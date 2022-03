Roihupellon teollisuusalueelle Helsingissä aletaan rakentaa jättikampusta – Oppilaitoksella on oma yökerhosimulaatio

Roihupeltoon rakennetaan elinkaarimallilla tiloja tuhansille opiskelijoille, mikä tekee siitä Helsingin kaupungin suurimman rakennushankkeen lähivuosina.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulevalle kampukselle Roihupeltoon on tulossa aivan uudenlaisia oppimisympäristöjä ammattiin opiskeleville.

Kampukselle rakennetaan esimerkiksi simuloitu yökerho ja lentokentän turvatarkastuspiste turvallisuusalan opiskelijoille sekä ajoharjoittelurata trukilla ajamiseen.

Helsingin kaupunki rakennuttaa pian teollisuusalueelle valtavan uuden kampuksen.

Opiskelijoita on yhteensä noin 4 500.

44 000 bruttoneliömetrin tilat on mitoitettu niin, että lähiopetuksessa olisi kerralla 3 000 opiskelijaa ja loput esimerkiksi oppimassa työpaikoilla.

Kilpailun oppilaitoksen suunnittelusta on voittanut Verstas arkkitehdit, joka on hiljattain suunnitellut esimerkiksi Aalto-yliopiston uuden Väre-rakennuksen.

Havainnekuva rakennuksen ulkopuolelta.

Havainnekuva sisäpihalta.

Hankkeen rakentamisesta kaupunki on juuri allekirjoittanut sopimuksen Lujatalon kanssa. Tällä on tavanomaista suurempi merkitys, koska oppilaitoksen tilat toteutetaan elinkaarimallilla eli Lujatalo vastaa rakennuksen kunnosta seuraavat 20 vuotta.

Elinkaarimallia on aiemmin käytetty Helsingissä vähän, mutta nyt Roihupelto on jo viides näin toteutettava oppilaitos.

Rakentaminen alkaa vanhan purkamisella ensi kesänä. Opiskelijoiden olisi tarkoitus päästä valmiiseen taloon vuoden 2026 alussa.

Helsinki on lähivuosina muutenkin keskittämässä ammatillista koulutusta voimakkaasti. Esimerkiksi Myllypuroon rakennetaan toista suurta kampusta.

Roihupeltoon Holkkitielle valmistuvien uusien tilojen myötä voidaan luopua tiloista kuudessa eri toimipisteessä.

Opiskelijoita tulee Roihupeltoon todella monelta alalta: kone- ja tuotantotekniikasta, maanmittauksesta, teknisestä suunnittelusta, logistiikasta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluista, pintakäsittelystä, puuteollisuudesta, taideteollisuudesta, sähkö- ja automaatioalalta, tieto- ja viestintätekniikasta, turvallisuusalalta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Arkkitehtien suunnitelmissa painotetaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Rakennuksen sydämessä on yhteiset ravintolatilat, useita sisäpihoja ja kaikkien käytössä olevia auloja, jotka sopivat esimerkiksi taukoliikuntaan.

Luokat on jaettu tieto- ja taitopajoihin. Taitopajat ovat kunkin opiskelijaryhmän omia, tietopajat yhteisiä.

Oppilaitokseen tulee myös runsaasti tilaa, joka sopii erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Sitä vuokrataan myös kaupunkilaisille.

”STAO Roihupelto on nopeasti kehittyvän alueen ainoa julkinen rakennus, joten sillä tulee olla vahva oma identiteetti. Vaikka oppilaitos on kooltaan suuri, se on suunniteltu niin että se istuu Roihupellon kaupunkikuvaan ja pysyy skaalaltaan inhimillisenä”, arkkitehti Riina Palva maalailee tiedotteessa.

Roihupeltoa myllätään lähivuosina muutenkin isosti uusiksi. Alueelle tulee runsaasti uusia työpaikkoja ja Raide-Jokeri alkaa kulkea sen läpi.

Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöön. Rakentamisen hiilijalanjäljen pitää olla vähintään 10 prosenttia pienempi kuin tavanomaisissa rakentamishankkeissa.

Rakennus myös lämpenee uusiutuvilla energianlähteillä, sillä sille tulee esimerkiksi Helsingin suurin maalämpöjärjestelmä.

Havainnekuva ravintolasta

Havainnekuva aulasta

Roihupellossa aiemmin opiskelleet ovat jo siirtyneet väistöön Tattariharjuun. Malmin entiselle lentokentälle on tehty tiloja ajoharjoitteluun isoilla ajoneuvoilla.