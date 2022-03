Tällä hetkellä kaava-alue on käytännössä rakentamatonta.

Tapanilan aseman viereen suunnitellaan kerrostaloja 570 uudelle asukkaalle.

Helsinki on viime vuosina kaavoittanut uudestaan juna-asemiensa lähialueita. Nyt vuorossa on Tapanila.

Kaava-alue sijaitsee Tapanilan aseman eteläpuolella. Alue rajautuu lännessä Viertolantiehen, pohjoisessa Fallkullantiehen, idässä päärataan ja etelässä nykyisiin teollisuuskortteleihin.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavan tarkistettua muutosehdotusta kokouksessaan tiistaina. Ensimmäisen kerran lautakunta käsitteli Tapanilan asemanseudun uudistusta vuosi sitten, minkä jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä.

Kaava-alue sijaitsee Uudenmaan liiton maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi määrittelemän Tapaninkylän asuntoalueen rajauksen sisällä.

Viertolantie 2:ssa on kaksi 1930-luvulla valmistunutta punatiilistä teollisuusrakennusta. Viertolantie 6:ssa sijaitseva tontti on rakentamaton, ja vuokrattuna siirtolavojen varastointia varten. Korttelialueen eteläisimmällä tontilla on Erikoishöyläys-niminen puuhöyläämö, joka sijaitsee suojellussa rakennuksessa.

Tulevat asuinrakennukset ovat kaavaehdotuksen mukaan 2–6 -kerroksisia. Suoraan Tapanilan maakunnallisesti arvokkaan pientaloalueen suuntaan liittyvät rakennukset ovat kaavan mukaan enimmillään kolmikerroksisia, ja niiden räystäslinja on toisen kerroksen korkeudella.

Rakennusten julkisivujen on oltava joko puuverhoiltuja, paikalla muurattua tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta