Teoksen on maalannut taiteilija Katja Tukiainen.

Helsingin kaupunginvaltuuston entisen puheenjohtajan Mari Puoskarin (vihr) muotokuva paljastettiin keskiviikkona kaupungintalolla. Puoskari valitsi itse teoksen tekijäksi taiteilija Katja Tukiaisen.

”Katjan työt ovat iloisia, rentoja ja värikkäitä ja halusin siksi valita hänet muotokuvan tekijäksi", Puoskari sanoo kaupungin tiedotteessa.

Tukiainen tunnetaan vaaleanpunaisissa maailmoissa seikkailevista tyttöhahmoistaan. Hänen töilleen tyypilliset sävyt toistuvat myös Puoskarin muotokuvassa.

Mari Puoskarin muotokuva sijoitetaan kaupunginvaltuuston lämpiöön.

Puoskari pitää tärkeänä, että muotokuvissa näkyy eri ikäisten ja eri aikakausien tekijöiden kädenjälki.

Muotokuvaperinne on pitkä: ensimmäinen teos kunnallispormestari Anders Byströmistä on vuodelta 1780. Sen maalasi taiteilija Nils Schillmark. Systemaattisesti muotokuvia kaupunginvaltuuston puheenjohtajista ja kaupunginjohtajista on maalautettu 1930-luvulta lähtien.

Vihreisiin kuulunut Puoskari toimi valtuuston puheenjohtajana vuosina 2013–2017. Kaupunginvaltuustoon hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Hän on toiminut esimerkiksi kaupunginhallituksen toisena varapuheenjohtajana, liikuntalautakunnassa sekä terveyslautakunnassa.

Nykyään Puoskari on Pilke päiväkotien toimitusjohtaja. Politiikasta hän jättäytyi pois vuonna 2017.