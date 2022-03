Pienissä kunnissa virhe ärsyttää, koska kuntarajoista piti uudistuksessa nimenomaan luopua.

Uusi kymmentä kuntaa yhdistävä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue hakee parhaillaan itselleen johtajaa.

Ilmoituksissa komeilee kuitenkin Espoon logo, ja se ihmetyttää muissa Länsi-Uudenmaan kunnissa.

Inkoolainen aluevaalien ääniharava Henrik Wickström (r) kertoo, että hän on saanut logosta paljon palautetta ihmisiltä.

Wickström sanoo, että hän harvoin tarttuu näin pieniin asioihin, mutta kyse on yhtä logoa suuremmista periaatteista.

”Tässä on koko ajan painotettu sitä, että kyseessä on yksi yhteinen alue. Kuntarajat pitää unohtaa”, Wickström sanoo.

Päivityksessään viestipalvelu Twitterissä Wickström ilmoitti, että ”en voi hyväksyä tätä”.

Espoon logo pomppaa silmille ilmoituksesta siksikin, että muutkin hyvinvointialueet etsivät parhaillaan johtajia. Vastaavia ilmoituksia on siksi lehdessä rinnakkain paljon.

Länsi-Uudenmaan logoa tilalla ei voisi vielä ollakaan, koska sellaista ei vielä ole. Toisaalta värit uudelle alueelle on jo valittu.

”Värimaailmassa on keltaista, oranssia, vihreää ja sinistä. Alueellakin on niin paljon kaikkea, on merta, isoja järviä, peltoja, kaupunkia”, maalailee Wickström, joka on myös uuden aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja.

Miksi sitten ilmoituksessa Espoo korostuu?

”Kyseessä on inhimillinen erehdys”, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelujohtaja Eliisa Anttila.

Uuden hyvinvointialueen rekrytointeja pyörittää käytännössä Espoon kaupunki siksi, että hyvinvointialueella ei vielä ole olemassakaan omaa rekrytointiyksikköä. Tästä syystä ilmoitukset lähtevät matkaan Espoon teknisestä järjestelmästä ja logo lipsahti mukaan vahingossa.

Hyvinvointialuejohtaja on uuden alueen ylin viranhaltija eli poliitikkojen ohella keskeisin vallankäyttäjä, kun valmistaudutaan vuodenvaihteessa toteutuvaan sote-uudistukseen.

Länsi-Uudellamaalla hakuaika päättyy torstaina 31. maaliskuuta. Virka on tarkoitus täyttää viideksi vuodeksi.

Uusimaa on sote-uudistuksessa pilkottu neljään hyvinvointialueeseen ja Helsinkiin.