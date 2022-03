”On oltava lupa uskoa että on mies ja nainen”– Tasa-arvokeskustelu nyrjähti kristilliseksi Vantaalla

Perussuomalaiset arvostelivat kovin sanoin Vantaan tasa-arvo-ohjelman tavoitteita ja paheksuivat vihapuheen ottamista ohjelmaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saivat aikaan kärjekkään keskustelun Vantaan kaupunginvaltuustossa maanantaina.

Kaupungin uusi tasa-arvo-ohjelma oli valtuuston enemmistön mielestä hyvä ja tarpeellinen.

Perussuomalaisten ryhmä taas näki sen sekavana, liian pitkänä ja perusteiltaan ongelmallisena.

Mika Niikko (ps) roihutti keskustelua käyntiin arvioimalla, että koko paketti olisi tehty ideologisesti, kärkkäästi ja ilman pohdintaa. Hänen mielestään tämä vesitti suunnitelman yhteisen hyväksymisen.

Niikon näki ohjelman uhkaavan muun muassa uskonnonvapautta.

”On oltava lupa uskoa että on mies ja nainen, ettei tulla siitä sanomaan, ettei näin saa uskoa”, Niikko vetosi.

Perussuomalaiset jätti ohjelmaan eriävän mielipiteen, jonka mukaan suunnitelman pitäisi noudattaa selkeästi ja johdonmukaisesti Suomen valtion perustuslakia ja lakia naisten ja miesten tasa-arvosta mitään lisäämättä.

Vasemmistoliiton Antero Eerola vertasi perussuomalaisia Moskovan patriarkka Kirilliin, joka on pitänyt palopuheita länsimaiden rappiosta Pride-paraateineen.

”Eihän tässä ketään pakoteta luopumaan uskostaan, vaan tuetaan ihmisiä, jotka tukea tarvitsevat”, Eerola huomautti.

Sirpa Kauppinen (vihr) vastasi Niikolle, että suuri riski kokea syrjintää on niillä, jotka uskovat jotain muuta kuin että on kaksi sukupuolta.

Niikko oli tässä vaiheessa poistunut valtuustokokouksesta, ja ohjelmakritiikki jäi muiden perussuomalaisten valtuutettujen harteille.

Juha Suoniemi (ps) oli sitä mieltä, että koko tasa-arvo-ohjelma oli tuotu Yhdysvalloista ja että se oli perustaltaan vasemmistolainen. Hänen korvaansa särähti termi sukupuolitettu.

”Ikään kuin se [sukupuoli] olisi kielen luoma konstruktio eikä sellainen mikä näkyy syntyessä.”

Suoniemi paheksui myös vihapuhekäsitteen ottamista ohjelmaan, koska hänen mukaansa sanoilla ei voi loukata perusoikeuksia, mutta väkivallalla voi. Loukkaavaa puhetta voi sen kohde torjua poistumalla tilanteesta, mutta fyysistä väkivaltaa ei pääse pakoon.

Kauppinen (vihr) huomautti Suoniemelle, ettei lapsi voi poistua paikalta, jos häntä koulussa kiusataan.

”Ei kai meidän tarkoituksena ole oikeuttaa kiusaamista. Maailma on liukunut siihen suuntaan, että kiusaaminen olisi sallitumpaa”, Kauppinen sanoi.

Muu valtuusto näki tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman tarpeellisena hyvin monin tavoin. Toisin kuin perussuomalaiset moni valtuutettu olisi halunnut jopa laajentaa ohjelmaa erilaisten vähemmistöjen esimerkiksi vammaisten kohtelussa tai romanien tukemisessa.

Ulla Kaukola (sd) piti ohjelman nimeä hyvänä ja koko ohjelmaa tarpeellisena.

”Harva epäkohta paranee laiskasti odottamalla”, Kaukola napautti.

Carita Orlando (kok) piti ihmeellisenä perussuomalaisten lähtökohtaa, ettei tasa-arvo-ohjelma olisikaan hyvä juttu tai että tasa-arvo voisi joskus olla liian laajaa.

Perussuomalaiset valtuutetut täydensivät Niikon aloittamaa kritiikkiä puheenvuoroissa, joissa paheksuttiin moitittiin ohjelmaa liiallisesta pituudesta. He näkivät myös ohjelmassa riskin syrjiä poikia ja miehiä.

”Kyllähän tiedän, ettette te siellä perussuomalaisissa ole oikein lukumiehiä vai pitäisikö sanoa lukuhenkilöitä. Teidän keskeinen moitteenne on, että ohjelma on liian pitkä. Valitettavasti politiikka on sellainen laji, ettei siitä selviä vain twiittejä lukemalla, vaikka ne olisivat mestarin kädestä”, vasemmistoliiton Eerola arvioi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina myös 18 valtuutetun aloitetta siitä, että virkanimekkeitä muutettaisiin sukupuolineutraaliksi eli esimerkiksi esimiehestä tulisi esihenkilö. Konsernipalveluiden vastauksessa todettiin, että tätä muutosta tehdään jo.