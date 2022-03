Kaikki hoitajat sanoivat lähes samoin sanoin, että lakkoon mennään hyvän asian puolesta. Moni koki silti myös huolta potilaista.

”Hyvän asian vuoksi tulee lakko, mutta saisipa tähän tilanteeseen vähän selkeyttä”, sanoi Viivi Borisov Meilahden sairaala-alueella lakon aattona.

Hänen työpaikkansa on syöpäosastolla, jolla vallitsi vielä torstaina päivällä epätietoisuus siitä, kenen työ lasketaan lakonkin aikana välttämättömäksi katsotuksi suojelutyöksi.

Myöhemmin iltapäivällä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti, että myös syöpäpotilaiden polikliiniset lääkehoidot ja sädehoidot kuuluvat lakon piiriin.

Meilahden sydämessä sairaaloiden edustalla oli torstaina tavallisen kiireinen päivä. Taksien takakontteihin taiteltiin pyörätuoleja, monet sairaaloista pois pääsevät potilaat odottivat kyytejä kotiin.

Tornisairaalan pääovella odottava Pentti Kivimäki toivoi kaikilta osapuolilta halua tehdä kompromisseja.

Hoitajat ovat palkkansa ansainneet, sanoi sairaalalta pois lähtevä Pentti Kivimäki.

”Hoitajat ovat palkkansa ansainneet, mutta tämä etenee nyt tavalla, joka vaarantaa meitä kaikkia”, hän sanoi.

Työtehtävästä toiseen kiitävät tai vuoroa vaihtavat hoitajat pitivät tietenkin jokainen myös lakkoa tärkeänä.

Jorvissa työskentelevä hoitaja Heidi Mynttinen toivoi, että lakolla olisi vaikutusta.

”Olo on todella epätodellinen, ristiriitainenkin. On selvää, että en ole menossa huomenna töihin”, kertoi Jorvissa työskentelevä hoitaja Heidi Mynttinen, joka oli koulutuksen vuoksi torstaina poikkeuksellisesti Meilahdessa.

Hän sanoi toivovansa, että lakolla olisi todella vaikutusta ja palkkoihin saataisiin sen avulla muutos.

”Olisi ollut mukavampaa, että lakkoa ei tulisi. Mutta nythän sen täytyy alkaa. Ruuhkaista tulee olemaan aivan varmasti”, arveli hoitaja Kari Ruhanen. Hänen työpaikkansa on Haartmanin sairaalan päivystys.

Kari Ruhanen ennusti ruuhkia päivystykseen.

Niin, millainen on todellisuus sairaalan ovien sisäpuolella?

Leikkaussaleihin, osastoille ja päivystyksiin on edelleen tiukkoja vierailukieltoja eikä mediaa päästetä paikalle. Perusteluna on koronatilanne.

Kysyimme siksi erikseen puhelimitse kokeneelta hoitajalta millaisissa tunnelmissa lakkoa kaikkein kiireisimmillä paikoilla lakkoa odotellaan. HS ei kerro hoitajan nimeä, koska hän voisi joutua hankalaan asemaan tulenaran neuvottelutilanteen vuoksi.

Hoitaja kertoo, että lakon aattona päivystyksissä ollaan valmiiksi todella tiukoilla.

Ennen lakkoa ollut ylityökielto on pahentanut kiirettä, mutta hopun varsinaiset syyt ovat pitkään jatkunut hoitajapula ja pandemian aikana kasvaneet hoitojonot. Päivystys kuormittuu, koska ihmisiä ei pystytä riittävän nopeasti ohjaamaan sieltä jatkohoitoon muualla.

”Ollaan niin tiukoilla valmiiksi, että ei ole antaa sänkyä kaikille sellaista tarvitseville. Me emme tietenkään voi itse vaikuttaa potilasmääriin. Hoidamme ne, jotka tarvitsevat hoitoa.”

Hoitaja arvelee, että hänen työnsä on sellaista, että määräys suojelutyöhön lakon aikana on varmasti tulossa. Hänestä lakko on äärimmäinen keino, mutta hän pitää sitä nykyisessä tilanteessa täysin oikeutettuna.

”Esitys oli niin huono, että ei sitä missään nimessä voinut hyväksyä. Siinä ratkaisi raha, ei hoidon laatu tai työntekijöiden hyvinvointi. Jos lakkoon ei mentäisi, sillä voisi olla vielä vakavammat seuraukset terveydenhoidon tulevaisuudelle.”

Hoitaja arvelee, että lakko lisää kiirettä päivystyksessä. Hän ei tiedä, onko tähän pystytty varsinaisesti valmistautumaan.

”Tilanne on hankala. Mutta siksihän tässä tilanteessa ollaan, että hoitajat ovat joutuneet venymään äärirajoilleen.”

Lakko alkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ja viiden muun yliopistosairaalan palveluissa varhain perjantaiaamuna.

Koska hoitajia on lakossa Suomessa yhteensä 25 000, kiireettömiä leikkauksia joudutaan perumaan laajalti. Hus alkoi torstaina ottaa yhteyttä ihmisiin, joiden leikkausaika olisi pian.

Päivystykset pysyvät auki ja kiireelliset leikkaukset pyritään hoitamaan, sillä ihmishenkiä ei haluta vaarantaa eikä pysyviä vakavia vammoja halua kukaan aiheuttaa.

Hus kuitenkin tiedotti torstaina, että kiireellisessäkin hoidossa on odotettavissa ruuhkia sekä lapsilla että aikuisilla. Sairaanhoitopiirien johto on syvästi huolissaan lakon vaikutuksista kaikkein sairaimpiin ja hauraimpiin.