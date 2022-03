Helsinki kerää kaupunkilaisten mielipiteitä liikenneympyrän päälle kaavaillusta Länsi-Helsingin jättimäisestä terveyskeskuksesta koska päätöksiä on luvassa syksyllä.

Haagan liikenneympyrän liepeille suunnitellun valtavan sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä perhekeskuksen suunnitelmat etenevät nyt kovaa vauhtia.

Paikka on merkittävä autoliikenteen solmukohta ja Suomen suurin yksittäinen liikenneympyrä. Koko ja liikennemäärät on tehnyt liikenneympyrästä maineikkaan ajokouluoppilaiden keskuudessa.

Laajan terveyspalvelukeskittymän lisäksi ympyrän päälle ja ympäristöön on tarkoitus rakentaa kaupunkimaista asumista ja palveluita.

Helsinki kysyy parhaillaan helsinkiläisiltä, millainen itse keskuksesta pitäisi tehdä. Poliitikot päättävät hankkeen tarveselvityksestä alkusyksystä, sen jälkeen on vuorossa tarkempi hankesuunnitelma ja varsinainen rakentamispäätös.

Haagaan luvataan laajoja aukioloaikoja ja suunnilleen yhtä laajaa valikoimaa palveluita kuin Kalasatamassa ja Kalliossa yhteensä.

”Sinne muuttavat siis kaikki alueen terveyskeskukset Malminkartanoa lukuun ottamatta, samoin neuvolat ja suun terveydenhuolto. Saman katon alle tulee myös lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluita”, kuvailee johtava ylilääkäri Lars Rosengren.

Haagaan tulee myös muita lapsiperheiden tarvitsemia palveluja, toimintaterapiaa, psykiatriaa, päihdepalveluita, laboratorio ja kuvantaminen.

Havainnekuvassa alueen uusista kortteleista Huopalahdentien suuntaan.

Havainnekuvassa katumaisemaa Vihdintieltä etelästä päin Valimon aseman suuntaan.

Alustavasti on kaavailtu, että uuteen keskukseen kootaan nykyinen Haagan pienempi terveysasema, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen terveysasemat, Lassilassa toimivat sosiaalipalvelut sekä Laakson sairaalan alueelta psykiatria- ja päihdepalveluita.

Malminkartanoon jäisi palvelupiste erikseen, sen koko selviää myöhemmin. Kannelmäen terveysaseman on suunniteltu muuttavan Haagaan, mutta sen tilanne on siitä erityinen, että Kannelmäessä on parhaillaan menossa kaupungin yksityistämiskokeilu.

Kaupunkilaisilta kysytään esimerkiksi, miten liikkuminen keskukseen hoituisi parhaiten ja mitä palveluita voisi hoitaa sähköisesti.

Haagan liikenneympyrä on Suomen suurin, mutta muuttumassa täysin. Ympyrän liepeille rakennetaan jo Raide-jokeria. Tulevaisuudessa Vihdintie on tarkoitus muuttaa bulevardiksi ja ympyrän paikkeilla kohtaisi kaksi pikaraitiotietä.

Alue olisi siis yhä liikenteen merkittävä solmukohta, mutta samalla rakennetaan paljon uutta.

Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ja perhekeskuksen kohdalla lapio olisi tarkoitus iskeä maahan vuonna 2024. Avajaisia vietettäisiin näin vuonna 2027.

Lue lisää: Täältä löydät lääkärin 2030: Kokosimme kartalle Helsingin suunnitellut jätti­keskukset ja lakkautettavat pienet terveys­asemat

Helsinki päätti vuonna 2014 perustaa kolmenlaisia suuria keskuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Jo mainitun kahden lisäksi olemassa on seniorikeskuksia.

Keskuksia toimii jo lukuisia. Kalasataman keskus lienee näistä tunnetuin ja Helsingin keskusta saa omansa Kamppiin. Lännen, pohjoisen ja koillisen suhteen tilanne on ollut pisimpään auki.

Myöhemmin uusia suuria keskuksia on Helsingissä mahdollisesti tulossa vielä Malmille ja Oulunkylään.