nouse yhtä korkeaksi, sillä tontille tulevaan rakennukseen on rakennettava sijaa myös liiketilalle.

”Ne neliöt ovat asuinneliöitä halvempia”, Korvenoja kertoo.

Korvenojan mukaan rakennusoikeutta myydään suljettuna tarjouskauppana.

”Käytännössä varmaan korkein tarjous voittaa”, Korvenoja sanoo.

Korvenojan mukaan tontista on ollut kiinnostunut yli 60 asiakasta. Mukana on niin rakennusliikkeitä kuin yksityishenkilöitäkin.