Sota vaikuttaa rakentamiseen Suomessakin. Materiaalien varastot ovat tyhjenemässä parissa kuukaudessa. Ongelmat voivat näkyä asunnonostajille vaihtoehtojen puutteina ja pahimmillaan rakennushankkeiden viivästymisinä tai kaatumisina.

Suomalaisten rakennusliikkeiden suorat materiaaliostot Venäjältä ovat loppuneet tai ainakin vaikeutuneet huomattavasti. Toimitusketjut ovat pidentyneet, ja raaka-aineiden ja materiaalien hinnat ovat olleet nousussa.

EU:n Venäjälle määräämien pakotteiden listalle lisättiin viime viikolla tuontipakotteita myös rauta- ja terästuotteiden osalta. Pakotteiden alaisten rauta- ja terästuotteiden tuonti Venäjältä Suomeen oli viime vuonna 72 miljoonaa euroa.

HS kertoi viime viikolla teräspulan uhkaavan Helsingin seudun rakennustyömaita. Ongelmien kirjo on kuitenkin vasta laajenemassa.

Lue lisää:

Teräs uhkaa loppua Helsingin seudun työmailta – ”Ei tällaista ole ikinä nähty missään”

Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka toteaa materiaalipulan olevan rakennusalalle iso ongelma.

”Materiaalien saatavuus heikkenee huomattavasti. Suomalaisyrityksillä saattaa olla vielä varastot täynnä, mutta entä sitten, jos kierto päättyy, kun esimerkiksi Venäjältä ei tulekaan seuraavaa lähetystä”, Luhanka sanoo.

Talonrakennusteollisuuden toimitusjohtaja Kim Kaskiaro totesi viime viikolla HS:lle, että pahimmillaan rakennusyrityksiä voi mennä jopa konkurssiin.

Vaikka rakentamiseen olisi halua, rahaa ja työvoimaa, ilman globaalisti logistisesti toimintakykyistä rakennustuoteteollisuutta siitä voi vain haaveilla. Tällä hetkellä suomalaisyrityksillä kuluu paljon aikaa materiaalien metsästämiseen maailmalta. Kesään asti materiaaleja saattaa vielä löytyä.

Teräs on pahiten myrskyn silmässä.

Terästeollisuuden puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden globaalista viennistä kymmenesosa on jumissa. Venäjän osuus on 7,2 prosenttia ja Ukrainan 3,8 prosenttia.

Suomeenkin on terästä tuotu Venäjältä ja Ukrainasta suuria määriä.

”Betoniterästä ja teräsosia on tullut jonkin verran konfliktialueelta, mutta sillä ei ole niinkään nyt merkitystä, koska tulipa teräs mistä tahansa, sen saatavuus on jatkossa kysymysmerkki, koska konfliktialueen koko terästuotanto, joka on määrältään merkittävä, on nyt poissa markkinoilta”, tiivistää Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.

”Kaikki toimijat ovat haukkoina liikkeellä yrittämässä varmistaa terästoimituksiaan, mutta tuskin tavaraa riittää kaikille. Terästä käyttävän teollisuuden varastot taas ovat nykyään sen kokoisia, että niillä ei taida juuri kukaan pärjätä montaa kuukautta.”

Mattila mainitsee, että Suomeen on tuotu pienehköjä määriä sementtiäkin Venäjältä.

”Sen korvaaminen voitaneen tehdä ilman suurempia ongelmia.”

Maailmalla teräksen kysyntä oli kasvussa jo ennen Venäjän hyökkäystä. Silloinkaan tarjontaa ei ollut riittävästi. Nyt ollaan jo absurdia lähenevässä tilanteessa. Eurooppalaiset teräksen toimittajat pihtaavat hintatietoja ja silloin kun sattuvat antamaan tarjouksen, voi sen voimassaoloaika olla ennätysmäisen lyhyt, pahimmillaan vain 30 minuuttia.

”Teräksen hinnannousu on ollut kovaa. Kriisin alettua viikkotasolla hinnat ovat olleet nousussa jopa 20 prosenttia”, Teräsrakenneyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Koivisto kertoo.

Terästä tehdään raakaraudasta, joka on masuuneissa tehtävää raudan ja hiilen seosta. Raakarautaa ei tällä hetkellä saada Venäjältä ja Ukrainasta. Alkuperäismateriaali on kallioperästä louhittu ja rikastettu rautamalmi.

Ukraina on maailman viidenneksi suurin rautamalmin viejä ja Venäjä kahdeksanneksi suurin. Rautamalmin tuonti näistä maista Euroopan Unionin valtioihin on merkittävää, noin kaksi miljardia euroa. Kun Euroopassa mietitään korvaavia rautamalmin tuottajia, kääntyvät katseet lähinnä Brasiliaan ja Kanadaan.

SSAB:lla on Suomessa yksi raakarautaa ja terästä työstävä tehdas. Raahessa sijaitsevalle terästehtaalle malmi on tullut pääosin Ruotsin Kiirunasta. SSAB:n mukaan Venäjän tilanne ei vaikuta tuotantoon. Muissa SSAB:n Suomen-tehtaissa valssataan ja jatkojalostetaan Raahen terästä lopputuotteiksi.

”Tällä hetkellä tuskin yhtään terästä tuodaan Suomeen Venäjältä tai Ukrainasta. Syyt ovat Venäjä-pakotteissa ja Ukrainan pysähtyneessä tuotannossa. Tähän saakka nämä kaksi maata ovat muodostaneet noin viidenneksen Eurooppaan tuodusta teräksestä”, Koivisto sanoo.

Suomeen on tuotu Venäjältä ja Ukrainasta esimerkiksi romurautaa, jota sulattamalla tehdään raudoitusterästä. Raudoittamiseen tarvittavan harjateräksen saatavuusongelmista Venäjältä alkaa alan sisältä kuulua tietoa useasta suunnasta. Puuttuva harjateräs on johtanut kerrostalotyömaan pysähdykseen Suomessakin.

”Ukrainan isoissa terästehtaissa raakaraudan ja teräksen tuotanto on käytännössä pysähdyksissä. Jatkuvatoimisia masuuneja pyritään pitämään sulana, mutta sotatilanteessa se on ongelmallista”, Koivisto kertoo.

”Jos masuuni kylmenee, se pitää todennäköisesti rakentaa uudestaan.”

Suurista terästehtaista Arcelor Mittal sulki toissa viikolla tuotantolaitoksensa Ukrainassa.

”Terästehtaat haukkaavat isosti sähköä. Tuotantoa on nyt alettu leikata kohonneiden energian hintojenkin vuoksi, esimerkiksi Espanjassa”, Koivisto mainitsee.

Keskeneräisiä tilauksiakin riittää. Suomestakin on etukäteen maksettu sellaisia terästilauksia, joiden rahti on Ukrainassa jumissa.

Myös bitumia on tuotu Venäjältä Suomeen. Senkin suhteen edessä voi olla toimitushäiriöitä. Nynas ilmoitti lopettavansa kaikki venäläistä alkuperää olevat raaka-ainehankinnat.

Peab Asfaltin maajohtajan Markku Liljan mukaan Peab käyttää bitumiostoissaan ulkomaista välittäjää. Sitä kautta bitumia on tullut Venäjältäkin. Peab yrittää päästä kokonaan eroon venäläisestä bitumista.

”Bitumituontiin ei ole toistaiseksi kohdistettu pakotteita, mutta valitettavasti tulevaisuuden ennustaminen on hyvin haastavaa. Luonnollisesti seuraamme tilannetta tiiviisti”, Lilja mainitsee.

Toimitusvaikeudet koskevat myös puuta. Kährsin myyntijohtaja Mikko Hämäläinen kertoo, että yhtiön tuotteista Karelia Parketilla on toimitusvaikeuksia. Yhtiön Venäjän-tehtaalta ei ole tullut Suomeen muutamaan viikkoon toimituksia. Hämäläisen mukaan tehtaan kohtalo on auki.

Kuluttajamyynnissä Karelia Parkettia on tarjolla, mutta toimitusaikoja ei ainakaan RTV Mäntsälässä uskalleta luvata.

”Tilausten eteneminen on tuotekohtaista. Normaalisti tilaus saadaan asiakkaalle yhdessä tai kahdessa viikossa, mutta nyt tilanne on se, että tilauksen saapuminen saattaa siirtyä kuukaudella tai kahdella eteenpäin”, RTV Mäntsälästä kerrotaan.

Parkettien saatavuusongelmat tuntuvat jo rakennusliikkeissä. Esimerkiksi YIT ei ole pystynyt toimittamaan asuntoihin asunnon ostajan haluamaa parkettia.

Samaa on Peabkin viestittänyt tiedotteessaan uusien asuntojen ostajille: ”Tilanteesta on seurannut huomattavia vaikeuksia tiettyjen rakennusmateriaalien saatavuudessa. Tällä hetkellä haasteita on erityisesti käyttämiemme parkettien toimituksissa, sekä saatavuudessa ylipäätään. Osa parkettitoimittajien tuotannosta on Venäjällä, ja vastaavasti Ukrainasta tulee merkittävä osa raaka-aineesta.”

Venäjän tuontipuun osuus Suomen kotimarkkinoilla on sahatavarassa noin 20 prosenttia. Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola kertoo, että sen korvaaminen vie aikaa.

”On selvää, että Ukrainan sota aiheuttaa tarjontapuolella shokin. Venäjän tuonnin leikkautuminen vaikuttaa erityisesti puutuotteiden, teräksen, eristeiden, alumiinin ja bitumin saatavuuteen. Puun osalta saatavuusvaikutus lyhyellä tähtäimellä kohdistunee erityisesti niihin tuotteisiin, joita kotimaan sahateollisuus ei pysty tuottamaan. Näitä ovat esimerkiksi Venäjältä tuodut pitkät sahatavarapituudet”, Mikkola sanoo.

”Levypuolella erityisesti koivuvanerin saatavuudessa voi lyhyellä tähtäimellä näkyä heilahteluja. Havuvaneriin sota ei vaikuttane.”

Koivuvanerin hinta tulee todennäköisesti lähiaikoina nousemaan. Kaikkiaan puun hinta ehti jo laskea viime vuoden kovalta tasolta.

Puutuotteiden jatkojalostukseen tulee ongelmia muutenkin kuin puun saatavuusongelmien vuoksi. Tapauskohtaisesti pulaa alkaa Mikkolan mukaan olla myös esimerkiksi lasista, silikonista, heloista, liittimistä, alumiinista ja kaakeleista.

”Uskon, että saatavuushaasteet korjaantuvat alkushokin jälkeen”, hän sanoo.

”Tämä tapahtunee osin uusien hankintakanavien kautta ja osin markkinareaktion kautta siirtyneinä hankkeina.”