Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina vankeuteen naisen, joka yritti lavastaa miesystävänsä tapon itsemurhaksi Sipoossa marraskuussa. Nainen sanoi miehen ampuneen itse itseään suuhun, mutta oikeus ei uskonut selitystä.

”Näyttöä kokonaisuutena arvioituaan käräjäoikeus katsoo, että itsemurhan mahdollisuus on erittäin epätodennäköinen ja että asiassa on riittävällä varmuudella osoitettu, että (syytetyn) on täytynyt ampua (uhria)”, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä asunnossa. Oikeuden mukaan muun muassa ruutisavulöydökset tukivat tapposyytettä.

Oikeus huomioi myös, että nainen oli vuonna 2008 tuomittu silloisen avopuolisonsa törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. Myös tuolloin nainen oli ensin sanonut, että mies oli tehnyt itsemurhan ja itse lyönyt itseään veitsellä.

Oikeus tuomitsi Nina Tellervo Schestihinin, 56, taposta ja ampuma-aserikoksesta 9 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen.