Suomeen säännöllisesti Pietarista kulkevien bussivuorojen määrä on vähäinen, mutta yhtiöt aikovat kasvattaa vuorojen määrää.

Bussilippuja Pietarista Helsinkiin ostetaan nyt tavanomaista enemmän.

Allegro-juna saapui Suomeen viimeistä kertaa sunnuntaina ja lentoliikenne Venäjältä lakkasi jo viikkoja sitten.

Niinpä esimerkiksi virolainen Lux Express kertoo lisäävänsä vuorojaan Pietarista Helsinkiin ja Tallinnaan kasvaneen kysynnän vuoksi.

Yhtiö perustelee tätä sivuillaan sillä, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus palata kotiin.

Viime viikkoina Venäjältä Suomeen on saapunut enimmäkseen venäläisiä. Monet heistä tosin ovat sellaisia, joilla vakituinen asuinpaikka on jo valmiiksi Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa eli he ovat todellakin matkalla kotiin.

Samoin Pietarista Lappeenrantaan ja Imatralle sekä Helsinkiin kulkeva venäläinen Sovelto kertoi aiemmin Ylelle lisäävänsä vuoroja parin, kolmen viikon sisällä. Yrityksen sivuilla mainostetaan erityisesti hyviä yhteyksiä Suomen lentoasemille.

Suomen ja Venäjän väleillä kulkee myös latvialainen Ecolines.

Säännöllisiä vuoroja ajaviin busseihin mahtuu vähemmän ihmisiä kuin juniin, mutta kukaan ei tiedä, miten matkustajamäärät viikkojen kuluessa kehittyvät.

Linja-autoliikenteestÄ koko Suomessa tiedottava palvelu- ja markkinointiyritys Matkahuolto arvelee, että kasvusta huolimatta Venäjän-bussien matkustajamäärissä puhutaan edelleen pienistä määristä ihmisiä.

”Allegron lopettamisen myötä matkustajamäärät ovat lisääntyneet. Tiedossamme on, että ainakin yhdessä säännöllisiä vuoroja ajavista yrityksistä on jo otettu käyttön lisäkapasiteettia”, kertoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola.

Toisin sanoen Lux Express ajaa kahdella autolla väliä, jolla ennen riitti yksi.

Sen sijaan Matkahuollossa ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten paljon Venäjän ja Suomen välillä edelleen ajetaan tilausajoja. Ne olivat aiemmin paljon bussivuoroja merkittävämmässä roolissa, kun suomalaiset matkustivat Venäjälle ja takaisin.

Maantieliikenne Venäjältä Suomeen toimii edelleen pakotteista huolimatta. Itärajan ylittämiseen autolla tai bussilla vaikuttavat sen sijaan edelleen koronaan liittyvät rajoitukset.