Katujengioikeudenkäynnin viimeinen päivänä käsitellään ravintola Kaivohuoneeseen liittyvää valmistelurikosta.

Helsingin käräjäoikeudessa käydään tällä hetkellä tiukkaa kädenvääntöä katujengeistä.

Vastakkain ovat syyttäjän ja puolustuksen näkemykset siitä, kuka rikoksiin on syyllistynyt ja onko väkivaltaisuuksia tehty osana järjestäytynyttä ryhmää.

Lue lisää: Helsingin katujengin päätekijöille esitetään vuosien rangaistusta – "On järjestäytynyt rikollisryhmä”

Syyttäjä hakee rangaistusta viidelletoista 18–26-vuotiaalle miehelle, joita syytetään lukuisista väkivaltarikoksista. Rikokset ajoittuvat vuodelle 2021. Syytetyt ovat pääosin kiistäneet kaikki heihin kohdistuvat rikossyytteet.

Perjantaina oikeudessa kokoonnutaan katujengioikeudenkäynnin pääkäsittelyyn viimeistä kertaa. Käsiteltävä on törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun liittyvät syytekohdat, joista koko katujengitutkinta sai alkunsa, eli lokakuinen ravintola Kaivohuoneen tapaus.

Mitä Kaivohuoneen tapahtumista tiedetään tähän mennessä?

Espoolaisen räp-artistin oli tarkoitus esiintyä ravintola Kaivohuoneella viime vuoden lokakuun 8. päivä. Keikka kuitenkin peruttiin, sillä poliisi oli saanut vihiä suunnitellusta väkivaltaisesta iskusta keikkapaikalle.

Suunnitelma oli poliisin esitutkinnan mukaan jatkumoa helsinkiläisten ja espoolaisten väitettyjen katujengien väliselle väkivallan kierteelle.

Syyttäjän mukaan kaksi helsinkiläiseen jengiin kuuluvaa miestä ovat suunnitelleet aseistettua hyökkäystä 8. lokakuuta järjestettävälle keikalla ravintola Kaivohuoneessa.

Syytteen mukaan helsinkiläisten aikeena oli tunkeutua ravintolaan soundcheckin aikana ja ampua taikka puukottaa esiintymässä ollutta espoolaista ja tehdä väkivaltaa muille paikalla oleville espoolaisille.

Keikka peruttiin vain muutamaa tuntia ennen tapahtumapäivänä.

Toinen hyökkäyksen väitetyistä suunnittelijoista on someräppäri Milan Jaff, joka uudelleen vangittiin torstaina epäiltynä murhan yrityksestä.

Rikosepäily liittyy Itä-Uudenmaan poliisin ja keskusrikospoliisin tutkimaan ampumistapaukseen Vantaalla elokuussa 2021. Poliisin mukaan tapahtunut liittyy katujengikokonaisuuteen, mutta se on vasta esitutkinnassa, eikä näitä tapahtumia käsitellä vielä käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeudessa Jaffia on pidetty helsinkiläisen jengin johtajana. Väitettyyn Jaffin johtamaan katujengiin on liitetty esimerkiksi hänen sosiaalisen median tileillään ja Youtubessa toistuvasti käyttämänsä numeropari 47 ja nimitys Kurdish Mafia.

Lue lisää: Syyttäjä: Helsinkiläisen katu­jengin numeroidut hupparit viittaavat järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Syytetyn mukaan mitään syyttäjän kuvaamaa järjestäytynyttä rikollisryhmää ei ole olemassa. Jaff kertoo tekevänsä musiikkia ja Kurdish Mafia on hänen syyskuussa 2020 julkaisemansa kappaleen nimi. Kappaleeseen liittyen on teetetty vaatteita, joihin on painettu numerosarja 47.

Syytetty on kiistänyt kaikki syytteet lukuun ottamatta muutamaa lievempää syytettä koskien huumausainekauppoja.

Jaffin lisäksi Kaivohuoneen tapahtumista on syytettynä seitsemää henkilöä.

Muut syytetyt ovat syyttäjän mukaan osallistuneet suunnitelman laatimiseen ja pitäneet hallussaan ampuma- ja teräaseita, joilla suunnitelma olisi voitu toteuttaa.

Kahta syytettyä lukuun ottamatta poliisi otti joukon kiinni tapahtumapäivänä. Toinen suunnitelman päämiehistä oli vuokrannut tila-auton samana päivänä väärää henkilöllisyyttä käyttämällä.

Loput kaksi syytettyä otettiin kiinni henkilöautosta, jonka tavaratilasta löydettiin machete-veitsi, keittiöveitsi ja miekka.