Autoilijat ovat innostuneet muuntamaan bensiiniautojaan kaasukäyttöisiksi. Syitä ovat biokaasun edullisuus ja ekologisuus bensiiniin verrattuna.

”Meillä on ollut syys–lokakuusta asti ihan älytön kiire”, kertoo johtaja Mikko Ravi Terra Gas Finlandista. Yhtiö tuo maahan laitteistoja autojen kaasukäyttöiseksi muuntamiseen.

”Viime vuonna meni ehkä 150 muunnoksen määrä rikki, mutta tänä vuonna määrä kasvaa paljon, ehkä 250–300:aan.”

Kaasukäyttöiseksi muuntamisen jälkeen auto käy yhä tarvittaessa myös bensiinillä.

Kaasuautoilun suosio näkyy myös Espoon Vermossa Gasumin huoltoasemalla, jossa kaasua tankataan.

Asemalle kaartaa myös Mitsubishi Outlander, jonka ohjaimissa istuu karjaalainen Lennart Nybergh.

Nybergh osti ladattavan bensiinihybridi-Outlanderinsa käytettynä viime syksynä ja muunsi sen kulkemaan myös kaasulla.

Kun Nybergh ajaa kaasulla, bensiiniä ei kulu lainkaan. Sitä tarvitaan vain kylmä­käynnistykseen.

Nyt Nyberghin Outlander käy siis kaasulla, bensiinillä ja sähköllä. Bensiinitankin koko on normaali, akku tarjoaa talvioloissa virtaa 25–30 kilometrin ajoon, ja täydellä tankillisella kaasua ajaa vähintään 250 kilometriä. Kun kaasu loppuu, matkaa voi jatkaa bensiinin voimin.

Outlanderin muuntaminen kaasukäyttöiseksi maksoi Nyberghille 3 300 euroa.

Yleisesti bensiiniauton muuttaminen kaasukäyttöiseksi maksaa 3 000–5 000 euroa, mutta siihen saa tuhannen euron tuen valtiolta.

Outlanderin tavaratilan alle on asennettu kolme kaasusäiliötä. Muutostyön vuoksi tavaratilan lattia nousi 12 senttimetriä.

Vermon kaasuasemalla on tarjolla biokaasua ja maakaasua. Nybergh valitsee biokaasun, joka maksaa nyt 1,93 euroa kilo. Maakaasun kilohinta on 2,25 euroa. Biokaasu ja maakaasu ovat samaa metaania, mutta niillä on eri alkuperä ja eri hinta.

Kilo maakaasua vastaa energiasisällöltään huomattavasti yli litraa bensiiniä tai dieseliä. Sadan kilometrin ajossa Outlander kuluttaa viisi kiloa kaasua tai vaihtoehtoisesti 8,5 litraa bensiiniä, Nybergh kertoo.

Nybergh kytkee aseman letkun autoonsa. Letkusta alkaa kuulua suhina, kun kaasu virtaa auton säiliöihin.

Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa polttoainetta. Sitä valmistetaan esimerkiksi yhdyskuntajätteistä ja eläintilojen lannasta.

Mitsubishi Outlander on jo toinen auto, jonka Lennart Nybergh on muuntanut kaasukäyttöiseksi.

Päästötöntä biokaasuautoilukaan ei toki ole, sillä auton valmistaminen synnyttää päästöjä. Lisäksi hajoamisprosessissa syntyvästä biokaasusta on erotettava metaani. Metaani pitää myös muun muassa paineistaa tai nesteyttää.

Tutkimustiimin päällikkö Petri Söderena Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä sanoo, että kun vaikkapa kotimaisesta lannasta otetaan talteen metaania liikenne­poltto­aineeksi, lannan mädäntymisen seurauksena syntyvä metaani ei pääse vapautumaan ilmaan vaan se muuntuu kaasuauton moottorissa hiilidioksidiksi, joka ei ole läheskään yhtä voimakas kasvihuonekaasu kuin metaani.

Ilmasta hiilidioksidi sitten taas sitoutuu kasveihin.

”Riippuen biometaanin valmistuksen raaka-aineista biokaasuautoilun vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin on jopa negatiivinen”, Söderena sanoo.

”Emme kuitenkaan tiedä, mitä ovat konvertoitujen autojen lähipäästöt. Paljonko metaania jää palamatta ja pääsee pakoputken kautta ilmaan? Paljonko pakoputkesta tulee vaikkapa häkää ja typen oksidipäästöjä?”

Tarjolla on myös valmiiksi kaasukäyttöisiä autoja.

”Autonvalmistajien valmistamista ja kaasukäyttöisiksi tyyppihyväksytyistä autoista tiedämme, että niiden pakokaasupäästöt täyttävät vaatimukset.”

Nybergh sanoo, että hän on muuntanut autonsa kaasulla käyväksi ennen kaikkea ekologisista syistä.

Hän kuitenkin laskee, että ajaessaan kaasulla bensiinin sijaan säästyy pyöreästi kymmenen euroa sadalla kilometrillä polttoainekuluissa.

Kun ajoa kertyy vuosittain 25 000 kilometriä, se tietää 2 500 euron säästöä.

Toisaalta kaasun käytöstä Nybergh maksaa vuodessa käyttövoimaveroa vähän yli 270 euroa. Sähköllä hän tosin ajaa vielä halvemmalla kuin kaasulla, mutta akku tarjoaa virtaa vain lyhyelle matkalle. Nyberghin kilometrit kertyvät pääosin pitkästä ajosta.

Nybergh on laskenut saavansa konversioinvestointinsa takaisin nykyhinnoilla, kun hän ajaa noin 33 000 kilometriä bensiinin sijasta kaasulla. Käyttövoimaveron takaisin saanti edellyttää noin 2 300 kilometrin ajoa kaasulla.

Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä on kasvanut Suomessa pikkuhiljaa. Viime vuoden lopussa niitä oli ajossa noin 14 000.

Kaasuautoilijat-yhdistyksen puheenjohtaja Jani Hautaluoma arvioi, että kaasulla ajo on pääkaupunkiseudulla nyt polttoainekuluiltaan 40–45 prosenttia halvempaa bensiinillä ajoon verrattuna. Maaseudulla etu on paikoin vielä suurempi.

Biokaasu on kallistunut viime aikoina fossiilisten polttoaineiden tavoin.

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu -yhdistyksestä kertoo, että liikennebiokaasun kysyntä on kasvanut viime vuosina hyvää vauhtia, mikä on osaltaan nostanut hintaa.

Kaasuautoilun tulevaisuutta varjostaa se, etteivät autonvalmistajat enää panosta kaasumallien kehittelyyn.

”Henkilöautoissa kaasumallien valikoima supistuu”, kertoo liikenteen erityis­asian­tuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Taustalla on EU-komission esitys, joka tähtää siihen, ettei uusia polttomoottorilla varustettuja henkilöautoja enää myytäisi vuodesta 2035 lähtien. Konversioita kaasukäyttöisiksi voisi yhä tehdä.

EU-politiikan vuoksi kaasuautojen tulevaisuus näyttää vaatimattomalta. Raskaassa liikenteessä kaasun merkitys näyttää kuitenkin kasvavan yhä.

Anna Virolainen-Hynnä uskoo, että komission esitys voi vielä muuttua EU-parlamentissa siten, että kaasuhenkilöautoillekin jää paikka EU-markkinoilla.