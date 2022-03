Kirjavainen halusi tavata häntä hädän hetkellä auttaneen Hannan, jotta voi kiittää avusta.

Kuluva talvi on ollut petollisen liukas pääkaupunkiseudulla. Paula Kirjavainen kaatui vaarallisesti kesken päiväkävelyn viime torstaina Kalenteritiellä Espoossa. Hän oli nousemassa jäistä rinnettä, kun jalat menivät alta. Sen jälkeisistä tapahtumista Kirjavainen ei itse muista mitään.

”Viimeinen muistikuvani on, että ajattelin, pitäisikö mennä lumihangen kautta, kun on niin liukasta”, Kirjavainen sanoo.

Kirjavainen oli kaatunut, lyönyt päänsä, saanut aivotärähdyksen ja menettänyt iskun seurauksena muistinsa. Alue, jolla petollinen liukastuminen sattui, on Kirjavaisen mukaan syrjäinen. Onni onnettomuudessa oli, että sijainnista huolimatta paikalle oli sattunut tuntematon auttaja.

”Seuraava muistikuvani on ambulanssista, kun minulta kysyttiin, tiedänkö mikä kuukausi ja mikä päivä. Muistan ajatelleeni, että en tiedä, taisikin käydä vähän pahemmin.”

Kävi ilmi, että Kirjavainen oli itse onnistunut soittaman hätäkeskukseen, muttei ollut pystynyt kertomaan, kuka on ja mitä on tapahtunut. Hätäkeskus oli paikantanut sijainnin Kirjavaisen matkapuhelimen sijaintitietojen avulla.

Avuksi tullut ohikulkija oli ohjannut ambulanssin Kirjavaisen luo.

”Hänelle kuuluu iso kiitos, sillä hän on varmistanut, että apu löytää minut, kun paikka on niin syrjäinen.”

Ambulanssi vei Kirjavaisen Jorvin yhteispäivystykseen, jossa diagnosoitiin aivotärähdys ja kasvomurtuma. Kirjavainen oli 12 tuntia aivotärähdysseurannassa. Lisäksi hänelle tehtiin laajat tietokonetomografiatutkimukset, joissa selvisi, että kasvoissa oli kolme murtumaa.

”Leuka tikattiin ja poski. Nyt on naama kunnolla ruvella", Kirjavainen sanoo.

Paula Kirjavaisella diagnosoitiin aivotärähdys ja kasvomurtuma.

Kirjavainen halusi saada selville, kuka häntä oli auttanut ja alkoi etsiä hyväntekijää sosiaalisen median kautta. Pian kävikin ilmi, että apuun oli tullut samalla alueella asuva Hanna.

Naiset tapaavat sunnuntaina Kirjavaisen toiveesta.

”Ilman Hannaa tässä olisi kyllä voinut käydä paljon pahemmin. Kiva kun saan kiittää ja antaa hänelle kukkia ja kuohuvaa!”

Entä miten kävi Kirjavaisen muistin? Helpottavaa kyllä, se alkoi hiljalleen palautua.

”Minulla on noin 45 minuutin muistiaukko edelleen, mutta muuten olen kunnossa”, Kirjavainen huokaa.

Hänellä on myös vetoomus.

”Minulla on aina käynyt tuuri, että on hyviksiä sattunut kohdalle enkä ole koskaan joutunut kokemaan, että olisin jäänyt vaille apua hätätilanteessa. On kansalaisvelvollisuus toimia yhtä esimerkillisesti kuin Hanna.”

JALKAKÄYTÄVÄT ovat tänä talvena olleet erityisen liukkaita etenkin Etelä-Suomessa, mikä on näkynyt sairaaloiden päivystyksissä.

Helmikuussa osastonylilääkäri Jyrki Salmenkivi kertoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden ja vammapoliklinikoilla liukastumispotilaita on ollut tänä vuonna kymmenisen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Parin vuoden takaiseen lumettomaan talveen verrattuna potilaita on ollut jopa kolmasosa enemmän.

Kaatumiset ovat aiheuttaneet muun muassa aivotärähdyksiä, ranne- ja muita yläraajojen murtumia sekä nilkkojen nyrjähdyksiä ja murtumia.